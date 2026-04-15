Chứng khoán

FTSE Russell: Dư địa hợp tác giữa còn rất lớn và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam

Hải Băng

[email protected]
23:53 | 15/04/2026
(TBTCO) - Đại diện FTSE Russell đánh giá, dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán, đặc biệt trong việc xây dựng các sản phẩm mới, bộ chỉ số và các chỉ số chuẩn tham chiếu phù hợp với thông lệ quốc tế.
Chiều ngày 15/4/2026, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của FTSE Russell về các nội dung triển khai tiếp theo khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng. Đoàn công tác của FTSE Russell do ông Gerald Toledano - Giám đốc Toàn cầu phụ trách Sản phẩm cổ phiếu, Giải pháp và Sản phẩm thay thế, làm trưởng đoàn.

Buổi làm việc diễn ra sau khi Việt Nam nhận được Báo cáo đánh giá giữa kỳ tháng 3/2026 của FTSE Russell với những tín hiệu tích cực về quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp. Đây được xem là sự ghi nhận quan trọng đối với những nỗ lực cải cách bền bỉ, đồng bộ của các bên liên quan, từ cơ quan quản lý, thành viên thị trường đến sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đầu tư trong và ngoài nước.

Cùng tham dự buổi làm việc, về phía UBCKNN có Phó Chủ tịch Bùi Hoàng Hải, đại diện các đơn vị thuộc UBCKNN, lãnh đạo các Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Về phía FTSE Rusell có bà Wanming Du - Trưởng Bộ phận Chính sách khu vực APAC và các chuyên gia.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương bày tỏ sự cảm ơn đối với FTSE Russell về những đánh giá tích cực, ghi nhận rõ nét các nỗ lực của Việt Nam trong cải cách chính sách, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và công tác điều hành thị trường chứng khoán của cơ quan quản lý.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBCKNN đã cập nhật tình hình thị trường và các cải cách cơ quan quản lý đang triển khai trong thời gian gần đây nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Về triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa FTSE Russell và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), Chủ tịch UBCKNN ghi nhận các kết quả bước đầu, đặc biệt trong trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và triển khai xây dựng, vận hành các bộ chỉ số thị trường. Đồng thời, UBCKNN khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng hai bên nhằm bảo đảm hiệu quả hợp tác cao nhất.

Ông Gerald Toledano - Giám đốc Toàn cầu phụ trách Sản phẩm Cổ phiếu, Giải pháp và Sản phẩm thay thế, FTSE Russell phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Gerald Toledano chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam được xác nhận nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp tại kỳ đánh giá tháng 3/2026 vừa qua, cùng với lộ trình đưa các cổ phiếu Việt Nam vào chỉ số FTSE All-World Index của FTSE.

“Trong thời gian dài, FTSE Russell chưa ghi nhận thêm trường hợp nào được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi. Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường trong nước, mà còn góp phần thiết lập một tiêu chuẩn mới ở mức cao hơn. Theo đó, các thị trường định hướng nâng hạng trong tương lai sẽ cần nỗ lực mạnh mẽ hơn để đạt được những kết quả tương tự như Việt Nam” - ông Gerald Toledano nhấn mạnh.

Đại diện FTSE Russell đánh giá, dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán, đặc biệt trong việc xây dựng các sản phẩm mới, bộ chỉ số và các chỉ số chuẩn tham chiếu phù hợp với thông lệ quốc tế.

FTSE Russell cho biết, việc sở hữu hệ thống chỉ số chuẩn toàn cầu với phạm vi bao phủ rộng giúp các nhà đầu tư quốc tế dễ dàng tiếp cận thị trường Việt Nam thông qua các quỹ và sản phẩm đầu tư thụ động bám theo chỉ số. Điều này không chỉ cải thiện khả năng tiếp cận thị trường mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt và mở rộng dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Về các nội dung cụ thể, hai bên đã thảo luận về các giải pháp vận hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý theo hướng cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiến độ triển khai xây dựng hệ thống thanh toán bù trừ chứng khoán Việt Nam theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP)…

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác, đặc biệt đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai các sản phẩm mới theo thông lệ quốc tế nhằm đa dạng hóa hàng hóa trên thị trường. Qua đó, mở rộng cơ hội đầu tư, nâng cao tính cạnh tranh và tạo động lực thu hút mạnh mẽ dòng vốn trong và ngoài nước vào thị trường chứng khoán Việt Nam./.

Chỉ số FTSE All-World Index là một trong những thước đo được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới đối với thị trường cổ phiếu toàn cầu, bao gồm khoảng 4.200 cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình tại các thị trường phát triển và mới nổi thuộc hơn 45 quốc gia.

Là một phần của Bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS), chỉ số này đại diện cho khoảng 90 - 95% tổng vốn hóa thị trường có thể đầu tư trên toàn cầu, mang lại mức độ bao phủ rộng và minh bạch đối với thị trường cổ phiếu toàn cầu trong một thước đo duy nhất.

Theo thông tin từ: https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/ftseall-world/
Từ khóa:
ftse ftse russell FTSE Russell nâng hạng ftse vietnam index FTSE All-World Index nâng hạng thị trường chứng khoán ủy ban chứng khoán nhà nước

Bài liên quan

Dành cho bạn

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại gặp gỡ hữu nghị thế hệ trẻ Việt - Trung

Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +16.14
16/04 | +16.14 (6,983.52 +16.14 (+0.23%))
DJI -229.11
16/04 | -229.11 (48,306.88 -229.11 (-0.47%))
IXIC +168.36
16/04 | +168.36 (23,807.44 +168.36 (+0.71%))
NYA -75.83
16/04 | -75.83 (22,940.55 -75.83 (-0.33%))
XAX -34.10
16/04 | -34.10 (8,848.17 -34.10 (-0.38%))
BUK100P -3.18
16/04 | -3.18 (1,054.64 -3.18 (-0.30%))
RUT -0.38
16/04 | -0.38 (2,705.28 -0.38 (-0.01%))
VIX -0.22
16/04 | -0.22 (18.14 -0.22 (-1.20%))
FTSE -49.48
16/04 | -49.48 (10,559.58 -49.48 (-0.47%))
GDAXI +22.48
16/04 | +22.48 (24,066.70 +22.48 (+0.09%))
FCHI -53.29
16/04 | -53.29 (8,274.57 -53.29 (-0.64%))
STOXX50E -44.17
16/04 | -44.17 (5,940.34 -44.17 (-0.74%))
N100 -12.97
16/04 | -12.97 (1,833.39 -12.97 (-0.70%))
BFX -10.75
16/04 | -10.75 (5,475.16 -10.75 (-0.20%))
MOEX.ME -0.11
16/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +75.00
16/04 | +75.00 (25,947.32 +75.00 (+0.29%))
STI +13.63
16/04 | +13.63 (5,021.20 +13.63 (+0.27%))
AXJO +7.90
16/04 | +7.90 (8,978.70 +7.90 (+0.09%))
AORD +16.00
16/04 | +16.00 (9,181.10 +16.00 (+0.17%))
BSESN +1,263.67
16/04 | +1,263.67 (78,111.24 +1,263.67 (+1.64%))
JKSE -52.37
16/04 | -52.37 (7,623.59 -52.37 (-0.68%))
KLSE -4.70
16/04 | -4.70 (1,683.42 -4.70 (-0.28%))
NZ50 +59.32
16/04 | +59.32 (13,076.58 +59.32 (+0.46%))
KS11 +123.64
16/04 | +123.64 (6,091.39 +123.64 (+2.07%))
TWII +426.02
16/04 | +426.02 (36,722.14 +426.02 (+1.17%))
GSPTSE +0.39
16/04 | +0.39 (34,102.75 +0.39 (+0.00%))
BVSP -1,292.41
16/04 | -1,292.41 (197,364.92 -1,292.41 (-0.65%))
MXX +346.45
16/04 | +346.45 (69,287.91 +346.45 (+0.50%))
IPSA -19.56
16/04 | -19.56 (11,316.46 -19.56 (-0.17%))
MERV -15,317.25
16/04 | -15,317.25 (2,935,317.25 -15,317.25 (-0.52%))
TA125.TA -24.24
16/04 | -24.24 (4,310.84 -24.24 (-0.56%))
CASE30 +754.50
16/04 | +754.50 (50,733.10 +754.50 (+1.51%))
JN0U.JO -56.06
16/04 | -56.06 (7,315.62 -56.06 (-0.76%))
DX-Y.NYB -0.06
16/04 | -0.06 (98.06 -0.06 (-0.06%))
125904-USD-STRD -14.64
16/04 | -14.64 (2,766.12 -14.64 (-0.53%))
XDB +0.06
16/04 | +0.06 (135.72 +0.06 (+0.04%))
XDE +0.07
16/04 | +0.07 (118.03 +0.07 (+0.06%))
000001.SS +0.58
16/04 | +0.58 (4,027.21 +0.58 (+0.01%))
N225 +256.85
16/04 | +256.85 (58,134.24 +256.85 (+0.44%))
XDN -0.04
16/04 | -0.04 (62.94 -0.04 (-0.06%))
XDA +0.38
16/04 | +0.38 (71.64 +0.38 (+0.53%))