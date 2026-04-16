Lai Châu giàu lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu

Nguyên Phương

18:26 | 16/04/2026
(TBTCO) - Lai Châu được đánh giá là địa phương có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa và dược liệu, với hệ sinh thái đa dạng, khí hậu đặc thù và nhiều sản phẩm đặc hữu có giá trị kinh tế cao.
Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về Hội nghị “Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh” do Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức chiều ngày 16/4, Ban Tổ chức cho biết, hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 23 - 24/4 tại Lai Châu, dự kiến thu hút khoảng 700 đại biểu tham gia cả trực tiếp và trực tuyến.

Đây là diễn đàn quy tụ các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức quốc tế nhằm cùng thảo luận về định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với chuyển đổi xanh.

Nội dung hội nghị tập trung vào 3 nhóm vấn đề trọng tâm gồm: phát triển nông nghiệp bền vững gắn với chuyển đổi xanh, đặc biệt là phát triển nông nghiệp hàng hóa và dược liệu theo hướng kinh tế xanh; nâng cao chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Lai Châu thông qua phát triển vùng nguyên liệu, chế biến sâu, thương mại, logistics, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu; đồng thời tăng cường liên kết và thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh nội dung chính, hội nghị còn tổ chức các hoạt động bên lề nhằm tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác phát triển. Trong đó, khu gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và nông sản chủ lực với quy mô khoảng 50 gian hàng sẽ giới thiệu các sản phẩm đạt từ 3 - 5 sao, nông sản chủ lực, sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm thân thiện môi trường, bao bì xanh và có truy xuất nguồn gốc.

Lai Châu cũng dự kiến mời một số tổ chức quốc tế tham dự hội nghị nhằm mở rộng hợp tác và quảng bá sản phẩm ra thị trường toàn cầu.

Quang cảnh họp báo theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lê Trọng Đảm - Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong những năm gần đây, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, bền vững và thân thiện môi trường đang trở thành xu thế tất yếu, đồng thời là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp.

Đối với các tỉnh miền núi, trong đó có Lai Châu, đây không chỉ là định hướng phát triển kinh tế, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, khí hậu, đa dạng sinh học, đồng thời góp phần nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào vùng cao.

“Lai Châu được đánh giá là địa phương có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa và dược liệu, với hệ sinh thái đa dạng, khí hậu đặc thù và nhiều sản phẩm đặc hữu có giá trị kinh tế cao” - ông Lê Trọng Đảm nhận định.

Tuy nhiên, theo Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường, quá trình phát triển của tỉnh Lai Châu vẫn gặp không ít khó khăn như quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chuỗi liên kết chưa bền vững, năng lực chế biến còn hạn chế và thị trường tiêu thụ chưa ổn định.

Trong bối cảnh đó, việc tổ chức Hội nghị “Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh” có ý nghĩa thiết thực, nhằm xác định định hướng phát triển lâu dài, đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy liên kết, thu hút đầu tư và nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương.

Ông Nguyễn Thành Đồng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lai Châu thông tin tại cuộc họp báo.

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Thành Đồng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lai Châu nhấn mạnh, tỉnh Lai Châu xác định phát triển nông nghiệp hàng hóa và dược liệu theo hướng kinh tế xanh là một trong những khâu đột phá trong giai đoạn 2025 - 2030.

Lai Châu sở hữu hệ sinh thái đa dạng, khí hậu phân hóa theo độ cao, tạo nên nhiều tiểu vùng sinh thái đặc thù. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao như chè, mắc ca, quế, lúa đặc sản, cá nước lạnh và đặc biệt là dược liệu. Dù quy mô sản xuất chưa lớn, nhưng các sản phẩm đều có giá trị riêng biệt, gắn với lợi thế bản địa.

“Định hướng phát triển của Lai Châu là đi theo chiều sâu, tập trung vào tăng trưởng xanh, nâng cao hiệu quả sản xuất, quản lý và khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng phát triển các sản phẩm tiêu biểu” - ông Đồng nói.

Một trong những thách thức lớn nhất được nêu ra tại họp báo là điều kiện địa hình chia cắt mạnh của Lai Châu, khiến chi phí vận chuyển cao, khó hình thành vùng sản xuất quy mô lớn và hạn chế khả năng thu hút đầu tư.

Theo ông Đồng, địa hình chia cắt, khoảng cách xa các trung tâm kinh tế là điểm nghẽn lớn đối với phát triển nông nghiệp và thu hút đầu tư. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ này, Chính phủ đã chủ trương đầu tư tuyến cao tốc kết nối, được kỳ vọng sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý, tạo động lực mới cho phát triển./.

Không chỉ dừng lại ở sản xuất, Lai Châu còn hướng tới mô hình nông nghiệp đa giá trị, kết hợp với du lịch và bảo tồn văn hóa. Theo ông Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu, địa phương sẽ tổ chức nhiều hoạt động bên lề nhằm quảng bá hình ảnh, trong đó có chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc và các chuyến khảo sát thực tế dành cho nhà đầu tư.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh sửa đổi 3 luật lớn, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng

Phát hiện sai phạm dữ liệu quan trắc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói gì?

Nông nghiệp - trụ cột tăng trưởng nếu được “tiếp sức”

11,5 triệu lao động Việt Nam bị tác động bởi AI, nhưng chưa có nguy cơ mất việc hàng loạt

Bỏ ngưỡng doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm hộ kinh doanh không phải nộp thuế

Hà Nội cam kết đồng hành, xử lý dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh đề xuất kéo dài đường Võ Văn Kiệt hơn 15 km, kinh phí gần 16.000 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước thanh toán kịp thời giải ngân vốn đầu tư công

Thuế TP. Huế thu nội địa 3 tháng đạt hơn 3.500 tỷ đồng

Bàn giao nhà ở an toàn cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại Đắk Lắk

(TBTCO) - Ngày 16/4, tại tỉnh Đắk Lắk, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khánh thành, bàn giao nhà cho bà con vùng lũ tỉnh Đắk Lắk.
Việt Nam có doanh nghiệp đầu tiên tại châu Á phát triển thành công tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn CORSIA

(TBTCO) - Việt Nam ghi dấu trên thị trường carbon quốc tế khi một doanh nghiệp trong nước phát triển thành công tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn CORSIA - cơ chế toàn cầu trong ngành hàng không. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên tại châu Á đạt được tín chỉ này.
Việt Nam đề xuất 3 định hướng hợp tác quan trọng để giải quyết vấn đề năng lượng và duy trì chuỗi cung ứng

(TBTCO) - Ngày 15/4, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Cộng đồng phát thải ròng bằng '0' châu Á (AZEC) mở rộng về tự chủ năng lượng do Thủ tướng Nhật Bản chủ trì.
Chủ động năng lượng trong hành trình xanh hóa

(TBTCO) - Bộ Công thương đã ban hành Kế hoạch hành động số 824/QĐ-BCT thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện.
Đòn bẩy cho kinh tế tuần hoàn, phát triển nông nghiệp bền vững

(TBTCO) - Trong bối cảnh áp lực môi trường ngày càng gia tăng, đặc biệt từ chất thải nông nghiệp, việc hoàn thiện cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được kỳ vọng trở thành “đòn bẩy” quan trọng giúp Việt Nam thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, nâng cao hiệu quả quản lý chất thải và hướng tới nền nông nghiệp bền vững.
Các địa phương đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch mùa mưa lũ

(TBTCO) - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh trong mùa mưa lũ năm 2026.
Tăng tốc hoàn thiện thể chế, chuẩn bị vận hành sàn giao dịch tín chỉ các-bon

(TBTCO) - Với các nghị định, thông tư mới được ban hành, cùng các chương trình đào tạo chuyên sâu, Việt Nam đang đẩy nhanh tiến trình xây dựng và vận hành thị trường các-bon trong nước, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Các địa phương 'siết' quản lý chất thải y tế, bảo đảm an toàn môi trường

(TBTCO) - Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
Khối ngoại gom mạnh VIC, nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục nâng đỡ thị trường

Đề xuất thêm ưu đãi thuế với doanh nghiệp có quy mô nhỏ

Chứng khoán ngày 16/4: VN-Index nối dài đà tăng nhờ cổ phiếu trụ

Đón đầu xu hướng, Công ty Đường Quảng Ngãi dồn lực cho dự án xăng sinh học

Cuộc tái cấu trúc chiến lược của thủ phủ công nghiệp phía Nam

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Vietjet công bố 5 đường bay mới tới Trung Quốc, thúc đẩy kết nối tăng trưởng Việt Nam - Trung Quốc

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Hải quan lưu ý doanh nghiệp trước 2 đợt tạm dừng tiếp nhận tờ khai cuối tháng 4

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

