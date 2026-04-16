Lai Châu giàu lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về Hội nghị “Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh” do Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức chiều ngày 16/4, Ban Tổ chức cho biết, hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 23 - 24/4 tại Lai Châu, dự kiến thu hút khoảng 700 đại biểu tham gia cả trực tiếp và trực tuyến.

Đây là diễn đàn quy tụ các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức quốc tế nhằm cùng thảo luận về định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với chuyển đổi xanh.

Nội dung hội nghị tập trung vào 3 nhóm vấn đề trọng tâm gồm: phát triển nông nghiệp bền vững gắn với chuyển đổi xanh, đặc biệt là phát triển nông nghiệp hàng hóa và dược liệu theo hướng kinh tế xanh; nâng cao chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Lai Châu thông qua phát triển vùng nguyên liệu, chế biến sâu, thương mại, logistics, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu; đồng thời tăng cường liên kết và thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh nội dung chính, hội nghị còn tổ chức các hoạt động bên lề nhằm tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác phát triển. Trong đó, khu gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và nông sản chủ lực với quy mô khoảng 50 gian hàng sẽ giới thiệu các sản phẩm đạt từ 3 - 5 sao, nông sản chủ lực, sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm thân thiện môi trường, bao bì xanh và có truy xuất nguồn gốc.

Lai Châu cũng dự kiến mời một số tổ chức quốc tế tham dự hội nghị nhằm mở rộng hợp tác và quảng bá sản phẩm ra thị trường toàn cầu.

Quang cảnh họp báo theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lê Trọng Đảm - Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong những năm gần đây, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, bền vững và thân thiện môi trường đang trở thành xu thế tất yếu, đồng thời là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp.

Đối với các tỉnh miền núi, trong đó có Lai Châu, đây không chỉ là định hướng phát triển kinh tế, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, khí hậu, đa dạng sinh học, đồng thời góp phần nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào vùng cao.

“Lai Châu được đánh giá là địa phương có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa và dược liệu, với hệ sinh thái đa dạng, khí hậu đặc thù và nhiều sản phẩm đặc hữu có giá trị kinh tế cao” - ông Lê Trọng Đảm nhận định.

Tuy nhiên, theo Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường, quá trình phát triển của tỉnh Lai Châu vẫn gặp không ít khó khăn như quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chuỗi liên kết chưa bền vững, năng lực chế biến còn hạn chế và thị trường tiêu thụ chưa ổn định.

Trong bối cảnh đó, việc tổ chức Hội nghị “Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh” có ý nghĩa thiết thực, nhằm xác định định hướng phát triển lâu dài, đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy liên kết, thu hút đầu tư và nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương.

Ông Nguyễn Thành Đồng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lai Châu thông tin tại cuộc họp báo.

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Thành Đồng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lai Châu nhấn mạnh, tỉnh Lai Châu xác định phát triển nông nghiệp hàng hóa và dược liệu theo hướng kinh tế xanh là một trong những khâu đột phá trong giai đoạn 2025 - 2030.

Lai Châu sở hữu hệ sinh thái đa dạng, khí hậu phân hóa theo độ cao, tạo nên nhiều tiểu vùng sinh thái đặc thù. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao như chè, mắc ca, quế, lúa đặc sản, cá nước lạnh và đặc biệt là dược liệu. Dù quy mô sản xuất chưa lớn, nhưng các sản phẩm đều có giá trị riêng biệt, gắn với lợi thế bản địa.

“Định hướng phát triển của Lai Châu là đi theo chiều sâu, tập trung vào tăng trưởng xanh, nâng cao hiệu quả sản xuất, quản lý và khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng phát triển các sản phẩm tiêu biểu” - ông Đồng nói.

Một trong những thách thức lớn nhất được nêu ra tại họp báo là điều kiện địa hình chia cắt mạnh của Lai Châu, khiến chi phí vận chuyển cao, khó hình thành vùng sản xuất quy mô lớn và hạn chế khả năng thu hút đầu tư.

Theo ông Đồng, địa hình chia cắt, khoảng cách xa các trung tâm kinh tế là điểm nghẽn lớn đối với phát triển nông nghiệp và thu hút đầu tư. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ này, Chính phủ đã chủ trương đầu tư tuyến cao tốc kết nối, được kỳ vọng sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý, tạo động lực mới cho phát triển./.