Bàn giao nhà ở an toàn cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại Đắk Lắk

Mai Lâm

Mai Lâm

14:35 | 16/04/2026
(TBTCO) - Ngày 16/4, tại tỉnh Đắk Lắk, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khánh thành, bàn giao nhà cho bà con vùng lũ tỉnh Đắk Lắk.
Trong khuôn khổ gói viện trợ quốc tế khẩn cấp trị giá 2 triệu USD để khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Đắk Lắk do ADB tài trợ, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để nhanh chóng tổ chức triển khai hỗ trợ sửa chữa, xây dựng lại nhà ở cho 305 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do đợt bão kèm mưa lũ kéo dài hồi tháng 11/2025 được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng.

Các ngôi nhà được thiết kế vững chắc với kết cấu bê tông cốt thép kiên cố, lợp mái tôn, diện tích sàn từ 44 đến 48,1m2, đảm bảo an toàn và phù hợp điều kiện sinh hoạt của bà con.

Bàn giao nhà ở an toàn cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại Đắk Lắk
Bà Võ Thị Siêng (phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) vui mừng bên căn nhà mới được bàn giao. Ảnh: ADB

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, đợt mưa lũ lịch sử tháng 11/2025 đã gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Trong bối cảnh đó, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hỗ trợ kịp thời của các đối tác quốc tế, trong đó đặc biệt là ADB đã từng bước giúp người dân ổn định cuộc sống.

Ông Tiến chia sẻ: “Việc hoàn thành và bàn giao những ngôi nhà an toàn hôm nay không chỉ mang ý nghĩa về vật chất, mà còn là nguồn động viên to lớn về tinh thần, giúp bà con yên tâm sinh sống, từng bước phục hồi sinh kế và nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai trong tương lai”.

Đại diện cho cơ quan tài trợ, bà Susan Lim - Trưởng ban Điều hành hoạt động Quốc gia của ADB tại Việt Nam, nhấn mạnh: “Lễ bàn giao nhà an toàn hôm nay là một minh chứng hết sức thuyết phục cho những kết quả đạt được thông qua sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ và mối quan hệ đối tác chặt chẽ. Cùng với Chính phủ Việt Nam, ADB đang hỗ trợ các cộng đồng phục hồi sau thiên tai và xây dựng một tương lai an toàn hơn, vững chắc hơn. ADB tự hào được sát cánh cùng Chính phủ và cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu trước những rủi ro khí hậu ngày càng gia tăng”.

Bão lũ do cơn bão số 13 (Kalmaegi) cùng đợt mưa lớn kéo dài vào tháng 11/2025 đã gây ra tình trạng lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng tại Đắk Lắk, khiến 653 nhà bị sập đổ, cuốn trôi phải xây dựng lại; 1.050 nhà bị hư hỏng nặng cần phải sửa chữa; 105.630 nhà bị ngập nước không thể tránh lũ. Tổng thiệt hại ước tính hơn 9.600 tỷ đồng.

Đáp lại lời kêu gọi của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc ứng phó, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do bão lũ, nhiều tổ chức quốc tế đã chung tay hỗ trợ để giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) - một trong những Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã nhanh chóng kích hoạt khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp 2 triệu USD để hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả thiên tai, tái thiết cuộc sống.
Mai Lâm
