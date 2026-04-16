Khối ngoại gom mạnh VIC, nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục nâng đỡ thị trường

Thị trường chứng khoán duy trì đà tăng tích cực trong phiên giao dịch ngày 16/4. VN-Index tăng mạnh gần 20 điểm lên 1.819,83 điểm. Đây là phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp dưới ảnh hưởng tích cực của các cổ phiếu "nhà Vingroup", đặc biệt là VIC và VHM. Nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn này cũng là động lực chính đưa chỉ số chung phục hồi từ vùng giá quanh 1.600 điểm vượt mốc 1.800 điểm. Tuy vậy, khối ngoại quay lại bán ròng với giá trị khoảng 1.130 tỷ đồng trên 3 sàn.

Ở chiều mua vào, cổ phiếu Vingroup (VIC) là tâm điểm khi được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị 464,7 tỷ đồng. VIC tăng kịch biên độ gần 7%, đóng vai trò dẫn dắt thị trường và là mã đóng góp lớn nhất vào mức tăng của VN-Index. Một số cổ phiếu khác cũng đón dòng vốn ngoại khá lớn như SSI (235 tỷ đồng), HPG (75 tỷ đồng), ACB (66 tỷ đồng) hay TCH, SHS…

Đáng chú ý, dù được mua ròng mạnh, diễn biến giá các cổ phiếu trong top mua ròng có sự phân hóa. Cổ phiếu HPG và ACB điều chỉnh nhẹ, dù khối ngoại giải ngân tương đối tích cực.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 16/4.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, dẫn đầu là FPT với giá trị 523,8 tỷ đồng. Tiếp đến là VHM (463 tỷ đồng) và HCM (118 tỷ đồng). Dù bị bán ròng mạnh, cổ phiếu VHM vẫn tăng hơn 4%, tiếp tục cùng VIC trở thành hai trụ cột chính nâng đỡ chỉ số.

Diễn biến này cho thấy, dòng tiền nội đang hấp thụ tốt lực bán từ khối ngoại tại nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Thực tế, từ đầu năm đến nay, VIC đã bị khối ngoại bán ròng lũy kế khoảng 8.571 tỷ đồng. Nhờ các phiên mua vào gần đây, cổ phiếu Vingroup lùi xuống vị trí thứ ba trong danh sách các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất.

Tổng thể, giao dịch của khối ngoại vẫn mang tính chọn lọc, với xu hướng bán ròng duy trì, nhưng đan xen các nhịp giải ngân vào cổ phiếu vốn hoá lớn. Lực mua từ khối ngoại cũng phần nào đóng góp vào đà hồi phục của cổ phiếu này, qua đó đóng góp tích cực vào xu hướng tăng của chỉ số chung./.