Chứng khoán

Khối ngoại gom mạnh VIC, nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục nâng đỡ thị trường

Tùng Linh

18:19 | 16/04/2026
(TBTCO) - Cổ phiếu Vingroup tiếp tục được khối ngoại tập trung giải ngân lớn. Ở chiều ngược lại, khối ngoại chốt lời cổ phiếu Vinhomes. Cả hai cổ phiếu "nhà Vingroup" đều đồng loạt tăng giá, đóng góp đáng kể vào xu hướng tăng của VN-Index.
Thị trường chứng khoán duy trì đà tăng tích cực trong phiên giao dịch ngày 16/4. VN-Index tăng mạnh gần 20 điểm lên 1.819,83 điểm. Đây là phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp dưới ảnh hưởng tích cực của các cổ phiếu "nhà Vingroup", đặc biệt là VIC và VHM. Nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn này cũng là động lực chính đưa chỉ số chung phục hồi từ vùng giá quanh 1.600 điểm vượt mốc 1.800 điểm. Tuy vậy, khối ngoại quay lại bán ròng với giá trị khoảng 1.130 tỷ đồng trên 3 sàn.

Ở chiều mua vào, cổ phiếu Vingroup (VIC) là tâm điểm khi được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị 464,7 tỷ đồng. VIC tăng kịch biên độ gần 7%, đóng vai trò dẫn dắt thị trường và là mã đóng góp lớn nhất vào mức tăng của VN-Index. Một số cổ phiếu khác cũng đón dòng vốn ngoại khá lớn như SSI (235 tỷ đồng), HPG (75 tỷ đồng), ACB (66 tỷ đồng) hay TCH, SHS…

Đáng chú ý, dù được mua ròng mạnh, diễn biến giá các cổ phiếu trong top mua ròng có sự phân hóa. Cổ phiếu HPG và ACB điều chỉnh nhẹ, dù khối ngoại giải ngân tương đối tích cực.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 16/4.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, dẫn đầu là FPT với giá trị 523,8 tỷ đồng. Tiếp đến là VHM (463 tỷ đồng) và HCM (118 tỷ đồng). Dù bị bán ròng mạnh, cổ phiếu VHM vẫn tăng hơn 4%, tiếp tục cùng VIC trở thành hai trụ cột chính nâng đỡ chỉ số.

Diễn biến này cho thấy, dòng tiền nội đang hấp thụ tốt lực bán từ khối ngoại tại nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Thực tế, từ đầu năm đến nay, VIC đã bị khối ngoại bán ròng lũy kế khoảng 8.571 tỷ đồng. Nhờ các phiên mua vào gần đây, cổ phiếu Vingroup lùi xuống vị trí thứ ba trong danh sách các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất.

Tổng thể, giao dịch của khối ngoại vẫn mang tính chọn lọc, với xu hướng bán ròng duy trì, nhưng đan xen các nhịp giải ngân vào cổ phiếu vốn hoá lớn. Lực mua từ khối ngoại cũng phần nào đóng góp vào đà hồi phục của cổ phiếu này, qua đó đóng góp tích cực vào xu hướng tăng của chỉ số chung./.

Chứng khoán ngày 16/4: VN-Index nối dài đà tăng nhờ cổ phiếu trụ

Chứng khoán VPS đặt mục tiêu mở rộng quy mô, tăng trưởng lợi nhuận 28,6%

(TBTCO) - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán VPS Lê Minh Tài cho biết, mục tiêu năm 2026 của VPS là mở rộng quy mô, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và tăng cường năng lực công nghệ.
(TBTCO) - Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, quý I/2026, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt khoảng 12.000 tỷ đồng, cao gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Đại diện FTSE Russell đánh giá, dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán, đặc biệt trong việc xây dựng các sản phẩm mới, bộ chỉ số và các chỉ số chuẩn tham chiếu phù hợp với thông lệ quốc tế.
(TBTCO) - Trong quý II/2026, tổng giá trị lãi trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán ước khoảng 19,3 nghìn tỷ đồng, tăng so với quý trước và cùng kỳ, phần lớn tập trung ở nhóm phi ngân hàng.
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành hàng loạt quyết định xử phạt đối với nhiều doanh nghiệp do vi phạm quy định về công bố thông tin, chủ yếu liên quan đến nghĩa vụ báo cáo tài chính và công bố thông tin trái phiếu.
(TBTCO) - Ngày 15/4/2025, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 195/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán EVS, với tổng số tiền phạt lên tới 290 triệu đồng do nhiều sai phạm trong hoạt động nghiệp vụ.
(TBTCO) - Sắc xanh tiếp tục lan tỏa trên cả thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh với chênh lệch âm đã thu hẹp đáng kể so với hôm qua. Tuy nhiên, giao dịch có phần thận trọng khi ngày đáo hạn cận kề.
(TBTCO) - OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 6.960 tỷ đồng, tăng 39%, trong bối cảnh tín dụng bị kiểm soát và kinh tế còn nhiều biến động. Ngân hàng tiếp tục coi tín dụng là trụ cột, tiếp tục mở rộng các lĩnh vực mới; đồng thời, đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi, tăng trên 80% ngay quý I/2026. Nhiều giải pháp được triển khai, đưa cổ phiếu OCB định giá về mức hợp lý, phản ánh đúng giá trị.
Chứng khoán quốc tế

GSPC +55.57
DJI -72.27
IXIC +376.93
NYA -60.81
XAX -93.16
BUK100P +3.91
RUT +8.00
VIX +0.06
FTSE +62.20
GDAXI +132.93
FCHI +38.82
STOXX50E +22.60
N100 +6.28
BFX +14.03
MOEX.ME -0.11
HSI +446.94
STI -13.37
AXJO -23.70
AORD -7.50
BSESN -122.56
JKSE -2.20
KLSE +6.29
NZ50 -10.52
KS11 +134.66
TWII +409.88
GSPTSE +53.63
BVSP -919.72
MXX +693.25
IPSA -22.15
MERV -32,745.75
TA125.TA -29.36
CASE30 +495.00
JN0U.JO -11.53
DX-Y.NYB +0.10
125904-USD-STRD +4.19
XDB -0.04
XDE +0.04
000001.SS +28.34
N225 +1,384.10
XDN -0.08
XDA +0.43
