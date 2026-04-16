Hải Phòng công bố 3 “bài toán lớn” chiến lược về đột phá khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Thanh Sơn

18:40 | 16/04/2026
(TBTCO) - TP. Hải Phòng công bố danh mục 3 “bài toán lớn” về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026, nhằm khơi thông mọi nguồn lực, khai thác lợi thế cạnh tranh cốt lõi để đưa thành phố bước vào kỷ nguyên phát triển mới dựa trên tri thức và công nghệ thông minh.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, TP. Hải Phòng đã có bước đi mang tính đột phá khi chính thức công bố danh mục 3 “bài toán lớn” về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho năm 2026. Hoạt động này nhằm thực hiện nghiêm túc Chương trình số 02-CTr/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đây không chỉ là nhiệm vụ đơn lẻ, mà là các chiến lược tích hợp nhằm khơi thông mọi nguồn lực, khai thác lợi thế cạnh tranh cốt lõi để đưa thành phố cảng bước vào kỷ nguyên phát triển mới dựa trên tri thức và công nghệ thông minh.

Theo yêu cầu của Trung ương và kế hoạch của TP. Hải Phòng, các “bài toán lớn” được lựa chọn phải gắn liền với điều kiện thực tiễn, thế mạnh và dư địa tăng trưởng đặc thù của thành phố như: công nghiệp, logistics, du lịch biển và công nghiệp công nghệ cao. Mục tiêu tối thượng là giải quyết các vấn đề cấp bách, tạo động lực tăng trưởng rõ rệt về kinh tế, nâng cao năng suất lao động và cải cách hành chính thông qua chuyển đổi số.

Khi các cơ chế đặc thù đi vào thực tiễn, Khu thương mại tự do vận hành, TP. Hải Phòng sẽ thực sự trở thành điểm đến hàng đầu của đầu tư công nghiệp công nghệ cao, gắn với phát triển xanh, bền vững.

Theo đó, "bài toán" số 1 là Xây dựng nền tảng "Khu thương mại tự do số thông minh", do Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đề xuất, hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái số tích hợp, xóa bỏ rào cản hành chính và tối ưu hóa vận hành thương mại; hệ thống sẽ số hóa toàn bộ hoạt động logistics, thủ tục hải quan và quản trị doanh nghiệp. Điểm đột phá chính là ứng dụng công nghệ blockchain để bảo đảm tính minh bạch, an toàn và khả năng truy xuất nguồn gốc hàng hóa xuyên biên giới.

Việc giải quyết thành công bài toán này sẽ rút ngắn đáng kể thời gian xử lý thủ tục xuất, nhập khẩu, giảm chi phí vận hành cho doanh nghiệp và tạo ra sức hút đối với các nhà đầu tư chiến lược toàn cầu. Đây chính là đòn bẩy để nâng cao năng lực cạnh tranh của Hải Phòng trong mạng lưới liên kết kinh tế khu vực ASEAN.

"Bài toán" số 2 là "Hệ sinh thái du lịch thông minh", do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đề xuất, không chỉ dừng lại ở một trang web quảng bá, mà là một nền tảng công nghệ linh hoạt, kết nối đa chiều giữa cơ quan quản lý - doanh nghiệp lữ hành - cơ sở lưu trú - khách du lịch. Dữ liệu ngành du lịch sẽ được số hóa và cập nhật tự động theo tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống".

Ứng dụng AI sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc phân tích hành vi và xu hướng tiêu dùng của khách du lịch. Từ đó, các cơ quan chức năng có thể điều chỉnh chiến lược xúc tiến đầu tư, định hình các sản phẩm du lịch mới mang tính đặc trưng và khẳng định thương hiệu du lịch Hải Phòng trên bản đồ số quốc tế.

Giá trị mang lại là người dân và du khách sẽ được hỗ trợ tối đa qua các ứng dụng di động thông minh, giúp trải nghiệm điểm đến một cách liền mạch. Sự kết nối toàn diện này sẽ biến du lịch thành một ngành kinh tế mũi nhọn thực sự, đóng góp bền vững cho sự phát triển chung của thành phố.

"Bài toán" số 3: Nền tảng dữ liệu giáo dục số thông minh tích hợp AI, do Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đề xuất, tập trung vào việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về học sinh, giáo viên, chương trình học và kết quả học tập, kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Một trong những sản phẩm quan trọng nhất là học bạ số, giúp minh bạch hóa quá trình đào tạo.

Một tiết học trong mô hình phòng học thông minh tại Trường THCS Lạc Viên, phường Ngô Quyền nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giáo dục

Sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI) và big data sẽ được tận dụng để cá thể hóa học tập, gợi ý lộ trình học tập phù hợp cho từng học sinh dựa trên năng lực thực tế; cảnh báo sớm, phát hiện các học sinh có nguy cơ học yếu hoặc bỏ học để có biện pháp can thiệp kịp thời; dự báo nguồn nhân lực, phân tích dữ liệu để dự báo nhu cầu giáo viên và quy mô học sinh, đặc biệt là dự báo nhu cầu lao động theo ngành nghề để tư vấn hướng nghiệp chính xác cho học sinh.

Với việc công bố 3 "bài toán", TP. Hải Phòng gửi đi thông điệp mở: Thành phố sẵn sàng "đặt hàng" và đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp, nhà khoa học trong và ngoài nước để giải quyết các thách thức này.

Việc triển khai nền tảng này sẽ giúp giảm tối thiểu 50% thủ tục hành chính sử dụng hồ sơ giấy và hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính. Đây là giải pháp căn cơ để Hải Phòng duy trì và phát triển nguồn nhân lực số, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

UBND TP. Hải Phòng đã giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị tiếp tục rà soát nhu cầu thực tế để cập nhật danh mục bài toán lớn theo đúng chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Danh mục 3 bài toán lớn năm 2026 chính là lời giải cho bài toán tăng trưởng bền vững của Hải Phòng. Khi Khu thương mại tự do số khơi thông dòng chảy kinh tế; du lịch thông minh quảng bá bản sắc thành phố và giáo dục thông minh chuẩn bị nguồn nhân lực, Hải Phòng chắc chắn sẽ khẳng định vị thế là đầu tàu đổi mới sáng tạo của cả nước./.

Hải Phòng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 7 khu vực trong tháng 4/2026

Hải Phòng triển khai thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo với nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ

Quý I/2026, doanh nghiệp thành lập mới ở Hải Phòng tăng cao

Đề xuất thêm ưu đãi thuế với doanh nghiệp có quy mô nhỏ

Chứng khoán ngày 16/4: VN-Index nối dài đà tăng nhờ cổ phiếu trụ

Đón đầu xu hướng, Công ty Đường Quảng Ngãi dồn lực cho dự án xăng sinh học

Cuộc tái cấu trúc chiến lược của thủ phủ công nghiệp phía Nam

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Vietjet công bố 5 đường bay mới tới Trung Quốc, thúc đẩy kết nối tăng trưởng Việt Nam - Trung Quốc

TP. Hồ Chí Minh đề xuất kéo dài đường Võ Văn Kiệt hơn 15 km, kinh phí gần 16.000 tỷ đồng

(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đang trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án kéo dài đường Võ Văn Kiệt với tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng. Tuyến đường dự kiến đầu tư 6 làn xe giai đoạn đầu, đồng thời giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh để mở rộng trong tương lai.
TP. Hồ Chí Minh mở rộng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tăng lực cho kinh tế số

(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đang từng bước mở rộng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với quy mô 7 - 7,5 tỷ USD, cùng mạng lưới 35 vườn ươm và trung tâm hỗ trợ. Việc đầu tư mạnh cho khoa học - công nghệ và hạ tầng số đang tạo nền tảng để kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng mới của thành phố.
Việt Nam sắp ban hành chính sách mới nhằm thu hút nhiều hơn nữa đầu tư nước ngoài

(TBTCO) - Trong buổi điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong ngày 16/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, Việt Nam sắp ban hành chính sách mới nhằm thu hút nhiều hơn nữa đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư Singapore.
Thu hút vốn FDI: Cơ hội nào cho Việt Nam trước biến động toàn cầu?

(TBTCO) - Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng, Việt Nam tiếp tục thu hút mạnh dòng vốn FDI nhờ lợi thế sản xuất hướng xuất khẩu. TS. Nguyễn Bá Hùng - Chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho rằng, bên cạnh tín hiệu tích cực từ giải ngân kỷ lục, Việt Nam cần chuyển hướng thu hút FDI vào khu vực nội địa và cải cách thị trường tài chính để đón đầu dòng vốn dịch chuyển.
Quảng Ninh hợp tác với Hoa Kỳ phát triển cảng Con Ong - Hòn Nét

(TBTCO) - Ngày 16/4, tại Quảng Ninh, đã diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác chiến lược cảng Con Ong - Hòn Nét và sáng kiến hàng hải Quảng Ninh giữa Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh với Viện Hàng hải Đông Bắc (NMI, Hoa Kỳ).
Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thương mại

(TBTCO) - Chiều 15/4/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào, thống nhất thúc đẩy hợp tác thương mại song phương theo hướng cân bằng, bền vững và hướng tới mục tiêu kim ngạch 500 tỷ USD trong thời gian tới.
Việt Nam là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu

(TBTCO) - Theo Báo cáo Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý I/2026 được Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố ngày 15/4, sức hút dài hạn của Việt Nam vẫn được bảo toàn. Việt Nam vẫn là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng: Quyết liệt tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm

(TBTCO) - Chiều 15/4, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì cuộc họp quan trọng với các Ban Chỉ đạo nhằm rà soát tiến độ hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Thủ đô.
Nhiều đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số ngành Bảo hiểm xã hội

Hà Nội gỡ vướng về thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số

Phát triển đội ngũ tư vấn tài chính, tạo nền tảng cho Trung tâm Tài chính quốc tế

Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu tại Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

Chứng khoán phái sinh ngày 16/4: Sắc xanh chiến thắng trong phiên đáo hạn

Lai Châu giàu lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu

Khối ngoại gom mạnh VIC, nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục nâng đỡ thị trường

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Hải quan lưu ý doanh nghiệp trước 2 đợt tạm dừng tiếp nhận tờ khai cuối tháng 4

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

