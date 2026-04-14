Chủ động năng lượng trong hành trình xanh hóa

Diệu Hoa

17:56 | 14/04/2026
(TBTCO) - Bộ Công thương đã ban hành Kế hoạch hành động số 824/QĐ-BCT thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện.
Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của nền kinh tế tiếp tục gia tăng nhanh, yêu cầu phát triển bền vững, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng ngày càng cấp thiết, Bộ Công thương đã xây dựng kế hoạch hành động với trọng tâm xuyên suốt là bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà còn là định hướng dài hạn, gắn với quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững.

Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, từng bước giảm phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu truyền thống, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển dịch sang năng lượng sạch, thân thiện với môi trường.

Theo đó, đến năm 2030, tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP dự kiến giảm từ 1 - 1,5% mỗi năm. Đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, mức tiết kiệm điện tối thiểu đạt 3%/năm, qua đó góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện trong bối cảnh phụ tải ngày càng tăng cao, đặc biệt vào các giai đoạn cao điểm.

Song song với mục tiêu tiết kiệm, kế hoạch cũng chú trọng nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống năng lượng. Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn hệ thống sẽ được kéo giảm xuống khoảng 5,8%, không chỉ giúp tiết kiệm tài nguyên, mà còn nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện quốc gia. Đặc biệt, 100% cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm được yêu cầu thực hiện kiểm toán năng lượng và áp dụng hệ thống quản lý năng lượng, tạo nền tảng để doanh nghiệp kiểm soát tiêu hao, tối ưu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong lĩnh vực năng lượng truyền thống, mục tiêu các nhà máy lọc dầu trong nước đáp ứng khoảng 70% nhu cầu được xác định là giải pháp quan trọng nhằm củng cố an ninh năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu. Tuy nhiên, trọng tâm dài hạn vẫn là thúc đẩy chuyển dịch năng lượng gắn với phát triển các mô hình tiêu dùng mới, đặc biệt trong giao thông.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, tối thiểu 50% phương tiện giao thông công cộng tại các đô thị sẽ chuyển sang sử dụng điện. Đây là bước đi có ý nghĩa quan trọng trong giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện chất lượng không khí đô thị và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Việt Nam phấn đấu đến năm 2030, tối thiểu 50% phương tiện giao thông công cộng tại các đô thị sẽ chuyển sang sử dụng điện. Ảnh: TL

Để hỗ trợ quá trình này, Bộ Công thương sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trạm sạc xe điện, bảo đảm an toàn và hiệu suất, đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng sạc đồng bộ - yếu tố then chốt để mở rộng thị trường xe điện.

Cùng với đó, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng được đẩy mạnh, tập trung vào các công nghệ mới như pin thế hệ mới, động cơ điện hiệu suất cao, cũng như thí điểm sử dụng hydrogen và ammonia trong sản xuất công nghiệp và giao thông vận tải. Đây được xem là hướng đi chiến lược nhằm đón đầu xu thế chuyển đổi năng lượng toàn cầu.

Các giải pháp phát triển năng lượng sạch cũng được triển khai đồng bộ, bao gồm khuyến khích điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, phát triển điện gió quy mô phù hợp và hệ thống lưu trữ năng lượng. Đặc biệt, việc phát triển thị trường dịch vụ năng lượng (ESCO) được kỳ vọng sẽ tạo cơ chế huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy đầu tư vào các dự án tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Ở chiều ngược lại, các công nghệ lạc hậu, tiêu tốn năng lượng sẽ từng bước bị loại bỏ. Bộ Công thương nghiên cứu lộ trình loại bỏ đèn sợi đốt công suất từ 20W đến 60W, thúc đẩy sử dụng thiết bị tiết kiệm điện. Đồng thời, việc đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10 cũng được xác định là giải pháp quan trọng nhằm giảm tiêu thụ xăng khoáng, góp phần bảo vệ môi trường và đa dạng hóa nguồn năng lượng.

Bên cạnh chuyển dịch cơ cấu năng lượng, kế hoạch đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm cung ứng đầy đủ năng lượng cho nền kinh tế. Bộ Công thương sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp chủ động tìm kiếm nguồn dầu thô, khí, đồng thời điều hành linh hoạt thị trường xăng dầu nhằm hạn chế nguy cơ đứt gãy nguồn cung. Trong lĩnh vực điện, các chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) tiếp tục được triển khai, cùng với việc xây dựng chi tiết các kịch bản cung ứng theo tháng, quý và mùa cao điểm, qua đó nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống bất lợi.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường trên toàn chuỗi từ khai thác, sản xuất đến vận chuyển năng lượng, nhằm kiểm soát tổn thất và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. Đáng chú ý, kế hoạch yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và địa phương. Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế ưu đãi cho các dự án tiết kiệm năng lượng và xe điện; Bộ Xây dựng thúc đẩy tiêu chuẩn công trình sử dụng năng lượng hiệu quả./.

Các địa phương được giao triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm năng lượng, đồng thời xây dựng cơ chế khuyến khích đầu tư vào hạ tầng sạc, phương tiện giao thông điện và năng lượng tái tạo. Việc huy động nguồn lực từ doanh nghiệp và xã hội được xác định là yếu tố then chốt bảo đảm thành công của kế hoạch. Định kỳ 6 tháng, các đơn vị sẽ báo cáo kết quả thực hiện để kịp thời đánh giá, điều chỉnh, bảo đảm các mục tiêu đề ra được triển khai hiệu quả và thực chất.
Xăng sinh học E10: Mở ra cơ hội mới cho an ninh năng lượng và tăng trưởng xanh

Nguồn cung xăng dầu ổn định, Bộ Công thương sẵn kịch bản ứng phó biến động giá

Phụ tải điện tăng sớm, hệ thống vẫn trong kiểm soát

Thị trường nhà ở chững lại dưới áp lực lãi suất, cơ hội tái cấu trúc mở ra

Đề xuất nâng mức trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội lên 600.000 đồng/tháng

Việt Nam - Australia hợp tác thúc đẩy tiến trình chuyển đổi ngân hàng số

Đòn bẩy cho kinh tế tuần hoàn, phát triển nông nghiệp bền vững

Đồng loạt 26 ngân hàng giảm lãi suất, tín dụng tăng 3,18% sau quý I/2026

Hơn 16.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đến hạn trong tháng 4

Các địa phương đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch mùa mưa lũ

(TBTCO) - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh trong mùa mưa lũ năm 2026.
(TBTCO) - Với các nghị định, thông tư mới được ban hành, cùng các chương trình đào tạo chuyên sâu, Việt Nam đang đẩy nhanh tiến trình xây dựng và vận hành thị trường các-bon trong nước, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
(TBTCO) - Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
(TBTCO) - Ngày 10/4, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức hội thảo khởi động chuỗi đào tạo với chủ đề "Tăng cường năng lực sẵn sàng tham gia thị trường carbon tại Việt Nam”.
(TBTCO) - Nhấn mạnh nguyên tắc “tiến độ phải đi liền với chất lượng", Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương hoàn thiện dự thảo ba luật quan trọng: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo (sửa đổi); Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).
(TBTCO) - Ngày 10/4, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam” đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm quốc tế ICE Hà Nội.
(TBTCO) - Những biến động địa chính trị tại Trung Đông, đang tạo áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu. Tại Hội thảo “Biến động địa - chính trị và chiến lược đảm bảo năng lượng” ngày 9/4 tại Hà Nội, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần sớm định hình chiến lược năng lượng dài hạn, chủ động hơn để ứng phó hiệu quả với các cú sốc từ bên ngoài.
(TBTCO) - Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án khẩn cấp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ hai dự án chống ngập và bổ cập nước cho sông Tô Lịch, nhằm cải thiện môi trường, giảm thiểu úng ngập và từng bước hồi sinh dòng sông nội đô.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Khối ngoại trở lại mua ròng, nâng đỡ tâm lý thị trường

Chứng khoán phái sinh ngày 14/4: VN30 tiến sát 1.950 điểm, chênh lệch âm trở lại khi ngày đáo hạn gần kề

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc)

Chủ động năng lượng trong hành trình xanh hóa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Khu mới Hùng An của Trung Quốc

Chứng khoán ngày 14/4: VN-Index bật tăng mạnh, dòng tiền "chọn mặt gửi vàng"

Ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng tăng, người dân nâng cao ý thức phòng bệnh

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

