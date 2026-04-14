Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 14/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 25.106 VND/USD, giữ nguyên so với phiên đầu tuần. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được giữ nguyên. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng 23.850,7 - 26.361,3 VND/USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.860 - 26.910, tăng 60 đồng chiều mua và 80 đồng chiều bán trong phiên đầu tuần.

Trong phiên gần nhất, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại nhìn chung biến động tăng nhẹ ở cả hai chiều, trong đó, chiều mua vào tăng mạnh đáng kể.

Đơn cử, tại Vietcombank, tỷ giá USD tăng 11 đồng chiều mua và 1 đồng chiều bán, niêm yết ở mức 26.111 - 26.361 VND/USD. BIDV cũng biến động tương tự, lên 26.141 - 26.361 VND/USD. Tương tự, Techcombank tăng 7 đồng hai chiều lên 26.144 - 26.361 VND/USD, trong khi HSBC tăng 9 đồng hai chiều, niêm yết 26.185 - 26.361 VND/USD. Một số ngân hàng khác như Agribank, Sacombank..., cũng điều chỉnh tăng nhẹ, trong khi mặt bằng chung giá bán ra phổ biến quanh 26.361 VND/USD.

Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối ngày 13/4 gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank như sau:

Đối với tỷ giá EUR, diễn biến phân hóa rõ rệt giữa các ngân hàng. Đơn cử, BIDV ghi nhận mức tăng mạnh nhất, với tỷ giá EUR tăng 39 đồng ở chiều mua và 28 đồng ở chiều bán, lên 30.352 - 31.629 VND/EUR. Vietcombank cũng tăng đáng kể 34 - 36 đồng, niêm yết 30.018 – 31.601 VND/EUR.

Ngược lại, Sacombank giảm sâu 48 đồng hai chiều xuống 30.333 - 32.089 VND/EUR, trong khi HSBC giảm 5 đồng chiều mua và 11 đồng chiều bán, còn 30.085 - 31.231 VND/EUR.

Với GBP, xu hướng giảm chiếm ưu thế tại nhiều ngân hàng. HSBC giảm mạnh nhất khi tỷ giá GBP giảm 44 đồng chiều mua và 52 đồng chiều bán, xuống 34.335 - 35.685 VND/GBP. Sacombank cũng giảm 19 đồng hai chiều còn 34.862 - 36.683 VND/GBP.

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng như Techcombank và Vietcombank lại tăng, trong đó Techcombank tăng 35 - 36 đồng lên 34.570 - 35.894 VND/GBP, Vietcombank tăng 13 - 14 đồng lên 34.448 - 35.911 VND/GBP.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, kết tuần, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện giảm nhẹ 0,01% xuống 98,35 điểm, cho thấy USD có xu hướng suy yếu nhẹ.

Trên thị trường ngoại hối, USD suy yếu so với một số đồng tiền chủ chốt, theo đó, tỷ giá USD/EUR giảm 0,05% còn 0,85; tỷ giá USD/GBP giảm 0,04% xuống 0,7401, cho thấy đồng EUR và GBP hồi phục nhẹ. Cùng với đó, tỷ giá USD/JPY giảm mạnh hơn 0,14% xuống 159,22, phản ánh đồng yên có nhịp phục hồi đáng kể sau giai đoạn mất giá trước đó. Trong khi đó, tỷ giá USD/CNY gần như đi ngang ở mức 6,8304.

Một khảo sát toàn cầu từ ngày 3 - 9/4 với 30 nhà quản lý quỹ toàn cầu, đại diện cho 341 tỷ USD tài sản do Bank of America (BofA) thực hiện cho thấy, nhà đầu tư vẫn hoài nghi về tính bền vững của đà tăng gần đây của USD, coi đây chủ yếu là phản ứng ngắn hạn trước căng thẳng địa chính trị hơn là xu hướng dài hạn.

Dù USD nhận được hỗ trợ tạm thời từ rủi ro địa chính trị, phần lớn người tham gia vẫn kỳ vọng đồng bạc xanh sẽ suy yếu theo thời gian. Lo ngại về tăng trưởng kinh tế đang lấn át nỗi lo lạm phát, qua đó, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ chuyển sang lập trường ôn hòa hơn.

Bên cạnh đó, hơn một nửa số người được hỏi cho rằng các yếu tố như chính sách tiền tệ nới lỏng và rủi ro suy giảm tính độc lập của ngân hàng trung ương có thể thúc đẩy USD giảm sâu hơn. Khảo sát cũng phản ánh sự đồng thuận ngày càng rõ rằng lãi suất đã đạt đỉnh và các ngân hàng trung ương khó có khả năng tăng lãi suất vượt kỳ vọng hiện tại của thị trường.

Yếu tố địa chính trị, đặc biệt là xung đột Mỹ - Iran, tiếp tục chi phối tâm lý nhà đầu tư. Hai bên đang xem xét tổ chức vòng đàm phán mới trước khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời 2 tuần công bố ngày 7/4 hết hiệu lực. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã chủ động liên hệ tìm kiếm thỏa thuận; đồng thời vẫn thúc đẩy phương án gia tăng sức ép, bao gồm khả năng phong tỏa hải quân gần eo biển Hormuz.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD suy yếu đã hỗ trợ các đồng tiền chủ chốt như đồng EUR, do USD giảm giá trong bối cảnh thiếu vắng dữ liệu mới từ khu vực đồng Euro. Tương tự, GBP/USD kéo dài đà tăng sang tuần thứ hai liên tiếp, khi dòng vốn có xu hướng rời khỏi USD, qua đó nâng đỡ đồng bảng Anh./.