Đón đầu xu hướng, Công ty Đường Quảng Ngãi dồn lực cho dự án xăng sinh học

Kỳ vọng từ thị trường

Tại hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026, UBND tỉnh Gia Lai đã trao bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi về dự án Nhà máy Ethanol An Khê.

Mới đây, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi (mã CK: QNS) đã thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh - tài chính năm 2026. Đối với mảng kinh doanh mía đường năm 2026, Đường Quảng Ngãi thực hiện đầu tư đồng thời 3 dự án, trong đó có dự án đầu tư Nhà máy Ethanol An Khê.

Ông Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi cho biết, dự án đầu tư Nhà máy Ethanol An Khê với công suất thiết kế 200.000 lít/ngày, tổng vốn đầu tư 1.741,844 tỷ đồng đã được HĐQT thông qua.

Nhà máy Đường An Khê của Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi. Nguồn: QNS.

Công ty đang triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để xin chủ trương đầu tư từ địa phương. Cùng với việc ký kết biên bản ghi nhớ với UBND tỉnh Gia Lai, Công ty cũng đã phát hành hồ sơ mời thầu quốc tế để lựa chọn đối tác triển khai dự án.

Đánh giá về hiệu quả dự án, ông Võ Thành Đàng phân tích, nhu cầu tiêu thụ xăng tại Việt Nam hiện nay khoảng 25 triệu tấn mỗi năm. Thị trường đang sử dụng xăng E5 và có lộ trình chuyển sang xăng E10.

“Đây là yếu tố tạo ra nhu cầu lớn đối với ethanol nhiên liệu. Việc đầu tư dự án Ethanol không chỉ giúp Công ty chủ động tiêu thụ nguồn mật rỉ - phụ phẩm từ quá trình sản xuất đường - mà còn tăng tính linh hoạt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cho phép điều chỉnh giữa sản xuất đường và ethanol tùy theo diễn biến thị trường” - ông Võ Thành Đàng chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Chủ trương khuyến khích của tỉnh Gia Lai

Nhằm khắc phục tình trạng tiêu thụ nhiên liệu sinh học còn hạn chế và tâm lý e ngại của người tiêu dùng, mới đây, UBND tỉnh Gia Lai đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm rà soát, quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu bền vững phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Đồng thời, Sở khuyến khích các mô hình nông nghiệp tuần hoàn, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất nguyên liệu sinh học; đồng thời hướng dẫn kỹ thuật canh tác, thu hoạch các loại cây trồng phục vụ chiết xuất E10.

Sở Tài chính được giao phối hợp cập nhật các dự án thí điểm phối trộn nhiên liệu sinh học vào danh mục dự án ưu tiên đầu tư của tỉnh; tham mưu bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định; đề xuất cơ chế hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu tại các địa phương.

UBND các xã, phường có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi về quỹ đất, thủ tục cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng phối trộn, kinh doanh xăng sinh học; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện lộ trình phối trộn và sử dụng nhiên liệu sinh học trên địa bàn.

Theo Sở Công thương tỉnh Gia Lai, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tỉnh khoảng 2.000 - 2.200 m3/ngày với mạng lưới cung ứng gồm 10 thương nhân đầu mối, 11 thương nhân phân phối và 733 cửa hàng bán lẻ. 733 cửa hàng này sẽ triển khai bán xăng E10 đồng bộ từ ngày 1/6/2026.

Sở Công thương tỉnh Gia Lai đánh giá, phát triển nhiên liệu sinh học không chỉ góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, mà còn thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu và công nghiệp năng lượng tái tạo./.