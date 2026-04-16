Doanh nghiệp

Đón đầu xu hướng, Công ty Đường Quảng Ngãi dồn lực cho dự án xăng sinh học

Sơn Thuận

17:23 | 16/04/2026
Với lộ trình chuyển đổi sang xăng sinh học E10, sau bản ghi nhớ hợp tác, Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi đang triển khai thủ tục để được phê duyệt và triển khai mời thầu dự án Nhà máy Ethanol An Khê, tổng vốn hơn 1.700 tỷ đồng.
Đẩy nhanh lộ trình xăng sinh học E10 Xăng sinh học E10: Mở ra cơ hội mới cho an ninh năng lượng và tăng trưởng xanh

Kỳ vọng từ thị trường

Tại hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026, UBND tỉnh Gia Lai đã trao bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi về dự án Nhà máy Ethanol An Khê.

Mới đây, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi (mã CK: QNS) đã thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh - tài chính năm 2026. Đối với mảng kinh doanh mía đường năm 2026, Đường Quảng Ngãi thực hiện đầu tư đồng thời 3 dự án, trong đó có dự án đầu tư Nhà máy Ethanol An Khê.

Ông Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi cho biết, dự án đầu tư Nhà máy Ethanol An Khê với công suất thiết kế 200.000 lít/ngày, tổng vốn đầu tư 1.741,844 tỷ đồng đã được HĐQT thông qua.

Nhà máy Đường An Khê của Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi. Nguồn: QNS.

Công ty đang triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để xin chủ trương đầu tư từ địa phương. Cùng với việc ký kết biên bản ghi nhớ với UBND tỉnh Gia Lai, Công ty cũng đã phát hành hồ sơ mời thầu quốc tế để lựa chọn đối tác triển khai dự án.

Đánh giá về hiệu quả dự án, ông Võ Thành Đàng phân tích, nhu cầu tiêu thụ xăng tại Việt Nam hiện nay khoảng 25 triệu tấn mỗi năm. Thị trường đang sử dụng xăng E5 và có lộ trình chuyển sang xăng E10.

“Đây là yếu tố tạo ra nhu cầu lớn đối với ethanol nhiên liệu. Việc đầu tư dự án Ethanol không chỉ giúp Công ty chủ động tiêu thụ nguồn mật rỉ - phụ phẩm từ quá trình sản xuất đường - mà còn tăng tính linh hoạt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cho phép điều chỉnh giữa sản xuất đường và ethanol tùy theo diễn biến thị trường” - ông Võ Thành Đàng chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Chủ trương khuyến khích của tỉnh Gia Lai

Nhằm khắc phục tình trạng tiêu thụ nhiên liệu sinh học còn hạn chế và tâm lý e ngại của người tiêu dùng, mới đây, UBND tỉnh Gia Lai đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm rà soát, quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu bền vững phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Đồng thời, Sở khuyến khích các mô hình nông nghiệp tuần hoàn, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất nguyên liệu sinh học; đồng thời hướng dẫn kỹ thuật canh tác, thu hoạch các loại cây trồng phục vụ chiết xuất E10.

Sở Tài chính được giao phối hợp cập nhật các dự án thí điểm phối trộn nhiên liệu sinh học vào danh mục dự án ưu tiên đầu tư của tỉnh; tham mưu bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định; đề xuất cơ chế hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu tại các địa phương.

UBND các xã, phường có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi về quỹ đất, thủ tục cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng phối trộn, kinh doanh xăng sinh học; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện lộ trình phối trộn và sử dụng nhiên liệu sinh học trên địa bàn.

Theo Sở Công thương tỉnh Gia Lai, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tỉnh khoảng 2.000 - 2.200 m3/ngày với mạng lưới cung ứng gồm 10 thương nhân đầu mối, 11 thương nhân phân phối và 733 cửa hàng bán lẻ. 733 cửa hàng này sẽ triển khai bán xăng E10 đồng bộ từ ngày 1/6/2026.

Sở Công thương tỉnh Gia Lai đánh giá, phát triển nhiên liệu sinh học không chỉ góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, mà còn thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu và công nghiệp năng lượng tái tạo./.

Bài toán vùng nguyên liệu cho xăng sinh học E10 trước giờ mở bán toàn quốc

Top doanh nghiệp nộp thuế lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Kết quả kinh doanh quý I kém tích cực, Đường Quảng Ngãi thận trọng với kế hoạch 2025

11,5 triệu lao động Việt Nam bị tác động bởi AI, nhưng chưa có nguy cơ mất việc hàng loạt

Bỏ ngưỡng doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm hộ kinh doanh không phải nộp thuế

Hà Nội cam kết đồng hành, xử lý dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh đề xuất kéo dài đường Võ Văn Kiệt hơn 15 km, kinh phí gần 16.000 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước thanh toán kịp thời giải ngân vốn đầu tư công

Thuế TP. Huế thu nội địa 3 tháng đạt hơn 3.500 tỷ đồng

Hải quan đồng loạt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành công văn thượng khẩn yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực khẩn trương triển khai Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP (ngày 7/4/2026) của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp: Tiết kiệm nghìn tỷ đồng, mở rộng dư địa kinh doanh

Với việc cắt giảm hơn một nửa thời gian giải quyết thủ tục, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng chi phí tuân thủ và mạnh tay đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang trở thành điểm sáng trong cải cách hành chính. Điều này cho thấy quyết tâm đổi mới, góp phần tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch hơn cho nền kinh tế.
Việt Nam có doanh nghiệp đầu tiên tại châu Á phát triển thành công tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn CORSIA

(TBTCO) - Việt Nam ghi dấu trên thị trường carbon quốc tế khi một doanh nghiệp trong nước phát triển thành công tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn CORSIA - cơ chế toàn cầu trong ngành hàng không. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên tại châu Á đạt được tín chỉ này.
Bộ Tài chính bãi bỏ 13 thủ tục hành chính trong thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 909/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
Hải quan triển khai áp dụng mức thuế mới với xăng dầu từ ngày 16/4

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị toàn ngành khẩn trương áp dụng mức thuế mới đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6/2026.
Sửa đổi 4 thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

(TBTCO) - Tại Quyết định số 912/QĐ-BTC, Bộ Tài chính công bố 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được sửa đổi, bổ sung, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa theo Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.
Việt Nam là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu

(TBTCO) - Theo Báo cáo Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý I/2026 được Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố ngày 15/4, sức hút dài hạn của Việt Nam vẫn được bảo toàn. Việt Nam vẫn là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu.
Hải quan khu vực XVI kích hoạt Cửa khẩu số, tăng tốc chuyển đổi số tại Tà Lùng

(TBTCO) - Chiều ngày 15/4, Chi cục Hải quan khu vực XVI cho biết, đơn vị đã và đang tích cực triển khai Quyết định 595/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng, đưa Nền tảng Cửa khẩu số vào thí điểm tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, tạo bước chuyển mạnh trong cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.
Lai Châu giàu lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu

Khối ngoại gom mạnh VIC, nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục nâng đỡ thị trường

Đề xuất thêm ưu đãi thuế với doanh nghiệp có quy mô nhỏ

Chứng khoán ngày 16/4: VN-Index nối dài đà tăng nhờ cổ phiếu trụ

Cuộc tái cấu trúc chiến lược của thủ phủ công nghiệp phía Nam

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Vietjet công bố 5 đường bay mới tới Trung Quốc, thúc đẩy kết nối tăng trưởng Việt Nam - Trung Quốc

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Hải quan lưu ý doanh nghiệp trước 2 đợt tạm dừng tiếp nhận tờ khai cuối tháng 4

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

