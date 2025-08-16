Top doanh nghiệp nộp thuế lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

(TBTCO) - 7 tháng đầu năm 2025, Thuế tỉnh Quảng Ngãi thu ngân sách nhà nước đạt 11.656 tỷ đồng. Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; Công ty Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi; Công ty CP Đường Quảng Ngãi là những doanh nghiệp đóng góp nguồn thu lớn vào ngân sách nhà nước của tỉnh.

Thu từ doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ trọng lớn

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2025, Thuế tỉnh Quảng Ngãi thu ngân sách nhà nước đạt 11.656 tỷ đồng, đạt 52,2% dự toán trung ương giao, đạt 48,5% dự toán tỉnh giao, bằng 99,4% so cùng kỳ thực hiện. Nếu tính cả số thuế đang được gia hạn, tổng thu ngân sách đạt 13.800 tỷ đồng, đạt 61,8% dự toán trung ương giao, đạt 57,4% dự toán tỉnh giao, bằng 117% so với cùng kỳ thực hiện.

Thông tin chi tiết về tình hình thu, nộp ngân sách nhà nước từ khu vực sản xuất kinh doanh bao gồm các khu vực: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công thương nghiệp ngoài quốc doanh, Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Tiếp cho biết, 7 tháng đầu năm 2025, khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương nộp ngân sách đạt 4.865 tỷ đồng, đạt 42,9% dự toán tỉnh giao, bằng 85% so với cùng kỳ năm 2024 thực hiện. Nếu tính cả số thuế giá trị gia tăng đang thực hiện chính sách gia hạn, tổng số thu là 6.676 tỷ đồng, đạt 58,8% dự toán tỉnh giao, bằng 116,6% so với cùng kỳ thực hiện.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất nộp ngân sách nhà nước đạt 42,8% dự toán tỉnh giao. Ảnh: TL

Khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương nộp ngân sách đạt 69 tỷ đồng, đạt 69,7% dự toán tỉnh giao, bằng 97,2% so cùng kỳ. Nếu tính cả số thuế đang được gia hạn, số nộp ngân sách là 82,2 tỷ đồng, đạt 83,1% dự toán, bằng 115,7% so cùng kỳ thực hiện.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp ngân sách đạt 867 tỷ đồng, đạt 126,4% so với dự toán tỉnh, bằng 137,7% so với cùng kỳ năm 2024 thực hiện. Nếu tính cả số thuế thực hiện gia hạn, số thu là 883 tỷ đồng, đạt 128,8 % so với dự toán, bằng 140,3 % so với cùng kỳ thực hiện.

Còn khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh nộp ngân sách đạt 3.005 tỷ đồng, đạt 62,5% so dự toán tỉnh giao, bằng 100,5% so cùng kỳ năm 2024 thực hiện. Nếu tính cả số thuế được gia hạn, tổng thu đạt 3.277 tỷ đồng, đạt 68,1% dự toán tỉnh giao, bằng 109,6% so với cùng kỳ thực hiện.

7 tháng đầu năm 2025, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đạt 557 tỷ đồng, đạt 15,3% dự toán tỉnh giao, bằng 135,2% so với cùng kỳ thực hiện. Nguyên nhân giảm thu do công tác đấu giá thu tiền sử dụng đất chưa được thực hiện, bên cạnh đó thị trường bất động sản trên địa bàn chưa khởi sắc, dẫn đến số thu chưa đảm bảo dự toán.

Đại diện Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm, 7 tháng đầu năm, thu thuế thu nhập cá nhân ước đạt 641 tỷ đồng, đạt 87,2% dự toán tỉnh giao, bằng 124,3% so với cùng kỳ thực hiện. Sắc thuế này tăng chủ yếu do chi thưởng tiền lương cho chuyên gia người nước ngoài của các công ty trong khu công nghiệp VSIP; thu nhập từ tiền chia cổ tức đối với thu nhập từ đầu tư vốn của các công ty lớn như: Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, nông sản thực phẩm; bên cạnh đó, giá các loại cây công nghiệp lâu năm như: cà phê, cao su, tiêu…, biến động mạnh chiều hướng tăng cao đã thúc đẩy nhu cầu mua bán rẫy, lô, giúp gia tăng thu nhập đáng kể từ cả hoạt động sản xuất kinh doanh lẫn chuyển nhượng bất động sản.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất nộp ngân sách 4.446 tỷ đồng

Đánh giá về tình hình nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn, Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, 7 tháng đầu năm, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất nộp ngân sách nhà nước đạt 4.446 tỷ đồng, đạt 42,8% dự toán tỉnh giao, bằng 85,7% so với cùng kỳ thực hiện.

Cụ thể trong kỳ, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tiêu thụ 4,4 triệu tấn, bằng 62,8% so với dự toán tỉnh giao, bằng 123,6% so với cùng kỳ thực hiện. Số nộp ngân sách trong 7 tháng của Nhà máy tăng trưởng so với cùng kỳ là do cùng kỳ nhà máy tạm dừng hoạt động để tiến hành bảo dưỡng tổng thể nhà máy, lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Ngãi lý giải.

7 tháng đầu năm, Công ty CP Đường Quảng Ngãi tiêu thụ nội địa 25 triệu lít bia Dung Quất, nộp ngân sách 295 tỷ đồng. Ảnh: TL

Tuy nhiên, 7 tháng đầu năm 2025, giá mua dầu thô bình quân là 77,6 USD/ thùng, bằng 97% so với dự toán tỉnh giao, bằng 87% so với cùng kỳ. Tỷ lệ dầu Bạch Hổ/tổng sản lượng dầu nhập đầu vào 28,6%, bằng 102% so với dự toán tỉnh giao, bằng 90,7% so với cùng kỳ. Tỷ trọng tiêu thụ xăng/tổng sản lượng xăng, dầu bán ra đạt 38,8%, bằng 94,6% so với dự toán tỉnh giao, bằng 94,3% so cùng kỳ.

Theo phân tích của lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Ngãi, do giá dầu thế giới giảm, dẫn đến số nộp ngân sách 7 tháng của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất mới đạt 42,8% dự toán tỉnh giao.

Bên cạnh đó, Công ty Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi có sản lượng tiêu thụ đạt 89 triệu lít, bằng 86,6% so cùng kỳ thực hiện (tương ứng giảm 13,7 triệu lít). 7 tháng, Công ty Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi nộp ngân sách nhà nước đạt 995 tỷ đồng, bằng 83,4% so với cùng kỳ thực hiện.

"Số thu từ hộ kinh doanh đạt khá một phần nhờ số lượng cá nhân kinh doanh thương mại điện tử được quản lý và rà soát tại địa bàn tăng mạnh, kéo theo doanh thu và số thuế phải nộp tăng đáng kể; cùng đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến chính sách thuế và nghĩa vụ kê khai, nộp thuế cho người nộp thuế kinh doanh thương mại điện tử được triển khai hiệu quả; việc đưa Cổng thương mại điện tử vào hoạt dộng cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân đăng ký mã số thuế, kê khai và nộp thuế, góp phần tích cực vào việc tăng thu ngân sách trên địa bàn" - Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Tiếp.

Trong đó: Số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp là 7,8 tỷ, bằng 30,6%; số thuế giá trị gia tăng nộp là 51,6 tỷ đồng, bằng 55,9%; số thuế tiêu thụ đặc biệt nộp là 935,2 tỷ đồng, bằng 87%. Nếu tính cả số thuế đang được gia hạn, số nộp ngân sách của doanh nghiệp là 1.062 tỷ đồng, bằng 89,1% so với cùng kỳ thực hiện.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, Công ty CP Đường Quảng Ngãi có sản lượng bia Dung Quất tiêu thụ nội địa đạt 25 triệu lít, bằng 85% so với cùng kỳ thực hiện (tương ứng giảm 4,4 triệu lít). 7 tháng, Công ty nộp ngân sách nhà nước đạt 216 tỷ đồng, bằng 80,9% so với cùng kỳ thực hiện. Trong đó: Số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp là 56,2 tỷ đồng, bằng 80%; số thuế giá trị gia tăng nộp là 27 tỷ đồng, bằng 64,1%; số thuế tiêu thụ đặc biệt nộp là 130 tỷ đồng, bằng 85%. Nếu tính cả số thuế đang thực hiện gia hạn, số nộp của doanh nghiệp là 295 tỷ đồng, bằng 110,4% so với cùng kỳ thực hiện.

Bên cạnh doanh nghiệp trọng điểm nêu trên, 7 tháng đầu năm, số thu từ hộ kinh doanh đạt 86 tỷ đồng, đạt 69,5% dự toán trung ương giao, bằng 104,9% so với cùng kỳ thực hiện.

Theo lý giải của lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Ngãi, số thu từ hộ kinh doanh tăng cao so với dự toán do tỷ lệ hộ kê khai tăng so với cùng kỳ, đồng thời có sự tuân thủ của người nộp thuế khi chủ động kê khai trên sàn thương mại điện tử./.