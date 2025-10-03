Thuế tỉnh Quảng Ngãi triển khai đồng bộ chuyên đề chống thất thu thuế

(TBTCO) - Trong 3 tháng cuối năm, Thuế tỉnh Quảng Ngãi chú trọng triển khai các chuyên đề kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có hoàn thuế giá trị gia tăng, miễn, giảm thuế, các doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, chuyển giá… chống thất thu thuế.

Thông tin về tình hình triển khai công tác kiểm tra thuế, đại diện Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã thực hiện kiểm tra 17.305 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, trong đó: chấp nhận 15.289 hồ sơ; hồ sơ chờ giải trình 1.259 hồ sơ; hồ sơ đề nghị kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 167 hồ sơ; hồ sơ điều chỉnh 668 hồ sơ, tổng số tiền thuế điều chỉnh tăng 1,072 tỷ đồng, điều chỉnh giảm 67 triệu đồng, giảm khấu trừ 582 triệu đồng, giảm lỗ 50 triệu đồng.

Thuế tỉnh Quảng Ngãi chú trọng triển khai hiệu quả chuyên đề kiểm tra kinh doanh thương mại điện tử, chuyển nhượng vốn, thương hiệu, chuyển nhượng dự án. Ảnh: TN

Đối với công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, toàn đơn vị tiến hành 601 cuộc kiểm tra, đạt 72,1% chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Đã hoàn thành 563 cuộc (trong đó 561 cuộc kiểm tra, 2 cuộc thanh tra tiến hành trong năm 2024, kết luận trong năm 2025), kết quả, truy thu, phạt, truy hoàn 118,1 tỷ đồng, giảm lỗ 161,1 tỷ đồng, giảm khấu trừ 7,9 tỷ đồng, không chấp nhận hoàn 8,2 tỷ đồng, truy hoàn 264 triệu đồng (nếu không kể số tiền truy thu, phạt, truy hoàn 70,3 tỷ đồng từ 2 cuộc thanh tra thì số tiền truy thu, phạt, truy hoàn từ hoạt động kiểm tra là 47,7 tỷ đồng, trung bình 85,2 triệu đồng/cuộc kiểm tra).

Đại diện Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong 3 tháng cuối năm, đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đã được phê duyệt; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra.

Cùng đó, Thuế tỉnh Quảng Ngãi chú trọng triển khai hiệu quả chuyên đề kiểm tra đối với các doanh nghiệp có hoàn thuế giá trị gia tăng, miễn, giảm thuế, các doanh nghiệp có hoạt động liên kết, chuyển giá; kinh doanh thương mại điện tử, chuyển nhượng vốn, thương hiệu, chuyển nhượng dự án, khai thác tài nguyên khoáng sản... các doanh nghiệp có quy mô lớn, có rủi ro cao.

Đối với công tác quản lý doanh nghiệp, Thuế tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát doanh nghiệp hoàn thuế, chuyển giá thông qua công tác phân tích hồ sơ khai thuế tại bàn, rà soát đối chiếu hoá đơn, xác minh tính hợp lý nguồn đầu vào, đầu ra. Theo dõi chặt chẽ thực tế phát sinh tại từng doanh nghiệp.

Bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra nhằm chống thất thu thuế, Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Cũng theo Thuế tỉnh, đơn vị sẽ tăng cường công tác quản lý rủi ro về hóa đơn, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm về hóa đơn, nhất là đối với các doanh nghiệp mới ra kinh doanh hoặc thường xuyên thay đổi địa chỉ kinh doanh.

Theo thống kê, trong 9 tháng năm 2025, Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận 112 hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng, với tổng số tiền đề nghị hoàn là 1.977,6 tỷ đồng, trong đó: không giải quyết 52 hồ sơ, với tổng số tiền 1.013,9 tỷ đồng; đã giải quyết 50 hồ sơ, với số tiền đề nghị hoàn là 851,6 tỷ đồng; số tiền đã giải quyết hoàn cho doanh nghiệp là 849,9 tỷ đồng; còn 10 hồ sơ hoàn thuế, với số tiền 112 tỷ đồng đang trong quá trình xử lý./.