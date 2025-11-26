(TBTCO) - Nền kinh tế những tháng cuối năm 2025 đang bước vào giai đoạn nước rút. Nhằm đảm bảo công tác chống thất thu ngân sách, bên cạnh việc đôn đốc thu nộp, ngành Thuế thực hiện triển khai các giải pháp nhằm chống thất thu ngân sách.

Những tháng cuối năm 2025, Cục Thuế tập trung cao độ, huy động tối đa nguồn lực để làm sạch môi trường kinh doanh, ngăn chặn các hành vi trục lợi thuế đối với tình trạng các doanh nghiệp báo lỗ liên tục nhiều năm. Nghịch lý nằm ở chỗ, dù kêu lỗ, không phát sinh doanh thu, nhưng các đơn vị này vẫn duy trì hoạt động, thậm chí có doanh nghiệp còn mở rộng quy mô.

Hiện tượng này đặc biệt phổ biến ở một bộ phận doanh nghiệp nhỏ và vừa với hàng loạt các thủ thuật tài chính nhằm né thuế. Cụ thể, một bộ phận doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường như doanh thu không phát sinh nhưng vẫn liên tục kê khai lỗ; Chi phí không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; Trích lập dự phòng chưa đúng quy định; Hoặc có giao dịch liên kết nhưng không tuân thủ nguyên tắc so sánh độc lập.

Công tác tuyên truyền, hỗ trợ cần tiếp tục đẩy mạnh để người nộp thuế hiểu đúng, làm đúng, nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật. Ảnh TL minh hoạ

Cơ quan Thuế đã tiến hành kiểm tra một số doanh nghiệp có rủi ro cao, bước đầu ghi nhận các sai phạm. Để giải bài toán này, ngành Thuế đã xác định không thể chỉ dựa vào việc kiểm tra thủ công. Cơ quan Thuế sẽ chủ động rà soát cơ sở dữ liệu, xây dựng bộ tiêu chí lọc rủi ro để "khoanh vùng" các đối tượng nghi vấn.

Những doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn mức trung bình ngành sẽ được đưa vào "tầm ngắm". Cùng với đó, Ban Kiểm tra kiến nghị các đơn vị cần đúc rút kinh nghiệm từ các sai phạm đã phát hiện, từ đó xây dựng kế hoạch kiểm tra sát sườn cho năm 2026. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ cần tiếp tục đẩy mạnh để người nộp thuế hiểu đúng, làm đúng, nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật.

Đối với công tác chống gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng, năm 2025, Cục Thuế đã liên tục phát đi các văn bản chỉ đạo, yêu cầu các địa phương dồn lực kiểm tra sau hoàn thuế, đặc biệt tập trung vào các nhóm hàng hóa có rủi ro cao như linh kiện điện thoại, kim loại màu hay dầu ăn qua sử dụng.

Thực tế kiểm tra đã chỉ ra nhiều thủ đoạn tinh vi của không ít doanh nghiệp dựng lên trụ sở “ảo,” không có hoạt động sản xuất thực tế, thực hiện thanh toán lòng vòng không qua ngân hàng hoặc lập hóa đơn sai thời điểm. Nhiều lô hàng xuất khẩu có dấu hiệu bất thường về nguồn gốc, đặt ra nghi vấn về tính hợp pháp của hồ sơ hoàn thuế.

Trước tình hình này, trong 2 tháng cuối năm 2025, Cục Thuế tiếp tục ban hành văn bản chỉ đạo Thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương hoàn thành công tác kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng đồng thời tăng cường các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn nạn mua bán hóa đơn trái phép.

Chỉ đạo các nội dung nêu trên, Cục trưởng Mai Xuân Thành yêu cầu thủ trưởng cơ quan Thuế các tỉnh, thành phố phải coi việc hoàn thành công tác phòng chống gian lận thuế là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời gian còn lại của năm.