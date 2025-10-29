Tăng cường trao đổi dữ liệu lợi nhuận liên quốc gia, tăng khả năng phát hiện rủi ro chuyển giá

(TBTCO) - Trong 2 ngày từ 28 - 29/10, Cục Thuế tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) nhằm trao đổi về Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (CbCR) và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong quản lý, khai thác và ứng dụng dữ liệu CbCR, đặc biệt là trong khâu phân tích rủi ro và lựa chọn doanh nghiệp kiểm tra.

Ông Bùi Việt Hùng - Phó Chánh Văn phòng Cục Thuế phát biểu tại buổi làm việc với đoàn chuyên gia của OECD.

Phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Phó Chánh Văn phòng Cục Thuế Bùi Việt Hùng cho biết, 2 buổi làm việc nhằm trao đổi về các nội dung liên quan đến BEPs Action 13, đặc biệt là Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (CbC Report), cơ chế trao đổi thông tin thuế quốc tế và sử dụng dữ liệu phục vụ đánh giá rủi ro và nâng cao năng lực chuyên môn cho công chức ngành Thuế, tạo tiền đề để Việt Nam từng bước hội nhập sâu hơn với hệ thống quản lý thuế toàn cầu thông qua mục tiêu của chương trình làm việc sẽ tập trung vào 3 nội dung chính:

Thứ nhất, nhận được khuyến khích cụ thể từ chuyên gia OECD nhằm hoàn thiện quy trình thu thập, trao đổi và sử dụng dữ liệu CbCR.

Thứ hai, tăng cường hiểu biết và năng lực thực hành của các đơn vị liên quan, phục vụ hiệu quả công tác quản lý rủi ro.

Thứ ba, tạo nền tảng hợp tác bền vững giữa Việt Nam và OECD, hướng tới việc thực thi đầy đủ các tiêu chuẩn tối tiểu của BEPs Action 13.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý tuân thủ (Cục Thuế) chia sẻ thông tin về việc Việt Nam đã và đang tích cực triển khai các cam kết quốc tế về minh bạch thuế và chống xói mòn cơ sở thuế, BEPS, trong đó CbCR là một trong những công cụ quan trọng giúp cơ quan thuế đánh giá rủi ro, phát hiện các hành vi chuyển giá và đảm bảo công bằng về nghĩa vụ thuế giữa các quốc gia.

Hiện nay, Cục Thuế đã và đang phối hợp chặt chẽ với OECD trong việc rà soát khung pháp lý, hoàn thiện quy trình tiếp nhận, lưu trữ và sử dụng dữ liệu CbCR theo đúng tiêu chuẩn quốc tế và thông qua buổi làm việc này, Cục Thuế đề nghị các chuyên gia OECD chia sẻ thêm về kinh nghiệm quốc tế trong quản lý, khai thác và ứng dụng dữ liệu CbCR, đặc biệt là trong khâu phân tích rủi ro và lựa chọn doanh nghiệp kiểm tra.

Bà Nicole Casey - Đại diện đoàn chuyên gia OECD chia sẻ thông tin về minh bạch thuế và chống xói mòn cơ sở thuế.

Đại diện đoàn chuyên gia OECD, bà Nicole Casey đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc triển khai các cam kết quốc tế về minh bạch thuế và chống xói mòn cơ sở thuế, BEPs.

Theo bà Nicole Casey, việc trao đổi dữ liệu CbCR không chỉ giúp cơ quan thuế các nước tăng cường khả năng phát hiện rủi ro chuyển giá, mà còn góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, công bằng và bền vững hơn cho doanh nghiệp.

Bà Nicole Casey nhấn mạnh, OECD luôn coi trọng việc đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong suốt quá trình thực thi BEPS, đặc biệt là trong việc chuẩn hóa quy trình thu thập - phân tích - sử dụng dữ liệu CbCR theo thông lệ quốc tế.

“Chúng tôi đánh giá cao cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy minh bạch và công bằng thuế quốc tế. OECD sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Cục Thuế Việt Nam trong việc nâng cao năng lực, chia sẻ công cụ kỹ thuật và hỗ trợ thực thi hiệu quả các chuẩn mực quốc tế về thuế” - Chuyên gia OECD khẳng định./.