(TBTCO) - Trong bản dự báo kinh tế mới nhất công bố tháng Chín, OECD dự báo kinh tế thế giới tăng trưởng 3,2% trong năm 2025, so với 3,3% trong năm 2024 và cao hơn mức 2,9% trong dự báo hồi tháng Sáu.

Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann. (Ảnh: Nguyễn Thu Hà/TTXVN)

Ngày 29/10, tại một sự kiện bên lề Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 ở Hàn Quốc, Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) Mathias Cormann nhận định có nguy cơ suy giảm đáng kể đối với các dự báo tăng trưởng toàn cầu của tổ chức này.

Trong bản dự báo kinh tế mới nhất công bố tháng Chín, OECD dự báo kinh tế thế giới tăng trưởng 3,2% trong năm 2025, so với 3,3% trong năm 2024 và cao hơn mức 2,9% trong dự báo hồi tháng Sáu.

Theo báo cáo này, nền kinh tế toàn cầu đã chứng tỏ sức chống chịu tốt hơn dự kiến trong nửa đầu năm 2025, nhưng rủi ro suy giảm vẫn lớn, khi rào cản thương mại tăng cao cùng bất ổn địa chính trị và chính sách tiếp tục đè nặng lên hoạt động kinh tế ở nhiều quốc gia.

Theo ông Cormann, để củng cố triển vọng tăng trưởng, ưu tiên hàng đầu là giải quyết bền vững vấn đề căng thẳng thương mại.

Ông khuyến nghị các chính phủ hợp tác tích cực nhằm làm cho hệ thống thương mại quốc tế công bằng và hiệu quả hơn, đồng thời giữ vững lợi ích của thị trường mở và thương mại toàn cầu dựa trên luật lệ.

Đồng thời, các ngân hàng trung ương cũng được khuyến nghị duy trì cảnh giác và phản ứng kịp thời trước các thay đổi trong cân bằng rủi ro đối với ổn định giá cả./.