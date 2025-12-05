(TBTCO) - Theo dữ liệu được công bố ngày 4/12, tổng giá trị các loại tín phiếu, trái phiếu và công trái Kho bạc Mỹ đã tăng khoảng 0,7% trong tháng 11/2025 và đạt mức 30.200 tỷ USD.

Đồng USD. (Ảnh: THX/TTXVN)

Khối lượng nợ của Chính phủ Mỹ thông qua kênh trái phiếu Kho bạc lần đầu tiên vượt mốc 30.000 tỷ USD. Con số này đã tăng gấp đôi kể từ năm 2018, như hệ quả của làn sóng vay nợ khổng lồ thời đại dịch COVID-19.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là làn sóng vay nợ kỷ lục vào năm 2020 để tài trợ cho các gói chi tiêu liên quan đến đại dịch COVID-19, kết hợp với mặt bằng lãi suất cao hơn đã đẩy gánh nặng chi phí lãi vay lên mức báo động.

Ông Guneet Dhingra, Trưởng bộ phận chiến lược lãi suất Mỹ tại ngân hàng BNP Paribas, nhận định gánh nặng nợ nần gia tăng xuất phát từ sự chênh lệch dai dẳng giữa thu và chi ngân sách trong hai thập kỷ qua.

Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn kể từ sau dịch COVID-19, do phần lớn nợ mới phải vay với lãi suất cao hơn. Điều đó khiến chi phí lãi vay thành yếu tố làm xấu đi đáng kể bức tranh tài khóa của Mỹ.

Theo Hiệp hội Thị trường Tài chính và Công nghiệp Chứng khoán Mỹ (SIFMA), Mỹ đã vay 4.300 tỷ USD thông qua phát hành trái phiếu Kho bạc vào năm 2020 khi thâm hụt ngân sách vượt quá 3.000 tỷ USD.

Dù thâm hụt tài khóa năm 2025 đã giảm xuống còn khoảng 1.780 tỷ USD - phần lớn nhờ nguồn thu từ các loại thuế quan mới đánh vào hàng nhập khẩu - nhưng trả lãi và tiền vay gốc các khoản nợ vẫn lên tới con số khổng lồ là 1.200 tỷ USD.

Ông Jason Williams, chuyên gia chiến lược lãi suất tại tập đoàn tài chính Citigroup, cảnh báo thách thức lớn nhất hiện nay chính là chi phí lãi vay. Chuyên gia này ví von rằng nước Mỹ đang "sa lầy vào vùng cát lún" và không thể thoát ra chỉ bằng các biện pháp thuế quan. Theo ông Williams, ngay cả khi thu từ thuế quan đạt 300-400 tỷ USD, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với tiền lãi phải trả cho khoản nợ hiện có.

Về triển vọng sắp tới, dù quy mô các đợt đấu giá nợ dài hạn đã ổn định trong hai năm qua, giới chức Mỹ hồi tháng trước cho biết họ đang bắt đầu xem xét sơ bộ việc tăng quy mô phát hành trong tương lai.

Nợ Kho bạc là thành phần lớn nhất trong tổng nợ quốc gia của Mỹ - vốn đã đạt tổng cộng 38.400 tỷ USD trong tháng 11/2025. Con số này bao gồm cả các khoản nợ Quỹ An sinh Xã hội và các chủ sở hữu Trái phiếu Tiết kiệm, bên cạnh các khoản nợ khác. Giới hạn trần nợ công theo luật định hiện nằm ở mức 41.100 tỷ USD./.