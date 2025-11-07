(TBTCO) - Với quyết định trên, khoảng 3,2 tỷ USD phí cảng hằng năm đối với các tàu cỡ lớn do Trung Quốc đóng và/hoặc vận hành đến cảng Mỹ sẽ được miễn phí cảng tạm thời trong 12 tháng.

Quang cảnh cảng hàng hóa Long Beach, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 6/11, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ tiến hành đàm phán với Trung Quốc về lĩnh vực đóng tàu và logistics hàng hải, đồng thời tạm dừng áp phí cảng trong vòng 1 năm đối với các tàu có liên quan tới Trung Quốc nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại.

Theo thông báo đăng trên Công báo liên bang (Federal Register), Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết nước này sẽ tạm ngừng toàn bộ các biện pháp trừng phạt thương mại nhằm vào Trung Quốc trong khuôn khổ cuộc điều tra theo Mục 301 về “các hành vi thương mại không công bằng,” bắt đầu từ ngày 10/11 tới; đồng thời "cũng sẽ đàm phán với Trung Quốc theo Mục 301 liên quan các vấn đề được nêu trong quá trình điều tra.”

Ngoài ra, Mỹ cũng tạm dừng mức thuế 100% đối với cần cẩu bốc dỡ container tại cảng và khung gầm container dành cho xe tải.

Tuy không công bố chi tiết về cách thức hay mục tiêu trong đàm phán với Trung Quốc nhưng USTR cho biết Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển năng lực đóng tàu trong nước, trong đó có việc hợp tác với các đồng minh và đối tác chủ chốt. USTR cho biết sẽ tiếp nhận ý kiến công chúng về vấn đề này trong hai ngày 6 và 7/11.

Với quyết định trên, khoảng 3,2 tỷ USD phí cảng hằng năm đối với các tàu cỡ lớn do Trung Quốc đóng và/hoặc vận hành đến cảng Mỹ sẽ được miễn phí cảng tạm thời trong 12 tháng.

Biện pháp này nằm trong thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc hồi cuối tháng 10, trong đó Bắc Kinh cũng đồng ý tạm dừng các khoản phí trả đũa áp với các tàu có liên quan đến Mỹ.

Trước đó, hôm 10/10, Trung Quốc thông báo sẽ áp dụng phí cảng đặc biệt đối với tàu thuyền do các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân Mỹ sở hữu hoặc vận hành. Quy định được áp dụng từ ngày 14/10 nhằm đáp trả các khoản phí cảng của Mỹ.

Do quy định áp phí cảng của hai bên, công ty vận tải biển Matson của Mỹ có trụ sở tại Hawaii đã phải nộp 6,4 triệu USD phí cảng cho Trung Quốc.

Trong khi đó, tập đoàn vận tải container quốc doanh COSCO của Trung Quốc ước tính phải nộp khoản phí lên tới 1,5 tỷ USD mỗi năm./.