Thu ngân sách Hải Phòng bứt phá, khẳng định sức bật kinh tế thành phố Cảng

(TBTCO) - Tính đến hết tháng 10/2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng đạt hơn 162.875 tỷ đồng, vượt 10,5% dự toán Trung ương giao cả năm.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hải Phòng, hết tháng 10/2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt hơn 162.875 tỷ đồng, vượt 10,5% dự toán Trung ương giao cả năm (đạt 98,7% kịch bản năm), vượt 32% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa đạt hơn 89.233 tỷ đồng, vượt 19,6% dự toán Trung ương giao cả năm (đạt 107,6% kịch bản năm), vượt 43,3% so với cùng kỳ năm trước; thu xuất nhập khẩu đạt hơn 69.116 tỷ đồng, vượt 3,8% dự toán Trung ương giao cả năm (đạt 92,1% kịch bản năm), vượt 19,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý trong cơ cấu thu nội địa, thu sử dụng đất đạt hơn 38.252 tỷ đồng, vượt 45,2% dự toán Trung ương giao cả năm (vượt 26,8% mục tiêu kịch bản cả năm), vượt 99% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả đạt được từ việc thành phố tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách, bảo đảm thu đúng, thu đủ; tăng cường xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất và thủ tục đấu giá đất; tập trung đầu tư vào các dự án hạ tầng trọng điểm, nhất là dự án về cảng biển, cảng hàng không và khu cụm công nghiệp.



Hải Phòng tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm mở rộng đầu tư, nâng cao năng suất và tăng đóng góp ngân sách. Ảnh: Thanh Sơn

Trên thực tế, những năm gần đây công tác thu ngân sách luôn là dấu ấn nổi bật của Hải Phòng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng tăng trưởng liên tục 4 năm liên tiếp vượt mốc 100.000 tỷ đồng, giai đoạn 2021 - 2025 đạt 543.600,86 tỷ đồng, bình quân tăng 7,06%/năm; thu nội địa tăng 9,27%/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025 đạt 125.994 tỷ đồng, bình quân tăng 13,3%/năm; thu nội địa tăng 13,9%/năm.

Ông Nguyễn Tiến Trường, Trưởng Thuế thành phố Hải Phòng đánh giá không chỉ khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, thành phố còn rất chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các dự án đầu tư lớn có khả năng tạo nên sự đột phá trong thu ngân sách. Phát huy kết quả đạt được, từ nay đến cuối năm 2025, Thuế Hải Phòng đặt mục tiêu phấn đấu vượt tối thiểu 20% chỉ tiêu thu ngân sách được giao, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 104 ngày 6/7/2025; phấn đấu đứng thứ 3 toàn quốc về thu ngân sách nội địa.

Để đạt mục tiêu này, ngành Thuế thành phố sẽ tiếp tục bám sát tiến độ thu, đánh giá sát tình hình tại từng địa bàn, sắc thuế, từng khoản thu. Công tác hoàn thuế giá trị gia tăng sẽ được giám sát nghiêm ngặt, ngăn ngừa tình trạng trục lợi chính sách. Các đơn vị thuế cơ sở được giao nhiệm vụ đẩy mạnh quản lý nợ thuế, thực hiện cưỡng chế đúng quy định đối với các khoản nợ thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn, không để phát sinh thêm tiền nợ và chậm nộp.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục là ưu tiên hàng đầu. Thuế thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo hiệu quả phục vụ, hướng tới xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại, minh bạch và hiệu quả cao.

Thành phố sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời, trong đó, tập trung vào các lĩnh vực thu từ đất đai, khoáng sản, từ các dự án hết thời gian ưu đãi, từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Đẩy mạnh việc xử lý, thu hồi để giảm nợ đọng thuế, không để xảy ra tình trạng nợ mới phát sinh, tập trung đốn đốc thu nợ của các doanh nghiệp xây dựng cơ bản các công trình có vốn ngân sách, các doanh nghiệp nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế bảo vệ môi trường.

Bên cạnh các giải pháp chống thất thu thuế, về dài hạn, thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại điện tử và dịch vụ cảng - hàng không; từng bước nâng tỷ trọng thu từ sản xuất, dịch vụ hiện đại, giảm phụ thuộc vào đất đai và tài nguyên.

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong quản lý thu, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm mở rộng đầu tư, nâng cao năng suất và tăng đóng góp ngân sách. Từ đó, giúp nguồn thu được nuôi dưỡng bền vững, tạo dư địa cho an sinh và đầu tư phát triển trong những năm tới.