Thúc đẩy tiếp cận tài chính, nâng sức bật cho doanh nghiệp nữ

(TBTCO) - Thông qua các cơ chế hỗ trợ, Chương trình Tăng tốc thúc đẩy các doanh nghiệp nữ phát triển tại khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương đã giúp hàng trăm doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ cải thiện rõ rệt khả năng tiếp cận tài chính, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển.

Nhiều chỉ tiêu vượt kỳ vọng, dư nợ hỗ trợ gấp gần 4 lần mục tiêu

Thông tin từ Lễ tổng kết các hoạt động hỗ trợ tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp nữ tại Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình Tăng tốc thúc đẩy các doanh nghiệp nữ phát triển tại khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương (WAVES) do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức tuần qua cho thấy, dự án đã hỗ trợ 798 doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ thông qua cơ chế tài trợ thanh toán lãi vay, tối đa 10.000 USD/doanh nghiệp.

Cùng với đó, 1.587 khoản vay được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, cao hơn đáng kể mục tiêu ban đầu là 500 khoản vay. Đáng chú ý, tổng giá trị dư nợ được cơ cấu lại và cho vay mới đạt 248,5 triệu USD, gấp gần 4 lần mục tiêu ban đầu (62,5 triệu USD). Bên cạnh hỗ trợ về tài chính, hàng loạt hoạt động, sáng kiến được triển khai nhằm tăng cường khả năng tiếp cận tài chính của doanh nghiệp nữ làm chủ.

TH true MILK - một trong những doanh nghiệp làm rạng danh thương hiệu Việt, do bà Thái Hương thành lập. Ảnh: ĐứcThanh

Chia sẻ về tác động của dự án, lãnh đạo Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng không nung Toàn Thắng cho biết, năm 2021, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nghiêm trọng về dòng tiền. Khi đó, Ngân hàng BIDV đã cho phép hoãn thời gian trả nợ gốc, đồng thời ADB cấp khoản hỗ trợ không hoàn lại để doanh nghiệp thanh toán lãi các khoản vay. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời này, đến tháng 7/2022, doanh thu bình quân của công ty đã đạt và vượt mức so với cùng kỳ năm 2021, số lượng lao động tăng khoảng 20%.

Không chỉ hỗ trợ tài chính, chương trình WAVES tư vấn kinh doanh chuyên biệt, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý tài chính và gợi mở các hướng phát triển kinh doanh mới trong tương lai. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu thay thế 40 - 45% tổng sản lượng gạch đất sét nung vào năm 2030, Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng không nung Toàn Thắng mong muốn đóng góp một phần vào quá trình chuyển đổi tích cực này.

Nhắc lại khó khăn từ giai đoạn đại dịch Covid-19, ông André Oosterman - chuyên gia tư vấn quốc tế độc lập cho biết, khảo sát do Hội đồng Nữ doanh nhân Việt Nam thực hiện vào tháng 4/2020 từng dự báo, khoảng 61% doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ có nguy cơ vỡ nợ trong vòng 6 tháng do tác động của Covid-19.

Trên 50% doanh nghiệp nữ tăng hoặc duy trì doanh thu Đánh giá tác động đối với các doanh nghiệp nữ nhận được qua dự án WAVES, chuyên gia tư vấn quốc tế độc lập André Oosterman cho biết, có 53,3% doanh nghiệp tăng hoặc duy trì doanh thu; 52,4% doanh nghiệp tạo thêm việc làm mới hoặc duy trì số việc làm ở mức trước khi nhận hỗ trợ. Đáng chú ý, khoảng 5.100 việc làm mới đã được tạo ra, trong đó gần 50% là lao động nữ, qua đó, khẳng định những thành tựu vượt xa các chỉ tiêu định lượng ban đầu của dự án.

Việc triển khai dự án giúp các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch từng bước phục hồi và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khả năng tiếp cận nguồn tài chính của nhóm doanh nghiệp này cũng được cải thiện rõ rệt.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước, ông Trần Quang Tiến - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế đánh giá cao các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ - những người đã tích cực tham gia, chia sẻ nhu cầu và các bài học thực tiễn, giúp lan tỏa các tác động tích cực của dự án. Trên cơ sở đó, chương trình đã tổng kết được nhiều kết quả quan trọng, rút ra các bài học quý báu, đề xuất những định hướng tiếp theo nhằm tiếp tục thúc đẩy tài chính toàn diện và bình đẳng giới.

Nhiều doanh nghiệp tiên phong hỗ trợ doanh nghiệp nữ

Các ngân hàng BIDV, SHB, TPBank và VPBank được ghi nhận là những đơn vị tiên phong hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ tiếp cận vốn, phục hồi sản xuất và phát triển bền vững, sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại từ Quỹ Sáng kiến tài chính cho doanh nhân nữ (We-Fi) do ADB quản lý.

Đại diện BIDV, bà Đỗ Thị Thanh Huyền - Giám đốc Ban Quản lý khách hàng doanh nghiệp cho biết, sau 2 năm triển khai, BIDV đã giải ngân toàn bộ hơn 1,5 triệu USD, chiếm hơn 30% tổng quy mô của toàn dự án, hỗ trợ 166 doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, gồm 49 doanh nghiệp được cơ cấu lại nợ để phục hồi hoạt động và 117 doanh nghiệp lần đầu tiếp cận vốn tín dụng tại BIDV.

"Những kết quả này không chỉ mang ý nghĩa về mặt tài chính, mà còn góp phần quan trọng giúp doanh nghiệp nữ duy trì hoạt động, bảo đảm việc làm và ổn định sinh kế cho người lao động trong giai đoạn khó khăn" - đại diện BIDV nhấn mạnh.

Ông Đào Gia Hưng - Phó Giám đốc Khối Doanh nghiệp vừa và nhỏ VPBank đánh giá, dự án mang tính khác biệt, độc đáo và có chiều sâu nghiên cứu, với các kết quả có thể áp dụng trực tiếp vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Trong thực tế, kinh doanh ngân hàng luôn hướng tới mục tiêu mở rộng tệp khách hàng, gia tăng dư nợ, xây dựng đội ngũ bán hàng và thiết kế các chương trình thưởng nhằm kích thích thu hút thêm khách hàng.

Theo đại diện VPBank, điểm khác biệt của dự án là cách tiếp cận của ADB khi đi sâu hơn vào phân loại khách hàng, tập trung vào nhóm doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, từ đó đặt ra bài toán làm thế nào để thúc đẩy chương trình và gia tăng số lượng khách hàng nữ.

Ông Hưng lấy ví dụ, nếu theo cách làm thông thường, chi 10 đồng cho cơ chế khuyến khích có thể mang lại khoảng 100 khách hàng, thì với cách tiếp cận của ADB, cùng mức chi đó có thể thu hút 150 - 200 khách hàng, qua đó, cho thấy quy mô và hiệu quả tác động lớn hơn, cũng như giúp ngân hàng xác định nên đầu tư thêm bao nhiêu cho các cơ chế khuyến khích. Kết quả chương trình ghi nhận giải ngân 1.510 tỷ đồng cho 754 khoản vay mới.

"Dựa trên kết quả đã đạt được, VPBank sẽ tiếp tục áp dụng và mở rộng các thiết kế, chính sách hiệu quả của chương trình trong giai đoạn tới" - ông Hưng nhấn mạnh.