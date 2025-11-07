Triển lãm SemiExpo Vietnam 2025: Thúc đẩy khát vọng bán dẫn Việt Nam

(TBTCO) - Sáng 7/11, tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Bộ Tài chính) phối hợp với Hiệp hội bán dẫn toàn cầu (SEMI) tổ chức "Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2025 - SEMIExpo Viet Nam 2025" với chủ đề “Thúc đẩy khát vọng bán dẫn Việt Nam”.

Chương trình có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương; đại diện các Đại sứ quán, Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á, các tổ chức quốc tế, hiệp hội, viện nghiên cứu, trường đại học; các tập đoàn, doanh nghiệp, chuyên gia và nhà khoa học.

Thể hiện khát vọng vươn xa của Việt Nam trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Diễn ra trong 2 ngày (7-8/11/2025), điểm nhấn tại SEMIEXPO Vietnam 2025 là Triển lãm & NextGen Hub về Đổi mới sáng tạo và cơ hội nghề nghiệp, Hội nghị cấp cao - diễn đàn đối thoại cùng lãnh đạo Chính phủ. Cùng với đó là các hội thảo, diễn đàn, phiên thảo luận chuyên sâu và các hoạt động kết nối chuỗi cung ứng, phát triển nguồn nhân lực.

Các đại biểu tham dự SEMIExpo Việt Nam 2025. Ảnh: Đức Minh

Bà Linda Tan, Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á nhận định, Việt Nam đã liên tục cập nhật chính sách, đầu tư cơ sở hạ tầng và nhân tài để thúc đẩy hệ sinh thái mang tính toàn cầu, năng động, mạnh mẽ. Với sự tham dự của các tập đoàn uy tín hàng đầu thế giới, SEMIExpo Việt Nam 2025 cũng mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Bà Linda Tan, Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết, Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam năm 2025 được tổ chức với chủ đề “Thúc đẩy khát vọng bán dẫn Việt Nam” là sự kiện quan trọng không chỉ thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam, mà còn là dịp thể hiện tinh thần quyết tâm, ý chí và khát vọng vươn xa của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm, Việt Nam đang có khoảng 50 doanh nghiệp thiết kế vi mạch với trên 7.000 kỹ sư, cùng 15 doanh nghiệp và hơn 10.000 kỹ thuật viên tham gia công đoạn đóng gói, kiểm thử và sản xuất thiết bị, vật liệu bán dẫn. Các đối tác lớn lâu năm như Samsung, Intel, Amkor, Foxconn, Hana Micron tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư và sản xuất tại Việt Nam, minh chứng cho hiệu quả về chi phí, năng suất và chất lượng sản phẩm tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Bên cạnh đó, các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như: NVIDIA, Qualcomm, Coherent, Marvell cũng đã chọn Việt Nam là cứ điểm chiến lược để nghiên cứu, phát triển chip bán dẫn, xây dựng nhà máy và mở rộng chuỗi cung ứng.

Về doanh nghiệp trong nước, nhà máy sản xuất chip đầu tiên của Viettel đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong hành trình làm chủ công nghệ sản xuất chip của Việt Nam. Những kết quả này là minh chứng cho niềm tin của các nhà đầu tư toàn cầu, đồng thời thể hiện bước tiến chiến lược của Việt Nam trong hành trình “đi tắt đón đầu” - phát triển dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế, từng bước đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của hùng cường, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

"Tất cả cùng tạo nên một bức tranh toàn diện của hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ", Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm khẳng định.

Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Đức Minh

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm, Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban; ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn 2050, với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm nhân lực bán dẫn toàn cầu vào năm 2030, và trung tâm công nghiệp bán dẫn, điện tử vào năm 2040.

“Bộ Tài chính cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp, viện trường và tổ chức quốc tế, thúc đẩy hợp tác công - tư, liên kết ba nhà: nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, thu hút có chọn lọc FDI vào các công đoạn giá trị cao như thiết kế và đóng gói tiên tiến”, Thứ trưởng Tâm nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, công nghiệp bán dẫn là “nền tảng của kỷ nguyên số”, là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia.

Việt Nam hiện có 170 dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bán dẫn, với tổng vốn đăng ký gần 11,6 tỷ USD, chủ yếu tập trung vào hai công đoạn chính: thiết kế và đóng gói, kiểm thử chip. Bên cạnh đó, Việt Nam đang xây dựng Đề án đầu tư nhà máy chế tạo chip công nghệ cao phục vụ nghiên cứu, thiết kế và sản xuất, dự kiến đi vào hoạt động trước năm 2030.

Theo Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, các chính sách ưu đãi cho lĩnh vực bán dẫn được đánh giá mang tính đột phá: dự án đầu tư sản xuất chip từ 6.000 tỷ đồng sẽ được hưởng thuế suất 5% trong 37 năm, miễn thuế 6 năm, giảm 50% trong 13 năm tiếp theo, miễn toàn bộ tiền thuê đất và thuế thu nhập cá nhân cho nhân lực chất lượng cao trong 5 năm.

“Đây là các cơ chế đặc biệt, thể hiện sự ưu tiên cao nhất của Chính phủ đối với công nghiệp bán dẫn, một lĩnh vực mang tính nền tảng cho tương lai của đất nước”, Thứ trưởng Phương khẳng định.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: “Phát triển ngành công nghiệp bán dẫn không phải là cuộc đua ngắn hạn, mà là hành trình dài hơi của tầm nhìn, bản lĩnh và khát vọng. Việt Nam đang nỗ lực để không chỉ tham gia, mà còn tạo ra giá trị và đổi mới cho thế giới.”

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ đang đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi để ngành công nghiệp bán dẫn phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Với phương châm “Tư duy mới Hành động nhanh - Kết quả thực chất”, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam sẽ sớm khẳng định vị thế xứng đáng trên bản đồ công nghiệp bán dẫn toàn cầu, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và mắt xích chiến lược trong chuỗi giá trị công nghệ thế giới.

Việt Nam là điểm đến trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu

Theo các chuyên gia quốc tế tham dự Triển lãm, Việt Nam đang hội tụ đủ yếu tố để trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Với vị trí địa lý chiến lược tại Đông Nam Á, chính trị ổn định, hơn 17 hiệp định thương mại tự do (FTA), cùng lực lượng hơn 1,9 triệu nhân lực công nghệ thông tin - số, Việt Nam sở hữu lợi thế đặc biệt để đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, giá trị xuất khẩu điện tử của Việt Nam đạt 132,3 tỷ USD năm 2024, tăng 16,8% so với năm 2023, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển công nghiệp bán dẫn.

Theo ông Bùi Hoàng Phương, Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam xác định 4 tư tưởng cốt lõi: Một là, phát triển bán dẫn gắn với điện tử và chuyển đổi số. Hai là, ưu tiên đầu tư phát triển nhân lực chất lượng cao. Ba là, tận dụng vị thế địa chính trị để trở thành “+1” trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu. Bốn là, tập trung nghiên cứu, sản xuất chip chuyên dụng phục vụ công nghiệp điện tử, AI và IoT.

Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo trên 50.000 kỹ sư bán dẫn, xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và các chương trình đào tạo chuyên sâu theo chuẩn quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, các hội thảo chuyên sâu, diễn đàn kết nối chuỗi cung ứng, chương trình TalentConnect@SemiExpo Vietnam 2025 dự kiến sẽ thu hút đông đảo sinh viên, kỹ sư trẻ, nhà khoa học và doanh nghiệp.

Nhiều phiên thảo luận tập trung vào chiến lược mua hàng của các tập đoàn quốc tế, yêu cầu kỹ thuật trong chuỗi cung ứng, giải pháp hợp tác để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

“Triển lãm SemiExpo Vietnam 2025 là biểu tượng cho tinh thần hợp tác, đổi mới và khát vọng vươn lên của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao. Với trí tuệ Việt Nam và sự đồng hành của cộng đồng quốc tế, chúng ta hoàn toàn có thể hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm bán dẫn của khu vực”, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định.