Từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông Đồng bằng sông Cửu Long

(TBTCO) - Bộ Xây dựng mới phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam, đồng thời chỉ đạo dốc toàn lực thông tuyến dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau. Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm quốc gia sẽ hoàn thành vào ngày 19/12, góp phần nối thông đoạn cuối cùng của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Hơn 3.899 tỷ đồng đầu tư các tuyến hành lang đường thủy

Theo Bộ Xây dựng, dự án Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả và an toàn của 2 hành lang đường thủy trọng điểm khu vực phía Nam, góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống logistics bền vững và giảm chi phí vận tải. Dự án chia thành 3 hợp phần, trong đó có 2 hợp phần tập trung nâng cấp 2 tuyến hành lang chính. Cụ thể, hành lang Đông - Tây với tổng chiều dài khoảng 197 km, kết nối cảng Cần Thơ và cảng TP. Hồ Chí Minh, được đầu tư nâng cấp tiêu chuẩn luồng cấp II.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sẽ thông tuyến vào ngày 19/12/2025. Ảnh: Trần Văn

Đặc biệt, hợp phần này sẽ hỗ trợ, nạo vét mở rộng các tuyến đường thủy tại sông Mang Thít, Chợ Lách, Rạch Lá, Trà Ôn và Rạch Kỳ Hôn (tỉnh Vĩnh Long); xây dựng kè tại Mang Thít, Chợ Lách và Rạch Lá để thích ứng với rủi ro xói lở do khí hậu gây ra; xây dựng lại cầu Chợ Lách 2 để nâng cao tĩnh không cầu và tăng khẩu độ thông thuyền cũng như có khả năng chống chọi tốt hơn với tình huống khi mực nước dâng cao. Sau khi nâng cấp các đoạn sông, kênh này sẽ giảm khoảng cách vận chuyển khoảng 92 km so với tuyến hiện hữu, cho phép các tàu có tải trọng trên 300 tấn lưu thông.

Hợp phần còn lại nâng cấp hành lang Bắc - Nam, kết nối các cảng từ Đồng Nai đến cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải ( TP. Hồ Chí Minh), với chiều dài khoảng 82 km. Quy mô đầu tư mở rộng nạo vét và lắp đặt hệ thống báo hiệu, giúp tàu có trọng tải lên đến 5.000 DWT và tàu container 200 TEU (tương đương 200 xe tải) hoạt động thuận lợi quanh năm.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh: Hoàn thành tiến độ, nhưng phải đảm bảo chất lượng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, đến nay, các khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu đã được tháo gỡ. Tiến độ hoàn thành dự án hoàn toàn phụ thuộc vào khâu tổ chức thi công của các nhà thầu. Đây là một nhiệm vụ chính trị, các đơn vị dứt khoát phải hoàn thành tuyến chính, các nút giao trước ngày 19/12. Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và các nhà thầu, tư vấn giám sát kiểm soát chặt chẽ, thực hiện nghiêm các quy định về chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, không vì tiến độ mà lơ là công tác quản lý chất lượng. Các nhà thầu đáp ứng kế hoạch cùng chia sẻ, hỗ trợ nguồn nhân lực, thiết bị với các nhà thầu khác để đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 163 triệu USD (hơn 3.899 tỷ đồng). Trong đó, vốn vay ngân hàng thế giới hơn 106 triệu USD, vốn đối ứng trong nước hơn 55 triệu USD. Dự án được triển khai tại các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh và Đồng Nai, do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản, Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy là đơn vị trực tiếp thực hiện. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2025 - 2029, có thể kéo dài đến năm 2030.

Nối thông "mảnh ghép" cuối cùng của cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Theo ông Trần Văn Thi - Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, Bộ Xây dựng, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài hơn 110 km, tổng mức đầu tư hơn 27.523 tỷ đồng. Dự án được chia thành 2 dự án thành phần gồm Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau. Công trình khởi công vào tháng 1/2023 và dự kiến hoàn thành vào ngày 19/12/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sản lượng thi công dự án hiện đạt hơn 77% giá trị hợp đồng. Dự án đã huy động khoảng 1.297 máy móc thiết bị, tổ chức 190 mũi thi công tăng ca, tăng kíp để đáp ứng tiến độ thi công.

Đến nay, các nhà thầu đã dỡ gia tải hơn 71 km, đạt trên 86%; thảm bê tông nhựa hơn 25 km, đạt trên 25%. Các nhà thầu đang triển khai thi công cuốn chiếu, hoàn thành cấp phối đá dăm đến đâu, thi công thảm nhựa đến đó.

Dự kiến, trong tháng 11/2025, các nhà thầu tập trung nguồn lực, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp để hoàn thành toàn bộ khối lượng cấp phối đá dăm tuyến chính. Đồng thời, sẽ thi công và hoàn thành toàn bộ khối lượng bê tông nhựa còn lại, hạng mục an toàn giao thông trước ngày 19/12.

Ông Trần Văn Thi cho biết, Ban và các nhà thầu đã phát động thi đua 60 ngày đêm (từ ngày 19/10 đến ngày 19/12) hoàn thành dự án. Nhằm đảm bảo tiến độ, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận sẽ tiếp tục đôn đốc các nhà thầu huy động đầy đủ máy móc, thiết bị và vật liệu. Đồng thời, cùng các đơn vị đoàn kết, thống nhất để có phương án hỗ trợ nhau về máy móc, thiết bị, vật liệu..., tránh tình trạng huy động đưa thiết bị ra khỏi công trường khi các đơn vị còn lại đang thiếu.