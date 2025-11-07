Chi trả quyền lợi bảo hiểm nhân thọ: Minh bạch, nhanh chóng, vững niềm tin

(TBTCO) - Thị trường bảo hiểm nhân thọ đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ qua doanh thu hay sản phẩm mới, mà bằng thước đo quan trọng nhất: chi trả quyền lợi cho khách hàng. Đặc biệt, các doanh nghiệp đã nỗ lực số hóa quy trình chi trả quyền lợi bảo hiểm đảm bảo nhanh nhất, minh bạch nhất, khẳng định năng lực tài chính vững vàng cùng nỗ lực phục vụ của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Chi trả quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng, minh bạch

Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2025, tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm (bao gồm cả lĩnh vực nhân thọ và phi nhân thọ) đạt khoảng 67.400 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Đây là con số ấn tượng trong bối cảnh toàn thị trường đang nỗ lực củng cố niềm tin sau giai đoạn khó khăn vừa qua.

Số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho thấy, 6 tháng đầu năm 2025, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã chi trả 27.468 tỷ đồng và đến giữa tháng 7/2025, con số này xấp xỉ 29.000 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Dòng tiền chi trả ổn định phản ánh năng lực tài chính vững vàng của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định cam kết bảo vệ và đồng hành cùng khách hàng trong mọi giai đoạn khó khăn của cuộc sống.

Ứng dụng AIA+ giúp khách hàng dễ dàng quản lý hợp đồng bảo hiểm, theo dõi quyền lợi và cập nhật thông tin nhanh chóng. Ảnh: T.L

Báo cáo số liệu từ các doanh nghiệp bảo hiểm cũng phản ánh rõ những nỗ lực trong việc đẩy nhanh công tác chi trả quyền lợi bảo hiểm. Điển hình như AIA Việt Nam, đến hết tháng 9 năm 2025, doanh nghiệp này đã chi trả tổng cộng hơn 16.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho hơn 1,6 triệu trường hợp.

Đại diện Prudential Việt Nam cho biết, nửa đầu năm 2025, Prudential Việt Nam ghi nhận tổng chi phí bồi thường và các quyền lợi bảo hiểm khác đạt 7.410 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Việc chi trả bồi thường và các quyền lợi bảo hiểm ở mức cao thể hiện cam kết đồng hành cùng khách hàng và uy tín bền vững của Prudential.

Trong 9 tháng năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 4.236 tỷ đồng, nâng tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm lên hơn 28.490 tỷ đồng trong gần 18 năm qua. Tổng trích lập dự phòng nghiệp vụ gần 57.000 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự, Manulife Việt Nam đã chi trả gần 4.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng trong nửa đầu năm 2025. Mới đây nhất, trong vụ tai nạn chìm tàu tại Hạ Long, Manulife Việt Nam đã nhanh chóng có quyết định chi trả hơn 9,2 tỷ đồng cho gia đình của 6 khách hàng không may mắn.

Những con số này không chỉ phản ánh năng lực tài chính của doanh nghiệp, mà còn thể hiện tinh thần chuyển hóa lời hứa thành hành động, mang lại giá trị thực cho khách hàng, góp phần đồng hành cùng khách hàng vượt qua những giai đoạn khó khăn của cuộc sống.

Đẩy mạnh số hóa, củng cố niềm tin khách hàng

Theo đại diện cơ quan quản lý về bảo hiểm, việc thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ chi trả bồi thường bảo hiểm. Việc ứng dụng định danh điện tử (eKYC), chữ ký số, trí tuệ nhân tạo (AI) và phát hành hợp đồng không giấy được ứng dụng sâu rộng đã giúp khách hàng nộp hồ sơ trực tuyến, kiểm tra tiến độ và nhận kết quả nhanh chóng.

Trước đây, một hồ sơ bồi thường trung bình cần 7 - 10 ngày làm việc, nay có thể hoàn tất chỉ trong vài giờ nếu đầy đủ chứng từ. Sự thay đổi này không chỉ nâng cao trải nghiệm và mang lại niềm tin cho khách hàng, mà còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm nguồn lực vận hành, tăng khả năng kiểm soát rủi ro và ngăn ngừa gian lận.

“Chúng tôi tin rằng, AI và phân tích dữ liệu không chỉ giúp xử lý nhanh hơn, mà còn mở ra khả năng cá nhân hóa dịch vụ từ việc dự đoán nhu cầu bảo hiểm, đề xuất giải pháp phù hợp, đến cảnh báo rủi ro từ sớm. Nhờ đó, khách hàng không chỉ được chi trả nhanh chóng, mà còn được đồng hành trong việc phòng ngừa rủi ro và chăm sóc sức khỏe một cách chủ động”. - ông Sumit Nangia - Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ khách hàng và Công nghệ thông tin AIA Việt Nam chia sẻ.

Ông Sumit Nangia - Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ khách hàng và Công nghệ thông tin AIA Việt Nam chia sẻ, AIA Việt Nam xác định công nghệ và phân tích dữ liệu là nền tảng để hoạt động nhanh hơn, kết nối tốt hơn và sẵn sàng thích ứng với tương lai. Trước đây, quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm thường đòi hỏi khách hàng phải chuẩn bị nhiều chứng từ giấy, đi lại nhiều lần, chờ thẩm định thủ công. Tuy nhiên, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã giúp rút ngắn đáng kể quy trình này.

“Thông qua hệ thống trực tuyến iClaim và ứng dụng AIA+, khách hàng chỉ cần sử dụng thiết bị điện tử để chụp hồ sơ và tải lên. Ngay lập tức, AI sẽ tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ và tự động cập nhật trạng thái xử lý, giúp khách hàng theo dõi minh bạch từng bước của hồ sơ. Kết quả, hơn 80% hồ sơ được xử lý trong vòng 24 giờ, 92% hoàn tất trong 2 ngày. Đây là minh chứng rõ ràng rằng, công nghệ đã biến quá trình vốn phức tạp thành trải nghiệm nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện cho khách hàng” - ông Sumit Nangia nhấn mạnh.

Chính nhờ định hướng này, AIA Việt Nam đã duy trì chỉ số hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt trên 90%, nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường.

Prudential Việt Nam cũng áp dụng tự động hóa hầu hết các công đoạn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, cập nhật tiến trình xử lý yêu cầu tới khách hàng và tư vấn viên theo thời gian thực. Qua đó, tăng cường tương tác và đa dạng hình thức trao đổi thông tin giữa công ty, khách hàng, tư vấn viên qua tin nhắn SMS, E-letter, Zalo… Các thay đổi đã giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng, từ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung nâng cao chất lượng kênh phân phối và phát triển chiến lược đầu tư nhân sự.

Đại diện FWD Việt Nam cho biết, công ty đã tiên phong số hóa 100% hành trình trải nghiệm bảo hiểm của khách hàng, từ khâu tiếp nhận hồ sơ, thanh toán phí bảo hiểm, đến xử lý bồi thường… Đối với một số yêu cầu bồi thường bảo hiểm nhanh, thời gian giải quyết yêu cầu bồi thường bảo hiểm được rút ngắn xuống còn 1 phút gửi yêu cầu, 30 phút nhận được thông báo và 24 giờ để nhận được quyền lợi bảo hiểm. Tất cả các bước đều được thực hiện trực tuyến chỉ với vài thao tác đơn giản.

Có thể thấy, nhờ đẩy mạnh số hóa, doanh nghiệp bảo hiểm đã rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm thủ tục giấy tờ, tăng khả năng phát hiện gian lận, rủi ro vận hành. Doanh nghiệp cũng nâng cao năng lực cạnh tranh, khách hàng có xu hướng lựa chọn doanh nghiệp có dịch vụ bồi thường dễ dàng hơn, minh bạch hơn.