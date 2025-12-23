Ngày 23/12: Giá gạo xuất khẩu biến động nhẹ, lúa ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (23/12) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường lúa gạo trong nước tương đối ổn định, gạo xuất khẩu biến động nhẹ. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 7.550 - 7.650 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 tăng 100 đồng/kg dao động 8.900 - 9.000 đồng/kg…

Giá gạo xuất khẩu hôm nay biến động nhẹ. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Lúa gạo Việt, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 7.550 - 7.650 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 tăng 100 đồng/kg dao động 8.900 - 9.000 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 8.150 - 8.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.340 - 7.450 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.200 - 7.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo các loại đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 11.500 - 12.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Tương tự với mặt hàng lúa, giá lúa OM 18 (tươi) hôm nay dao động ở mốc 6.400 - 6.600 đồng/kg; giá lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.300 - 5.400 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.500 - 5.600 đồng/kg; giá lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.200 - 5.400 đồng/kg; giá lúa OM 4218 dao động 6.000 -6.200 đồng/kg; giá lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.400 - 6.600 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương hôm nay, nguồn ít, giá chững. Tại Cần Thơ, nguồn có rải rác tập trung ở một số khu vực thu hoạch muộn, giá chững. Tại Đồng Tháp, Cà Mau, Tại An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Tây Ninh, bạn hàng hỏi mua ít, giá ít biến động.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 435 - 460 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 319 - 323 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 453 - 457 USD/tấn./.