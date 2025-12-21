Ngày 21/12: Giá dầu thế giới tuần qua có xu hướng hồi phục

Giá dầu thế giới tuần qua ghi nhận xu hướng hồi phục nhẹ do những lo ngại về khả năng Mỹ phong tỏa tàu chở dầu của Venezuela, thông tin về triển vọng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Giá dầu thế giới tuần qua ghi nhận xu hướng hồi phục nhẹ. Ảnh tư liệu

Giá dầu thế giới đi xuống trong phiên giao dịch đầu tuần khi giới đầu tư cân nhắc giữa gián đoạn nguồn cung liên quan đến căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela cùng với lo ngại dư cung toàn cầu, cũng như tác động từ khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine.

Giá dầu thế giới tiếp tục xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021 trong phiên giao dịch ngày 16/12, trong bối cảnh thị trường tiếp tục lo ngại tình trạng dư cung, đồng thời triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine trở nên rõ nét hơn, làm dấy lên kỳ vọng các biện pháp trừng phạt có thể được nới lỏng.

Các nhà phân tích của Barclays dự báo, giá dầu Brent bình quân năm 2026 đạt khoảng 65 USD/thùng, cao hơn đôi chút so với mức giá kỳ hạn, trong bối cảnh thị trường đã phần nào ước tính lượng dư cung khoảng 1,9 triệu thùng/ngày.

Ngày 17/12, giá dầu thế giới quay đầu tăng hơn 1%, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh phong tỏa toàn bộ các tàu chở dầu đang chịu lệnh trừng phạt ra vào Venezuela.

Nhiều chuyên gia cho rằng, động thái của Mỹ khó tạo ra tác động lớn tới nguồn cung dầu toàn cầu. Các nhà phân tích của Kpler nhận định, lệnh phong tỏa có thể làm gia tăng biến động và thêm yếu tố rủi ro trong ngắn hạn, nhưng không đủ để làm thay đổi đáng kể cán cân cung - cầu hay tạo ra một xu hướng tăng giá bền vững.

Mặt khác, đà tăng của giá dầu bị kìm hãm bởi lượng tồn kho nhiên liệu của Mỹ tăng mạnh. Cụ thể, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 1,3 triệu thùng, xuống còn 424,4 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 12/12. Trong khi đó, tồn kho xăng tăng 4,8 triệu thùng, lên mức 225,6 triệu thùng; tồn kho các sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi tăng 1,7 triệu thùng.

Giá dầu thế giới tiếp tục nhích nhẹ trong phiên giao dịch ngày 18/12 khi thị trường đánh giá nguy cơ nguồn cung bị thắt chặt do khả năng Mỹ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga, cùng tác động từ việc phong tỏa các tàu chở dầu của Venezuela.

Kết thúc tuần giao dịch, giá dầu thế giới tăng nhẹ khi thị trường đánh giá nguy cơ gián đoạn nguồn cung do Mỹ chặn các tàu chở dầu của Venezuela, trong khi giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát diễn biến các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Như vậy, tuần này giá dầu thế giới ghi nhận 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, cả hai loại dầu Brent và dầu WTI giảm khoảng 1%, sau khi đã mất gần 4% trong tuần./.