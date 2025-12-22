Ngày 22/12: Giá bạc Phú Quý ổn định, các thương hiệu khác tăng mạnh
Sáng 22/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 67,167 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 22/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.528.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.606.000 đồng/lượng (bán ra), không đổi so với phiên 21/12.

Ngược lại, cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc lại tăng cả chiều mua và bán, hiện niêm yết ở mức mức 2.177.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.207.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 36.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 21/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện giao dịch tại mức mức 2.179.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.213.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 36.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên 21/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 22/12/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

2.177.000

2.207.000

2.179.000

2.213.000

1 kg

58.064.000

58.862.000

58.116.000

59.013.000

Bạc 99.99

1 lượng

2.185.000

2.215.000

2.187.000

2.217.000

1 kg

58.270.000

59.074.000

58.312.000

59.125.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 22/12/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

2.528.000

2.606.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

67.413.165

69.493.160

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:37:57 sáng 22/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 67,167 USD/oune, không thay đổi so với sáng 21/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.767.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.772.000 đồng/oune ở chiều bán ra, gần như không đổi so với sáng 21/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:37:57 sáng 22/12/2025

