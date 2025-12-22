Ngày 22/12: Giá bạc Phú Quý ổn định, các thương hiệu khác tăng mạnh

|Sáng 22/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 67,167 USD/oune
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 22/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.528.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.606.000 đồng/lượng (bán ra), không đổi so với phiên 21/12.
Ngược lại, cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc lại tăng cả chiều mua và bán, hiện niêm yết ở mức mức 2.177.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.207.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 36.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 21/12.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện giao dịch tại mức mức 2.179.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.213.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 36.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên 21/12.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 22/12/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
2.177.000
|
2.207.000
|
2.179.000
|
2.213.000
|
|
1 kg
|
58.064.000
|
58.862.000
|
58.116.000
|
59.013.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
2.185.000
|
2.215.000
|
2.187.000
|
2.217.000
|
|
1 kg
|
58.270.000
|
59.074.000
|
58.312.000
|
59.125.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 22/12/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
2.528.000
|
2.606.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
67.413.165
|
69.493.160
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:37:57 sáng 22/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 67,167 USD/oune, không thay đổi so với sáng 21/12.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.767.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.772.000 đồng/oune ở chiều bán ra, gần như không đổi so với sáng 21/12.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:37:57 sáng 22/12/2025