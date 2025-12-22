Ngày 22/12: Giá bạc Phú Quý ổn định, các thương hiệu khác tăng mạnh

Sáng nay, giá bạc thế giới vẫn duy trì ở mức của phiên trước. Trong nước, giá ổn định tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), tăng mạnh tại các địa điểm khác cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 22/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.528.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.606.000 đồng/lượng (bán ra), không đổi so với phiên 21/12.

Ngược lại, cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc lại tăng cả chiều mua và bán, hiện niêm yết ở mức mức 2.177.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.207.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 36.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 21/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện giao dịch tại mức mức 2.179.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.213.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 36.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên 21/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 22/12/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.177.000 2.207.000 2.179.000 2.213.000 1 kg 58.064.000 58.862.000 58.116.000 59.013.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.185.000 2.215.000 2.187.000 2.217.000 1 kg 58.270.000 59.074.000 58.312.000 59.125.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 22/12/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.528.000 2.606.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 67.413.165 69.493.160

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:37:57 sáng 22/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 67,167 USD/oune, không thay đổi so với sáng 21/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.767.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.772.000 đồng/oune ở chiều bán ra, gần như không đổi so với sáng 21/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:37:57 sáng 22/12/2025