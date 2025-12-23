(TBTCO) - Phát biểu tại Lễ tôn vinh Doanh nhân, Doanh nghiệp Thăng Long năm 2025, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất - kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng để đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước

Tối ngày 22/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ tôn vinh Doanh nhân, Doanh nghiệp Thăng Long năm 2025 với chủ đề: “Kỷ nguyên mới - Hào khí Thăng Long - Doanh nhân tiên phong”. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - kinh tế - xã hội sâu sắc, nhằm ghi nhận, tôn vinh những doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu đã có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước. Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự và phát biểu tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, năm 2025 đánh dấu giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động phức tạp, cạnh tranh chiến lược gia tăng, lạm phát và xung đột địa chính trị diễn biến khó lường.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, trực tiếp của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng sự ra đời "bộ tứ nghị quyết" quan trọng của Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-/NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế Việt Nam đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tăng trưởng GDP năm 2025 dự kiến đạt 8%, thuộc nhóm cao nhất châu Á; quy mô GDP ước đạt 510 - 571 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, giữ vị thế hàng đầu trong khu vực ASEAN; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, thu - chi ngân sách tích cực, thương mại tiếp tục thặng dư; đầu tư công và FDI tăng mạnh...

Những kết quả trên khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân, trong đó cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp - đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa - chính là động lực then chốt của tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những thách thức lớn đang đặt ra: kinh tế toàn cầu bất ổn, tiêu chuẩn xanh - số - ESG ngày càng khắt khe, biến đổi khí hậu và thiên tai tác động trực tiếp đến sản xuất, chuỗi cung ứng và đời sống xã hội. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải chủ động chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Đối với Thủ đô Hà Nội, năm 2025, GRDP của thành phố ước tăng 8,5%, là mức tăng trưởng cao trong bối cảnh nhiều khó khăn, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của cả nước. Kết quả này có phần đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô.

Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội trong việc đại diện, kết nối, đồng hành cùng doanh nghiệp; là cầu nối hiệu quả giữa cộng đồng doanh nhân với chính quyền các cấp; giúp mở rộng kết nối, đặc biệt là các chương trình liên kết quốc tế; góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và lan tỏa tinh thần doanh nhân Thăng Long trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao tặng cờ thi đua của Chính phủ cho các doanh nghiệp tiêu biểu.

Giai đoạn từ nay đến năm 2030 mở ra không gian phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ, kinh tế tri thức và hội nhập sâu rộng. Từ thực tế đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Chính phủ cam kết tiếp tục đồng hành, kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, an toàn; đồng thời mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới.

Trước tiên, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng phát triển; nâng cao bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức kinh doanh; đổi mới mô hình quản trị, xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiện đại, nhân văn và bền vững.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các tiêu chuẩn ESG trong sản xuất - kinh doanh; nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và khả năng chống chịu trước rủi ro.

Cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô cần chủ động thích nghi và đáp ứng các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế; tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu; làm chủ các công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại.

Ở góc độ quản lý nhà nước, Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành trung ương và TP. Hà Nội tiếp tục hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận đất đai, nguồn vốn, nhân lực chất lượng cao và các chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng giao các hiệp hội doanh nghiệp tăng cường liên kết, hợp tác nội khối và liên vùng, phát huy vai trò dẫn dắt, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên nâng cao năng lực quản trị, hội nhập, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, xứng đáng là lực lượng nòng cốt của nền kinh tế Thủ đô.

"Với sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, sự đồng hành của chính quyền thành phố và nỗ lực không ngừng của cộng đồng doanh nhân, tôi tin tưởng doanh nghiệp Thủ đô sẽ tiếp tục nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với vai trò “Kinh tế tư nhân - động lực quan trọng của nền kinh tế Thủ đô và đất nước” - Phó Thủ tướng nói.

Trong khuôn khổ lễ tôn vinh, Ban Tổ chức đã trao nhiều hình thức khen thưởng cao quý của Nhà nước và TP. Hà Nội cho hơn 110 doanh nhân và doanh nghiệp tiêu biểu, gồm Cờ thi đua Chính phủ, Cờ thi đua của UBND TP. Hà Nội, Bằng khen của UBND TP. Hà Nội dành cho tập thể và cá nhân, cùng các giải thưởng Mạc Đĩnh Chi và Thương hiệu số 1 dành cho những doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu.