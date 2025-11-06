|
Giá xăng chiều nay có thể sẽ giảm khoảng 50 - 70 đồng/lít. Ảnh P.C
Giá xăng dầu trong nước
Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay, ngày 6/11, được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 30/10.
Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 710 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.760 đồng/lít; giá xăng RON95-III tăng 762 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.488 đồng/lít.
Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 1.318 đồng/lít, không cao hơn 19.203 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 1.156 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.271 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 541 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.639 đồng/kg.
Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 41 phiên điều chỉnh, trong đó có 17 phiên giảm, 19 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.
Giá dầu thế giới ổn định
Giá dầu thế giới hôm nay duy trì ổn định khi dữ liệu kinh tế yếu từ Trung Quốc, Mỹ và tâm lý thị trường chứng khoán thận trọng tác động đến giao dịch. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 64,08 USD/thùng, giảm 0,56% (tương đương giảm 0,36 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 58,68 USD/thùng, tăng 2,52% (tương đương tăng 1,44 USD/thùng).
Theo Reuters, giá dầu ổn định trong phiên giao dịch ngày hôm nay khi các nhà đầu tư cân nhắc tác động của dữ liệu kinh tế kém khả quan từ các quốc gia nhập khẩu dầu hàng đầu, trong khi số liệu tồn kho tại Mỹ phần nào giúp hạn chế đà giảm.
Theo số liệu của Viện Dầu khí Mỹ công bố ngày 4/11, trong tuần kết thúc ngày 31/10, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 6,52 triệu thùng, trong khi tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất lần lượt giảm 5,65 triệu thùng và 2,46 triệu thùng.
Về phía nguồn cung, cảng Tuapse của Nga bên Biển Đen đã tạm ngừng xuất khẩu nhiên liệu, còn nhà máy lọc dầu tại đây buộc phải dừng chế biến dầu thô sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine hôm Chủ nhật.
Sản lượng dầu thô của Kazakhstan (không tính khí ngưng tụ) giảm 10% trong tháng 10, xuống còn 1,69 triệu thùng/ngày, song vẫn cao hơn hạn ngạch sản lượng của OPEC+, theo nguồn tin trong ngành và tính toán của Reuters.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng các đối tác, được biết đến là nhóm OPEC+, hôm Chủ nhật vừa qua đã thống nhất tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 12, đồng thời quyết định tạm dừng các đợt tăng sản lượng tiếp theo trong quý I/2026./.