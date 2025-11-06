Giá xăng dầu trong nước hôm nay (6/11) được dự báo có thể đảo chiều giảm so với phiên tăng mạnh của kỳ điều hành trước. Theo đó, giá xăng có thể sẽ giảm khoảng 50 - 70 đồng/lít. Trong khi, dầu diesel có khả năng được điều chỉnh giảm khoảng 10 - 30 đồng/lít.

Giá xăng chiều nay có thể sẽ giảm khoảng 50 - 70 đồng/lít. Ảnh P.C

Giá xăng dầu trong nước

Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay, ngày 6/11, được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 30/10.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 710 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.760 đồng/lít; giá xăng RON95-III tăng 762 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.488 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 1.318 đồng/lít, không cao hơn 19.203 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 1.156 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.271 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 541 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.639 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 41 phiên điều chỉnh, trong đó có 17 phiên giảm, 19 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.

Giá dầu thế giới ổn định

Giá dầu thế giới hôm nay duy trì ổn định khi dữ liệu kinh tế yếu từ Trung Quốc, Mỹ và tâm lý thị trường chứng khoán thận trọng tác động đến giao dịch. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 64,08 USD/thùng, giảm 0,56% (tương đương giảm 0,36 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 58,68 USD/thùng, tăng 2,52% (tương đương tăng 1,44 USD/thùng).

Theo Reuters, giá dầu ổn định trong phiên giao dịch ngày hôm nay khi các nhà đầu tư cân nhắc tác động của dữ liệu kinh tế kém khả quan từ các quốc gia nhập khẩu dầu hàng đầu, trong khi số liệu tồn kho tại Mỹ phần nào giúp hạn chế đà giảm.

Theo số liệu của Viện Dầu khí Mỹ công bố ngày 4/11, trong tuần kết thúc ngày 31/10, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 6,52 triệu thùng, trong khi tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất lần lượt giảm 5,65 triệu thùng và 2,46 triệu thùng.