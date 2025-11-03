Tỷ giá USD hôm nay (3/11): Thị trường tự do giảm mạnh chiều mua vào

Sáng ngày 3/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.093 VND/USD. Trong khi đó, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng tuần 0,77%, hiện ở mức 99,72.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.889 VND/USD - 26.297 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.077 - 26.345 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.077 đồng 26.347 đồng Vietinbank 26.105 đồng 26.347 đồng BIDV 26.127 đồng 26.347 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.596 - 30.501 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.659 đồng 31.222 đồng Vietinbank 29.882 đồng 31.187 đồng BIDV 30.019 đồng 31.184 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 155 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 164.76 đồng 175.22 đồng Vietinbank 167.53 đồng 174.87 đồng BIDV 167.53 đồng 174.87 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 3/11/2025 giảm 50 đồng ở chiều mua vào với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.750 - 27.850 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,77%, hiện ở mức 99,72.

Tuần vừa qua chứng kiến một chuỗi diễn biến khá sinh động đối với đồng USD, khi các nhà đầu tư toàn cầu điều chỉnh vị thế trong bối cảnh nhiều yếu tố vĩ mô, từ chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đến căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đều đang thay đổi.

Đồng USD được dự báo có thể tăng nhẹ trong tuần đầu tháng 11, khi Fed phát tín hiệu thận trọng hơn về chính sách tiền tệ và các chỉ báo kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy sức chống chịu mạnh. Sau khi Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối tháng 10 nhưng tuyên bố “chưa chắc sẽ tiếp tục cắt trong tháng 12”, đồng bạc xanh đã phục hồi trở lại so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt.

Một trong những yếu tố hỗ trợ chính cho USD là chênh lệch lợi suất vẫn nghiêng về Mỹ. Dù Fed đã bắt đầu giảm lãi suất, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn duy trì quanh mức 4,4 - 4,5%, cao hơn đáng kể so với các thị trường phát triển khác. Việc Fed tạm ngừng cắt tiếp giúp lợi suất Mỹ duy trì sức hấp dẫn, qua đó thu hút dòng vốn quay lại tài sản định danh bằng USD.

Một yếu tố khác đáng chú ý là dòng vốn trú ẩn có thể quay lại Mỹ trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, nguy cơ xung đột thương mại Mỹ - Trung và bất định chính trị tại châu Âu khiến các nhà đầu tư tìm đến đồng USD như nơi trú ẩn an toàn.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng cảnh báo rằng đà tăng của USD sẽ khó kéo dài. Kỳ vọng chung vẫn nghiêng về kịch bản Fed sẽ phải tiếp tục hạ lãi suất trong năm 2026, khiến mọi đợt phục hồi hiện nay mang tính kỹ thuật hơn là xu hướng bền vững. Ngoài ra, triển vọng ổn định của kinh tế châu Âu và sự phục hồi của các đồng tiền châu Á, đặc biệt là nhân dân tệ và won Hàn Quốc, cũng có thể giới hạn mức tăng của USD./.