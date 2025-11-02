Giá vàng hôm nay (2/11): Vàng miếng giảm ở chiều mua

Giá vàng thế giới không thay đổi so với phiên 1/11. Trong nước, các thương hiệu cũng đồng loạt ổn định, riêng vàng miếng thương hiệu SJC và PNJ giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua.

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 06:35:42 sáng 02/11/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.002,93 USD/oune, không thay đổi so với phiên sáng 1/11.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,996 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do, (27.669 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 134,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 2/10, giá vàng miếng SJC ở trong nước cơ bản ổn định, trừ vàng miếng thương hiệu SJC và PNJ giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào so với sáng qua.

Cụ thể, vàng miếng thương hiệu DOJI mua vào 146,4 triệu đồng/lượng; bán ra 148,4 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng miếng thương hiệu SJC, PNJ mua vào ở mức 146,4 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng qua; bán ra 148,4 triệu đồng/lượng, tương tự như sáng qua.

Vàng miếng SJC của Bảo Tín Minh Châu mua vào 146,9 triệu đồng/lượng, bán ra 148,4 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.

Phú Quý SJC mua vàng miếng ở ngưỡng 145,9 triệu đồng/lượng, bán ra 148,4 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 143,6 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI và vàng nhẫn PNJ đều giao dịch ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,3 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định ở cả 2 chiều so với sáng qua./.