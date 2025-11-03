Ngày 3/11: Giá vàng “lặng sóng” phiên đầu tuần

Giá vàng thế giới khởi động tuần mới giá vẫn quanh 4.000 USD/ounce, đã giảm rất mạnh so với mức cao nhất của tuần trước. Các chuyên gia ở trạng thái trung lập và cân bằng hiếm thấy khi dự báo giá vàng tuần này. Trong nước, cũng không ngoại lệ, khi các thương hiệu đồng loạt đứng yên.

Sáng 3/11, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.002,93 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:46:32 sáng 3/11, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.002,93 USD/oune, không thay đổi so với phiên sáng 2/11.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,996 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do, (27.669 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 134,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Tính chung cả tuần, giá vàng phiên đầu tuần này tăng 18,4 USD/ounce so với phiên chốt cuối tuần trước.

Dự báo giá vàng tuần này, kết quả khảo sát hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, các chuyên gia trong ngành đang ở trạng thái trung lập và cân bằng hiếm thấy. Trong số các nhà phân tích của Phố Wall tham gia khảo sát, 21% dự báo giá vàng tăng, 21% dự đoán giảm, còn lại 57% cho rằng vàng sẽ tiếp tục dao động đi ngang trong biên độ hẹp.

Dù hai tuần liên tiếp sụt giảm, vàng vẫn giữ được mức hỗ trợ quan trọng quanh 4.000 USD. Nhiều chuyên gia nhận định chu kỳ tăng giá chưa kết thúc bởi căng thẳng địa chính trị, xu hướng mua vàng của ngân hàng trung ương và nhu cầu phòng hộ rủi ro vẫn duy trì.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 3/11, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều.

Phú Quý cũng giữ nguyên giá vàng miếng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mốc 145,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu thế với vàng miếng, các thương hiệu không điều chỉnh giá vàng nhẫn so với rạng sáng qua.

SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 143,6 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cùng giao dịch ở mức 145,3 - 148,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu cũng đi ngang ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý ổn định ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng trong nước đã tăng mạnh vào đầu tuần qua, sau đó liên tục điều chỉnh giảm. Đóng cửa tuần, giá vàng miếng tại nhiều thương hiệu như SJC, PNJ thấp hơn 800 nghìn đồng/lượng so với cuối tuần trước đó, thậm chí chiều mua tại Bảo Tín Minh Châu, DOJI giảm mạnh từ 1,1 - 1,3 triệu đồng/lượng.

Cũng trong tuần qua, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh nhất khi điều chỉnh tới 3,8 triệu đồng/lượng ở cả giá mua và giá bán so với cuối tuần trước đó. SJC cũng hạ giá vàng nhẫn tới 2,5 triệu đồng/lượng mua - bán. Các nhà vàng SJC, PNJ và DOJI giảm giá mua vàng nhẫn 800 nghìn đồng đến 1,2 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 800 - 900 nghìn đồng/lượng ở giá bán.

Đà giảm của giá vàng tuần qua, cùng mức chênh lệch mua vào - bán ra nới rộng, khiến nhà đầu tư trong nước lỗ nặng sau một tuần./.