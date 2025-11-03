(TBTCO) - Chiều ngày 3/11, Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác với các đơn vị cung cấp giải pháp để hướng dẫn chính sách thuế, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử.

Lễ ký kết là một trong những hoạt động nhằm thực hiện Quyết định 3389/QĐ-BTC của Bộ Tài chính phê duyệt Đề án chuyển đổi mô hình, phương pháp quản lý thuế khi bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh. Đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ hơn 340.000 hộ kinh doanh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn chuyển đổi từ hình thức nộp thuế khoán sang kê khai thuế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thành - Phó trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, khu vực hộ kinh doanh là bộ phận rất năng động, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Thành phố; luôn được ngành Thuế quan tâm, hỗ trợ để thực thi chính sách đồng bộ, công bằng và hiệu quả. Trong thời gian qua, Thuế TP. Hồ Chí Minh đã triển khai thành công hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, mở rộng sang mô hình hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, góp phần tăng tính minh bạch, chính xác và thuận tiện cho người nộp thuế, đặc biệt là hộ và cá nhân kinh doanh.

Tuy nhiên, ông Thành cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, quá trình chuyển đổi này không dễ dàng đối với tất cả hộ kinh doanh, nhất là những người chưa quen với công nghệ hoặc còn e ngại với sự thay đổi. Do đó, việc hợp tác với các nhà cung cấp giải pháp công nghệ uy tín là bước đi cần thiết để hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình chuyển đổi số.

Theo ông Thành, lễ ký kết hôm nay không chỉ đánh dấu sự cam kết mạnh mẽ của Thuế TP. Hồ Chí Minh trong việc đồng hành cùng hộ kinh doanh, mà còn tạo nền tảng mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác. Qua đó, góp phần thúc đẩy tài chính số quốc gia phù hợp với định hướng của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh ký kết hợp tác với các nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh. Ảnh: Yến Nhi

Ông bày tỏ tin tưởng rằng, với năng lực công nghệ, kinh nghiệm triển khai của các đơn vị cung cấp giải pháp cùng sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan thuế. Việc áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền sẽ không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn trở thành công cụ quản lý hữu hiệu; giúp hộ kinh doanh minh bạch doanh thu, nâng cao năng lực cạnh tranh và thuận lợi hơn trong tiếp cận tín dụng.

“Ngành Thuế thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn cụ thể và trực quan; giúp hộ kinh doanh dễ dàng triển khai, sử dụng hóa đơn điện tử thành thạo. Đồng thời luôn lắng nghe, tháo gỡ khó khăn để quá trình chuyển đổi số diễn ra suôn sẻ, hiệu quả và đúng pháp luật” - ông Thành nói.

Tại buổi lễ, đại diện các nhà cung cấp giải pháp cũng trình bày những sản phẩm cùng ưu đãi hấp dẫn đến với các hộ kinh doanh. Mục đích nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả vận hành và khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình quản lý minh bạch, hiện đại.

Đơn cử, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) ra mắt combo ưu đãi “0 đồng” dành cho hộ kinh doanh mới đăng ký, áp dụng cho 1.000 khách hàng đầu tiên. Bên cạnh đó, ACB cung cấp hai gói combo ưu đãi mở rộng, mang tính linh hoạt theo nhu cầu vận hành như: Combo 499.000 đồng, bao gồm: miễn phí 24 tháng sử dụng phần mềm bán hàng, ưu đãi 4.000 hóa đơn điện tử và 12 tháng sử dụng chữ ký số; Combo 790.000 đồng, với quyền lợi nâng cao: miễn phí trọn đời sử dụng phần mềm bán hàng, cùng ưu đãi mở rộng về hóa đơn điện tử và chữ ký số.

“Ngân hàng nhận thấy rõ áp lực lớn mà hộ kinh doanh đang đối mặt khi yêu cầu chuyển đổi số và minh bạch hóa tài chính được đẩy mạnh. Vì vậy ACB mang tới một chuỗi ưu đãi thiết thực để giúp hộ kinh doanh không chỉ tuân thủ quy định mà còn tối ưu vận hành và mở rộng kinh doanh” - đại diện ACB chia sẻ.

Tương tự, Công ty Cổ phần Công nghệ KiotViet (KiotViet) cũng sẽ phối hợp với Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hội nghị, hội thảo và lớp tập huấn tại 29 chi cục thuế cơ sở, kết hợp các buổi hướng dẫn trực tuyến giúp hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận thông tin và thực hành ngay trên nền tảng số.

“Chúng tôi mong muốn mỗi hộ kinh doanh, dù lớn hay nhỏ, đều có thể dễ dàng làm sổ sách và kê khai thuế đúng quy định mà không tốn kém chi phí. Đây là cam kết lâu dài của KiotViet trong việc đồng hành cùng cơ quan thuế và cộng đồng kinh doanh” - ông Đỗ Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc KiotViet, chia sẻ.

Thông tin tại buổi lễ, bà Mai Thị Nghĩa Lê - Trưởng phòng Thuế cá nhân, Hộ kinh doanh và Thu khác, Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, ngành Thuế sẽ tiếp tục hướng dẫn chính sách và tập huấn trực tiếp cho từng hộ kinh doanh, đảm bảo mọi người dân đều hiểu và thực hiện được, kể cả những hộ chưa quen công nghệ.