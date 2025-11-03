(TBTCO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 là kênh hiệu quả kích cầu tiêu dùng nội địa, động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất, xuất nhập khẩu, phương thức tích cực làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, cầu nối năng động kết nối hợp tác thương mại quốc tế, tạo đà phát triển cho thị trường trong nước trong kỷ nguyên số.

Tối 3/11, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025.

Doanh thu trực tiếp tại hội chợ và qua các kênh trực tuyến tăng 40 - 45%

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP. Hà Nội cùng các bộ, ngành và địa phương tổ chức. Tập đoàn Vingroup là đơn vị phối hợp cùng Bộ Công thương để tổ chức Hội chợ.

Theo Ban tổ chức Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, sau 10 ngày diễn ra sôi động, chuyên nghiệp và đầy cảm hứng, hội chợ thu hút trung bình 100.000 lượt khách/ngày, cao nhất trong các sự kiện xúc tiến thương mại trong nước. Quy mô và lượng khách tham quan vượt xa các kỳ hội chợ trước, thể hiện sức hút mạnh mẽ của sản phẩm Việt và niềm tin của người tiêu dùng vào hàng hóa trong nước.

Hoạt động giao thương, mua bán diễn ra sôi động, doanh thu trung bình đạt 300 triệu đồng/gian hàng tiêu chuẩn/10 ngày, tổng doanh thu trực tiếp gần 1.000 tỷ đồng, trong đó khu gian hàng địa phương đạt 50 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch, hợp đồng và biên bản ghi nhớ đạt gần 5.000 tỷ đồng, riêng khu địa phương đạt gần 500 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu bế mạc.

Cũng theo Ban tổ chức, tính đến nay, chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ do Thủ tướng Chính phủ phát động tại lễ khai mạc đã thu được 316 tỷ đồng trong những ngày qua từ các doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội chợ, Ban tổ chức triển khai 11 hội nghị, hội thảo, diễn đàn chuyên đề, tổ chức xét chọn 30 gian hàng tiêu biểu và liên tục tổ chức các chương trình giao thương quốc tế với doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, New Zealand và Liên minh châu Âu; ghi nhận hơn 100 thỏa thuận hợp tác và biên bản ghi nhớ được ký kết. Các hoạt động này thể hiện rõ định hướng chuyển từ xúc tiến thương mại đơn thuần sang xúc tiến thương mại tổng hợp, gắn kết thương mại - đầu tư - đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát biểu tại lễ bế mạc hội chợ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đúng với chủ đề "Kết nối con người với sản xuất kinh doanh", Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 là diễn đàn xúc tiến đầu tư, thương mại, sàn giao dịch thực chất, nơi khẳng định con người chính là trung tâm, chủ thể, là động lực, nguồn lực của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng.

Hội chợ đã thu hút hơn một triệu lượt khách tham quan hội chợ, hàng nghìn cuộc giao thương, hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp ngoài nước với giá trị thương mại gần 5.000 tỷ đồng. Doanh thu trực tiếp tại hội chợ và qua các kênh trực tuyến tăng 40 - 45% so với mặt bằng chung của các sự kiện xúc tiến thương mại quốc gia những năm gần đây, qua đó tạo ra hàng nghìn việc làm cho người lao động và tạo sinh kế cho nhân dân.

Điều này đã khẳng định hội chợ là một kênh hiệu quả kích cầu tiêu dùng nội địa, một động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất, xuất nhập khẩu, một phương thức tích cực làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, một cầu nối năng động kết nối hợp tác thương mại quốc tế, tạo đà phát triển cho thị trường trong nước trong kỷ nguyên số.

Kiến tạo không gian kết nối đa chiều

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, hội chợ đã trở thành lễ hội của công nghệ sáng tạo văn hóa nghệ thuật, nơi khẳng định giá trị cốt lõi phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa xã hội và con người.

Không chỉ dừng lại ở các điểm, các giao dịch thương mại, hội chợ đã kiến tạo không gian kết nối đa chiều, nơi công nghệ hiện đại, hòa quyện cùng với những giá trị văn hóa truyền thống. Với 5 phân khu, hơn 3.000 gian hàng, quy tụ hơn 2.500 doanh nghiệp, hội chợ chính là một hành trình trải trải nghiệm xuyên Việt, một bức họa sinh động về sức sống của hàng hóa Việt Nam đối với đông đảo du khách tham quan và người dân.

Mỗi gian hàng là một mảnh ghép văn hóa, một câu chuyện đặc trưng về các địa phương và con người Việt Nam, nơi không chỉ tỏa sáng những sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, năng lượng xanh, hiện đại, các sản phẩm văn hóa nghệ thuật, sản vật vùng miền đặc sắc mà còn là không gian trải nghiệm, mua sắm, giải trí đầy thú vị, ưu đãi cùng các lễ hội văn hóa ẩm thực độc đáo. Nhiều sản phẩm thương hiệu Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao, mở ra cơ hội xuất khẩu mới và từng bước phủ sóng thương hiệu Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Ban Tổ chức tặng thưởng, vinh danh 30 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước có không gian trưng bày tiêu biểu tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ I – năm 2025.

Thành công của hội chợ chính là lời khẳng định cho việc thị trường Việt Nam không chỉ hấp dẫn về quy mô và tốc độ phát triển mà còn là một điểm đến an toàn, thân thiện, đầy triển vọng và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Hội chợ chính là biểu trưng cho tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển chung của toàn dân tộc Việt Nam, thể hiện rõ niềm tin về một Việt Nam năng động, sáng tạo, hướng đến tương lai.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự vào cuộc, trách nhiệm, tâm huyết và sáng tạo của các bộ, ngành trung ương và địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước và các tổ chức, bạn bè quốc tế, những người đã chung tay làm nên thành công của Hội chợ mùa thu lần thứ nhất năm 2025.

Để tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, Thủ tướng đề nghị Bộ Công thương chủ động xây dựng mô hình tổ chức Hội chợ Mùa Thu thường niên, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và khẩn trương đề xuất phương án tổ chức thành công Hội nghị Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Các bộ, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy các cơ hội, cam kết, thỏa thuận được hình thành tại hội chợ, chuyển hóa kết quả giao thương thành dự án, sản phẩm cụ thể, thiết thực và hiệu quả cho đời sống nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Các hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đổi mới tư duy, nỗ lực sản xuất kinh doanh, khẳng định giá trị của thương hiệu Việt Nam, vừa đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước, vừa thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt có những hỗ trợ kịp thời, thiết thực đối với đồng bào vùng thiên tai, bão, lũ.

Các đối tác, tổ chức quốc tế tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong hợp tác thương mại, đầu tư chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực phát triển xanh, phát triển số và bền vững, cùng nhau mở rộng không gian hợp tác vì hòa bình, thịnh vượng và phát triển chung trên toàn thế giới.