Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 là cầu nối quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế

(TBTCO) - Tối ngày 25/10, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 chính thức khai mạc với chủ đề "Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc.

Không gian để nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 diễn ra từ ngày 25/10-4/11/2025 do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng UBND TP. Hà Nội, Tập đoàn Vingroup tổ chức.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là một sự kiện kinh tế - văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ ở quy mô quốc gia, mà còn vươn tầm quốc tế, tôn vinh các sản phẩm, thương hiệu tiêu biểu mang bản sắc, trí tuệ Việt Nam; góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa, lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thúc đẩy giao thương, đầu tư, hội nhập quốc tế và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 trên 8% và 2 con số trong những năm tiếp theo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội chợ.

Với chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh”, hội chợ có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, tổng diện tích hơn 130.000 m2 với 5 phân khu chủ đề, gần 3.000 gian hàng, khu văn hóa - ẩm thực của 34 địa phương cùng các chương trình nhạc hội, nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Sự kiện quy tụ 34 tỉnh, thành phố, các bộ ngành, trên 2.500 tổ chức và doanh nghiệp trong nước, quốc tế, đồng thời thu hút đông đảo đối tác, bạn bè quốc tế đến tham quan, trưng bày, giao thương và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.

Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Ban tổ chức khi chỉ trong thời gian ngắn đã chuẩn bị chu đáo một sự kiện quy mô lớn, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao, phải huy động sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị. Theo Thủ tướng, hội chợ đã đạt được “sáu cái nhất”, gồm quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất và chính sách ưu đãi tốt nhất.

Hội chợ là minh chứng sinh động và thuyết phục cho tư duy hội nhập, năng lực vượt trội, khát vọng bứt phá, tầm vóc thời đại của đất nước; đồng thời là một biểu tượng kết tinh của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, “chỉ bàn làm, không bàn lùi” của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, không chỉ dừng lại ở những con số kỷ lục, hội chợ cũng là cơ hội thuận lợi để công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam được kết hợp nhịp nhàng, hiệu quả; là nơi nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối - hợp tác đầu tư được mở rộng - thương mại được thúc đẩy - tiêu dùng được khơi thông; là nơi không chỉ để trải nghiệm mua sắm hàng Việt Nam chất lượng cao mà còn để thưởng thức nền ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật phong phú, sáng tạo, đặc sắc của Việt Nam.

Hội chợ cũng là cầu nối quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tiếp nhận chuyển giao công nghệ, nhất là về chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức.

Thủ tướng khẳng định, với vị trí địa lý chiến lược và khát vọng đưa đất nước lên tầm cao mới, qua Hội chợ này, chúng ta sẽ từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm triển lãm hàng đầu châu Á, là điểm đến cho các hội chợ thương mại quốc tế; để “phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo trở thành trụ cột mới của tăng trưởng” như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh.

Hướng tới chuỗi “Hội chợ bốn mùa” thường niên

Để hội chợ thật sự trở thành “điểm đến” giao thương -“điểm hẹn” giao lưu văn hóa, nghệ thuật - “điểm hội tụ” kết nối, trải nghiệm sống động với nhân dân và bạn bè quốc tế, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cần thiết, bảo đảm hội chợ diễn ra thành công tốt đẹp, tiến tới tổ chức chuỗi hội chợ bốn mùa “Xuân - Hạ - Thu -Đông” thường niên và hội chợ quốc tế mùa thu hằng năm.

Các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực, chủ động quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, nhất là các sản phẩm OCOP; tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại, đưa thương hiệu Việt Nam ra thị trường thế giới.

Các đại biểu ấn nút khai mạc hội chợ.

UBND TP.Hà Nội thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông và hỗ trợ nhân dân về tham dự hội chợ. Các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm; đa dạng hóa thị trường - đa dạng hoá sản phẩm - đa dạng hóa chuỗi cung ứng; chủ động tìm kiếm đối tác, tiếp cận công nghệ mới, thị trường mới; tham gia sâu rộng vào các mạng sản xuất, chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu.

Thủ tướng kêu gọi các tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác, quảng bá hình ảnh hội chợ đến bạn bè thế giới; đồng thời mong các cơ quan báo chí truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và hình ảnh Việt Nam đổi mới, hội nhập, thịnh vượng.

Thủ tướng nhấn mạnh, hội chợ không chỉ mở ra không gian kết nối mới giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, giữa Việt Nam và thế giới, giữa con người với sản xuất kinh doanh; mà quan trọng hơn là nơi “khởi nguồn sáng tạo - trí tuệ tỏa sáng - giao lưu, học hỏi - khẳng định bản lĩnh - lan tỏa tự hào” và tinh thần “Nhà nước kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Công tư đồng hành - Đất nước giàu mạnh - Nhân dân hạnh phúc”.