(TBTCO) - Diễn ra từ ngày 25/10 - 4/11, với thông điệp "Kết nối con người, sản xuất, kinh doanh", Hội chợ Mùa Thu 2025 hứa hẹn sẽ là điểm sáng nổi bật của hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá thương hiệu quốc gia trong năm 2025.

Chiều ngày 14/10, Ban Chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu 2025 (Bộ Công thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và TP. Hà Nội) tổ chức họp báo công bố thông tin về Hội chợ Mùa Thu 2025.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, có quy mô hơn 130.000 m2 trưng bày, khoảng 3.000 gian hàng, Hội chợ Mùa Thu 2025 dự kiến đón tiếp tới 500.000 lượt khách tham quan mỗi ngày, phản ánh sức hút và tầm ảnh hưởng đặc biệt của sự kiện.

Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành và đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, Hội chợ Mùa Thu 2025 hội tụ nhiều kỷ lục, được ví như “Siêu hội chợ 6 nhất”, bao gồm:

Thứ nhất, quy mô lớn nhất. Hội chợ diễn ra trên diện tích hơn 130.000 m2, với 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, Hội chợ quy tụ gần 2.500 doanh nghiệp đến từ mọi vùng miền trên cả nước. Trong đó có 13 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, cùng hàng trăm doanh nghiệp tư nhân lớn, hợp tác xã, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thể hiện sự chung tay của toàn bộ hệ thống kinh tế quốc dân.

Thứ hai, không gian hiện đại nhất. Trung tâm Triển lãm Việt Nam - công trình quy mô Top 1 Đông Nam Á và Top 10 thế giới - trở thành biểu tượng mới của ngành triển lãm Việt Nam. Tại đây, công nghệ trưng bày, ánh sáng, âm thanh và thiết kế không gian được ứng dụng hiện đại, mang lại trải nghiệm tương tác đa giác quan sống động cho khách tham quan.

Thứ ba, sản phẩm phong phú nhất. Hàng chục nghìn sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch và công nghệ số sẽ được giới thiệu. Mỗi gian hàng là một câu chuyện, từ sản phẩm công nghiệp chế tạo đến đặc sản vùng miền, từ sáng tạo công nghệ đến tinh hoa văn hóa dân tộc.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân

Thứ tư, chất lượng cao nhất. Toàn bộ sản phẩm trưng bày đều đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, chứng nhận xuất khẩu, hoặc nằm trong chương trình “Thương hiệu quốc gia Việt Nam”, “Hàng Việt Nam chất lượng cao”. Đây là nơi tôn vinh sản phẩm mang bản sắc và trí tuệ Việt, khẳng định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Không gian Hội chợ Mùa Thu 2025 được tổ chức như một hành trình xuyên Việt, nơi mỗi phân khu là một câu chuyện sống động về con người, văn hóa và nền kinh tế năng động của đất nước. Cụ thể: Phân khu “Thu Thịnh Vượng” - Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ"; “Tinh hoa Văn hoá Việt và Điểm hẹn giao thương”; “Tinh Hoa Thu Hà Nội”; “Thu Đất Việt - Sắc Nước Hương Thu”, “Thu Gia Đình”.

Thứ năm, hoạt động hấp dẫn nhất. Hơn 30 sự kiện chuyên đề được tổ chức song hành, bao gồm hội nghị kết nối B2B, B2C, diễn đàn xúc tiến thương mại, hội thảo chuyên ngành đổi mới sáng tạo, talkshow doanh nghiệp, cùng chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật, điện ảnh, trình diễn thời trang, thể thao, thi đấu game, ẩm thực đặc sắc nhất. Điểm nhấn nổi bật là đêm nhạc “Dấu ấn Thanh xuân” kỷ niệm 30 năm ca hát của ca sĩ Đan Trường, hứa hẹn mang đến bầu không khí lễ hội rộn ràng, đậm sắc màu mùa thu Hà Nội.

Thứ sáu, ưu đãi tốt nhất. Hội chợ mang đến nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn lên tới 100%, hàng triệu voucher giảm giá và hoạt động “Deal mùa vàng” kết nối trực tiếp doanh nghiệp và người tiêu dùng. Hội chợ không chỉ là nơi giao thương sôi động, mà còn là mùa hội mua sắm lớn của cả nước, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa và lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, Hội chợ Mùa Thu 2025 được kỳ vọng trở thành sự kiện thương mại thường niên mang tầm quốc gia, là “bản giao hưởng” kết nối giữa sản xuất - thương mại - văn hóa Việt, đồng thời là biểu tượng của tinh thần hội nhập, sáng tạo và phát triển của đất nước trong thế kỷ XXI.

Hội chợ hứa hẹn sẽ là điểm sáng nổi bật của hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá thương hiệu quốc gia trong năm 2025, đồng thời mở ra tiền đề hình thành chuỗi Hội chợ “bốn mùa” thường niên - hướng tới mục tiêu đưa Trung tâm Triển lãm Việt Nam trở thành điểm đến uy tín, tin cậy của khu vực và thế giới trong kết nối thương mại, đầu tư và giao lưu văn hóa trong tương lai./.