(TBTCO) - Ngày 10/10, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 21.

Đây là sự kiện thường niên của Ngành Nông nghiệp và Môi trường, là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường 14/11/1945 - 14/11/2025, 71 năm ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954 - 10/10/2025.

Theo Ban tổ chức, hội chợ có 100 gian hàng tiêu chuẩn của 100 doanh nghiệp và 1500m2 diện tích sàn trưng bày được thiết kế, trang trí đặc biệt.

Hội chợ trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc trưng của các làng nghề, phố nghề truyền thống trong cả nước, điển hình: Mây tre đan Phú Vinh, nón lá làng Chuông, tò he Xuân La, dệt thổ cẩm người Lào, mây tre đan Nà Tấu, gỗ mỹ nghệ Phù Khê, tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ, gốm Phù Lãng, đồng Đại Bái,...

Ngoài ra, hội chợ còn trưng bày nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên, sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm chủ lực và các sản phẩm tiềm năng của các địa phương trong cả nước, điển hình như: Gạo ST 25, gạo rơm vàng, gạo sén cù Lào Cai, gạo tám Điện Biên…

Các đại biểu ấn nút khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 21

Điểm nhấn của hội chợ có khu thao diễn nghề thủ công mỹ nghệ tiêu biểu, với quy mô là 8 gian hàng đặc biệt bằng chất liệu tre với diện tích khoảng 80m2 được bố trí ở khu vực hai bên sảnh khai mạc. Tại đây, 8 nghệ nhân, thợ giỏi tiêu biểu đại diện cho 8 nhóm ngành hàng thủ công mỹ nghệ tham gia thao diễn nghề trực tiếp tại hội chợ: sản phẩm mây tre đan, dệt thổ cẩm, tranh Đông Hồ, gốm, mộc, nặn tò he, nón lá và nghệ thuật bonsai từ dây đồng...

Phát biểu khai mạc hội chợ, ông nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp - Trưởng Ban tổ chức hội chợ cho biết, theo thống kê của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, cả nước hiện có khoảng hơn 5.400 làng nghề, số lượng làng nghề ở miền Bắc chiếm gần 40%, tập trung nhiều nhất ở vùng đồng bằng sông Hồng với khoảng 1.500 làng, trong đó khoảng 300 làng đã được công nhận là làng nghề truyền thống. Trải qua lịch sử hình thành hàng trăm năm, đây là nơi sản sinh và lưu giữ nghề truyền thống với những sản phẩm thủ công mỹ nghệ hội tụ tinh hoa văn hóa dân tộc...

Tuy nhiên, thực trạng sản xuất kinh doanh tại các làng nghề, làng nghề thủ công mỹ nghệ còn gặp nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân cả về chủ quan và khách quan. Đó là đó các làng nghề thiếu thốn về vốn và mặt bằng sản xuất, sản phẩm làng nghề chậm được đổi mới về kiểu dáng, mẫu mã, sức cạnh tranh với sản phẩm cùng loại của các nước còn yếu; thị trường tiêu thụ có nguy cơ bị thu hẹp, thiếu bền vững và tiềm ẩn nhiều rủi ro...

Vì vậy, tổ chức hội chợ nhằm đẩy mạnh kết nối chuỗi giá trị, tôn vinh các làng nghề, phố nghề truyền thống trên khắp cả nước; khuyến khích khả năng sáng tạo của các nghệ nhân, thợ thủ công nhằm nâng cao chất lượng, phát triển tinh hoa nghề thủ công truyền thống Việt Nam.