Sắp diễn ra Hội chợ Thương mại và Du lịch Quốc tế Việt - Trung lần thứ 17

(TBTCO) - Hội chợ Thương mại và Du lịch Quốc tế Việt - Trung lần thứ 17 năm 2025 (Móng Cái, Việt Nam – Đông Hưng, Trung Quốc) là Chương trình cấp Quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2025, chương trình diễn ra từ 11 - 15/12/2025 tại Quảng Ninh.

Với chủ đề “Hợp tác ngành nghề - Hợp lực phát triển”, hội chợ có sự tham gia của hơn 300 gian hàng từ các doanh nghiệp của Việt Nam và Trung Quốc, hội chợ năm nay được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội giao thương và hợp tác giữa các doanh nghiệp hai quốc gia, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch, và các sản phẩm đặc trưng từ các tỉnh thành của Việt Nam.

Các khu vực trưng bày sản phẩm tại hội chợ được phân chia rõ ràng thành nhiều nhóm, bao gồm sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), thực phẩm, đồ uống, thảo dược, đồ nội thất, sản phẩm may mặc và các dịch vụ du lịch.

Đây sẽ là cơ hội để các sản phẩm nông sản, thực phẩm và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam tiếp cận và mở rộng thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc, đồng thời là dịp để các doanh nghiệp Trung Quốc giới thiệu những sản phẩm và công nghệ tiên tiến của mình.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ninh chia sẻ tại hội nghị thông tin báo chí thường kỳ tỉnh Quảng Ninh ngày 9/12

Hội chợ năm nay cũng tổ chức một số hoạt động bên lề đặc sắc, góp phần tạo thêm sự phong phú và đa dạng cho sự kiện. Một trong những hoạt động nổi bật là Diễn đàn Xúc tiến đầu tư và hợp tác ngành nghề năm 2025, diễn ra vào ngày 11/12, diễn đàn dự kiến sẽ thu hút khoảng 200 đại biểu đến từ các cơ quan chính phủ, hiệp hội doanh nghiệp, và các doanh nghiệp phát triển hạ tầng, sản xuất, chế biến và xuất khẩu của hai quốc gia.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ninh cho biết: "Mục tiêu của diễn đàn là thảo luận các cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ cửa khẩu, logistics và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Đây sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp kết nối và tìm kiếm các đối tác, từ đó thúc đẩy các chuỗi liên kết sản xuất và cung ứng giữa hai quốc gia, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp".

Ngoài ra, hội chợ còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, tạo cơ hội giao lưu giữa người dân hai quốc gia. Một trong những hoạt động hấp dẫn là chương trình “Hát đối trên sông biên giới” vào ngày 12/12, được tổ chức tại ngã ba Xoáy nguồn sông Bắc Luân, phường Móng Cái 1. Đây là một chương trình giao lưu văn hóa giữa thanh niên Móng Cái và Đông Hưng, với sự tham gia của các tiết mục ca, múa, nhạc, nhằm ca ngợi tình hữu nghị Việt – Trung và gắn kết tình đoàn kết giữa các thế hệ. Các tiết mục sẽ thể hiện lòng yêu mến đất nước và tôn vinh tình hữu nghị bền vững giữa hai quốc gia.

Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Thu Đông 2025 thu hút nhiều người dân, du khách tham quan mua sắm. Ảnh: T.D

Một hoạt động thể thao hấp dẫn khác là Giải chạy giao lưu hữu nghị Quốc tế - Móng Cái 2025, diễn ra vào sáng ngày 13/12. Giải chạy này sẽ có sự tham gia của khoảng 1.000 vận động viên đến từ Việt Nam và Trung Quốc.

Hội chợ Thương mại và Du lịch Quốc tế Việt – Trung lần thứ 17 năm 2025 không chỉ là sự kiện kinh tế mà còn là một dịp để quảng bá văn hóa, tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia. Đây sẽ là nền tảng để thúc đẩy hợp tác toàn diện trong nhiều lĩnh vực, từ thương mại, du lịch, đến văn hóa và thể thao, góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, bền vững giữa Việt Nam và Trung Quốc./.