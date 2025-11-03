Bổ sung nhiều ưu đãi, giảm tiền thuế người lao động phải nộp

Sửa toàn diện Luật Thuế thu nhập cá nhân:

(TBTCO) - Bằng cách đơn giản hoá biểu thuế thu nhập cá nhân, cho phép người dân giảm trừ các chi phí thiết yếu như y tế và giáo dục, Nhà nước thể hiện cam kết chia sẻ gánh nặng tài chính với người lao động, tạo điều kiện để họ có thu nhập khả dụng lớn hơn.

Sáng 4/11/2025, theo chương trình Kỳ họp thứ 10, dự án Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi) sẽ được Chính phủ trình Quốc hội.

Nhiều quyền lợi, ưu đãi hơn so với luật hiện hành

Dự án Luật dự kiến sửa đổi, bổ sung toàn bộ 35 Điều của Luật hiện hành và sẽ thay thế cho Luật Thuế Thu nhập cá nhân hiện hành. Nội dung sửa đổi bao quát, sâu rộng từ thu nhập chịu thuế; thu nhập được miễn thuế; giảm thuế; thuế đối với cá nhân kinh doanh; giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc; giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo; Biểu thuế lũy tiến từng phần; đến mức phải nộp của một số khoản thu nhập không thường xuyên....

Trong đó, một nội dung nổi bật được sửa đổi là cơ cấu lại "Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công" để đơn giản hóa biểu thuế và điều tiết thu nhập cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội.

Theo đó, số bậc thuế được rút gọn từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, với mức thuế suất 5%, 15%, 25%, 30% và 35%. Khoảng cách thu nhập giữa các bậc được nới rộng, tăng dần đều 10, 20, 30, 40 triệu đồng và bậc thuế suất cuối cùng là 35% áp dụng đối với phần thu nhập tính thuế trên 100 triệu đồng/tháng.

Ở bậc thuế suất đầu tiên 5%, thu nhập tính thuế áp dụng từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Bậc 2 là thuế suất 15% áp dụng đối với phần thu nhập tính thuế trên 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Bậc 3 là thuế suất 25% áp dụng đối với phần thu nhập tính thuế trên 30 triệu đồng đến 60 triệu đồng. Bậc 4 là thuế suất 30% áp dụng đối với phần thu nhập tính thuế trên 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Bậc 5 là thuế suất 35% áp dụng đối với phần thu nhập tính thuế trên 100 triệu đồng.

Đây là quy định nhằm đơn giản hóa biểu thuế, giúp người nộp thuế dễ dàng hơn trong việc tính toán và theo dõi nghĩa vụ thuế của mình và giảm nghĩa vụ thuế đối với tất cả cá nhân ở các bậc hiện hành so với Biểu thuế hiện hành. Người nộp thuế dự kiến sẽ có nhiều quyền lợi, ưu đãi hơn so với Luật Thuế Thu nhập cá nhân hiện hành.

Theo cơ quan soạn thảo, các quy định được đánh giá kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tính hợp lý và công bằng cao nhất với mục tiêu là giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế, gia tăng sáng tạo, hiệu quả và sức lao động, qua đó, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Được khấu trừ chi phí giáo dục, y tế

Một nội dung mới quan trọng khác là người nộp thuế sẽ được khấu trừ một số khoản chi phí liên quan đến giáo dục - đào tạo, y tế trước khi tính thuế. Đây là điểm mới quan trọng, khuyến khích cá nhân đầu tư vào học tập, nâng cao trình độ, cũng như có thêm nguồn lực để giải quyết các vấn đề về tài chính khi phải đối mặt với bệnh tật. Đồng thời, đảm bảo thực hiện theo tinh thần các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị như Nghị quyết số 71-NQ/TW, Nghị quyết số 72 -NQ/TW.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng kế thừa các khoản giảm trừ gia cảnh hiện hành gồm các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo theo quy định; không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản phụ cấp, trợ cấp.

Ngoài ra, để phù hợp kịp thời với yêu cầu thực tiễn, dự thảo đã giao Chính phủ căn cứ biến động của giá cả, thu nhập điều chỉnh mức giảm trừ.

Luật hiện hành giao Uỷ ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi chỉ số CPI biến động trên 20%. Tuy nhiên, nguyên tắc điều chỉnh khi CPI biến động trên 20% tại Luật hiện hành không còn phù hợp với tình hình biến động của giá cả, thu nhập.

Thực tế cho thấy để chờ CPI tăng trên 20% mới điều chỉnh giảm trừ gia cảnh thì khoảng trên 5 năm. Trong khi đó các yếu tố về chi phí, giá cả, thu nhập của người dân có nhiều biến động. Do đó, có thể căn cứ các yếu tố này để điều chỉnh mức giảm trừ mà không chờ CPI biến động trên 20%.

Miễn, giảm thuế cho nhân lực công nghệ cao

Cũng tại dự thảo, Chính phủ đề xuất bổ sung một số quy định về miễn thuế, giảm thuế thu nhập cá nhân nhằm thu hút nhân lực công nghệ cao trong một số lĩnh vực của nền kinh tế. Quy định này nhằm thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57, Nghị quyết số 71, Nghị quyết số 72 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và một số Luật được ban hành gần đây.

Cụ thể, dự thảo quy định giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghệ cao làm việc tại các doanh nghiệp, dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và một số lĩnh vực ưu tiên phát triển theo quy định của Chính phủ.

Việc ưu đãi thuế thu nhập cá nhân đối với nhân lực công nghệ cao, là một sự đầu tư nghiêm túc của Nhà nước vào nguồn nhân lực chất lượng cao, khẳng định vai trò tiên phong của khoa học công nghệ trong tương lai phát triển của đất nước.