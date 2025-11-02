Hải quan khu vực V: Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng phục vụ

(TBTCO) - Với nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp trong bối cảnh sắp xếp tổ chức đáp ứng hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tính đến giữa tháng 10/2025, Chi cục Hải quan khu vực V đã thông quan hàng hóa đạt 177 tỷ USD, thu ngân sách đạt 92% chỉ tiêu pháp lệnh.

Đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ doanh nghiệp

Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Thu Hương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực V cho biết, theo quyết định của Bộ Tài chính, kể từ ngày 1/7/2025, Chi cục Hải quan khu vực V được giao nhiệm vụ quản lý địa bàn Bắc Ninh, Thái Nguyên (sau sáp nhập), trụ sở chính đặt tại Bắc Ninh, với 6 đơn vị hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu gồm: Hải quan Bắc Ninh, Hải quan Tiên Sơn, Hải quan Yên Phong, Hải quan Bắc Giang, Hải quan Thái Nguyên, Hải quan Bắc Kạn.

Hiện nay, đơn vị vận hành thông suốt, triển khai hiệu quả hoạt động phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa, tăng thu ngân sách nhà nước trong bối cảnh sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cán bộ Hải quan khu vực V thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. Ảnh: CTVAH

Theo bà Hương, điểm nổi bật trong năm 2025 là Chi cục Hải quan khu vực V đã thực hiện có hiệu quả Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật. Cụ thể, đơn vị đã đồng hành, hỗ trợ hàng nghìn doanh nghiệp trên địa bàn Bắc Ninh, Thái Nguyên nâng mức độ tuân thủ, giảm vi phạm và tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí thông quan, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cũng như đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của các địa phương.

Từ tháng 7/2022 đến nay, chương trình được Chi cục Hải quan khu vực V triển khai ghi nhận nhiều kết quả rõ rệt. Trong đó, nổi bật là tăng tỷ lệ tờ khai luồng xanh, giảm luồng vàng và luồng đỏ; doanh nghiệp nâng cao uy tín, thương hiệu, tạo tiền đề hưởng ưu đãi trong kinh doanh.

Đơn vị chủ động đa dạng hóa các hình thức đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp; thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo, gặp gỡ, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp; xác nhận tư cách thành viên chương trình trên hệ thống VNACCS/VCIS và gửi danh sách đến các đơn vị trực thuộc để kịp thời hỗ trợ.

Năm 2026 thực hiện mô hình thông quan tập trung Hải quan khu vực V đặt mục tiêu tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng tới triển khai mô hình thông quan tập trung vào năm 2026 - một bước tiến lớn nhằm tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, từng bước xây dựng hải quan số, hải quan thông minh theo Chiến lược Phát triển Hải quan Việt Nam đến năm 2030.

Bên cạnh đó, Chi cục đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ chủ động bố trí khu vực riêng có biển chỉ dẫn, phân công công chức giàu kinh nghiệm kiểm tra hồ sơ, hàng hóa; thành lập tổ hỗ trợ doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc, rà soát nợ thuế, phí, tiền phạt và cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng đến mức độ tuân thủ. Nếu phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, đơn vị kịp thời báo cáo cấp trên xử lý.

Việc tham gia chương trình mang lại lợi ích thiết thực. Bởi vậy, đến nay, đã có 23 doanh nghiệp ký biên bản ghi nhớ tham gia chương trình, trong đó có 15 doanh nghiệp từng tham gia giai đoạn thí điểm và 8 doanh nghiệp mới.

"Với sự chủ động nêu trên, đơn vị đã hạn chế tối đa ảnh hưởng của việc sắp xếp tinh gọn bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. Kết quả thu ngân sách của đơn vị đến nay rất khả quan" - bà Hương đánh giá.

Tính đến giữa tháng 10/2025, Chi cục Hải quan khu vực V đã làm thủ tục cho hơn 1,3 triệu tờ khai, tăng 26%; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 177 tỷ USD, tăng 25%; thu ngân sách nhà nước 12.655 tỷ đồng, đạt 92% chỉ tiêu pháp lệnh, 80% chỉ tiêu phấn đấu và bằng 119% so với cùng kỳ năm 2024.

Tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số

Về mục tiêu hoạt động trong thời gian tới, lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực V cho hay, đơn vị tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động, giảm thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, phấn đấu đạt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được giao là 15.740 tỷ đồng.

Đối với nhiệm vụ tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, theo yêu cầu tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trực tiếp quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của hơn 7.000 doanh nghiệp trên địa bàn 2 tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên, Hải quan khu vực V xác định công tác tuyên truyền, đồng hành là chìa khóa nâng cao chất lượng hoạt động.

Xác định được tầm quan trọng nêu trên, ngay sau khi kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy mới, đơn vị đã khẩn trương triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 57-NQ/TW. Để việc thực hiện đạt hiệu quả cao, đơn vị đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyên trách về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính. Đây được xem là cơ quan đầu não, chỉ đạo xuyên suốt mọi hoạt động đổi mới. Cùng với đó, đơn vị thành lập 2 tổ công tác chuyên môn giúp việc về chuyển đổi số và cải cách hành chính, tạo ra bộ máy tinh gọn, chuyên sâu.

Đặc biệt, Chi cục Hải quan khu vực V đã ban hành Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính năm 2025, định hướng giai đoạn 2026 - 2030. Để bảo đảm tiến độ thực hiện, đơn vị tổ chức đánh giá tiến độ hằng tháng, thể hiện sự nghiêm túc và quyết tâm cao.

Xác định yếu tố con người là trung tâm của chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, đơn vị chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng công nghệ số. Đến nay, đơn vị đã tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), giúp công chức hải quan ứng dụng ngay vào công việc, nâng cao hiệu suất và chất lượng xử lý nghiệp vụ... Con số gần 400 lượt lãnh đạo, công chức của đơn vị tham gia tập huấn là minh chứng cho sự thay đổi về tư duy, chủ động tiếp cận công nghệ mới.

Từ tháng 5/2025, đơn vị tiếp tục đưa vào vận hành Hệ thống quản lý điều hành tập trung hải quan (CCES) với sự tham gia của 100% lãnh đạo và công chức. Hệ thống này đã giúp giảm 95% lượng giấy tờ, mọi chỉ đạo điều hành được thực hiện hoàn toàn qua hệ thống điện tử. Sự thay đổi này không chỉ tiết kiệm chi phí, thời gian, mà còn hình thành môi trường làm việc "không giấy tờ", nâng cao tính minh bạch và tức thời trong chỉ đạo, điều hành.

Nhằm nâng cao tốc độ và độ chính xác trong công tác thông quan, Chi cục chủ động xây dựng các công cụ tra cứu thông tin, sở hữu trí tuệ, thủ tục hành chính với hơn 3.000 lượt tra cứu mỗi tháng. Các công cụ này giúp công chức xử lý nghiệp vụ nhanh chóng, chính xác, hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn đáng kể thời gian thông quan. Đơn vị cũng đã xây dựng và duy trì Chuyên trang điện tử trên Cổng thông tin của đơn vị, tuyên truyền các hoạt động triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, gắn với các mô hình đổi mới sáng tạo.