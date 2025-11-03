Phát hành trái phiếu chính phủ duy trì quy mô lớn, lợi suất tiếp tục tăng nhẹ

(TBTCO) - Tuần qua, Kho bạc Nhà nước tiếp tục phát hành trái phiếu chính phủ với tổng khối lượng 16.000 tỷ đồng, song tỷ lệ trúng thầu giảm đáng kể. Lợi suất tại các kỳ hạn chủ chốt tăng, phản ánh áp lực huy động vốn gia tăng trong giai đoạn cuối năm.

Theo báo cáo thị trường trái phiếu tuần từ ngày 27 - 31/10/2025 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động phát hành trái phiếu chính phủ tiếp tục duy trì ở quy mô lớn trong bối cảnh nhu cầu vốn cho đầu tư công gia tăng về cuối năm. Kho bạc Nhà nước tổ chức gọi thầu tổng cộng 16.000 tỷ đồng, bao gồm 13.000 tỷ đồng theo kế hoạch và 3.000 tỷ đồng bổ sung tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm.

Mặc dù quy mô gọi thầu tăng, kết quả phát hành không mấy khả quan khi tỷ lệ đặt thầu và trúng thầu đồng loạt giảm mạnh so với tuần trước, chỉ đạt lần lượt 79,7% và 38,5%. Lãi suất trúng thầu ở các kỳ hạn chủ chốt tiếp tục xu hướng tăng nhẹ.

Cụ thể, kỳ hạn 10 năm đạt mức 3,8%/năm, tăng 3 điểm cơ bản; kỳ hạn 15 năm đạt 3,85%/năm, cũng tăng 3 điểm cơ bản; trong khi kỳ hạn 5 năm giữ nguyên ở mức 3,14%/năm. Tỷ lệ trúng thầu cao nhất ghi nhận ở kỳ hạn 10 năm với 57,2%, còn kỳ hạn 30 năm không có khối lượng trúng thầu.

Tính đến ngày 30/10/2025, Kho bạc Nhà nước đã huy động được khoảng 283.400 tỷ đồng, tương đương 56,7% kế hoạch năm. Trong đó, riêng kỳ hạn 10 năm đã vượt chỉ tiêu khi phát hành đạt hơn 233.000 tỷ đồng. Ngược lại, các kỳ hạn ngắn 3 và 7 năm vẫn chưa có đợt phát hành nào trong năm, còn các kỳ hạn dài 20 và 30 năm chỉ đạt mức rất thấp.

Theo đánh giá của các chuyên gia phân tích từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam, kế hoạch giải ngân đầu tư công giai đoạn cuối năm cùng với nhu cầu vay vốn dự kiến của Chính phủ trong năm 2026 sẽ tạo áp lực gia tăng phát hành trái phiếu trong thời gian tới. Trong bối cảnh lợi suất trên các thị trường quốc tế và kênh đầu tư khác như cổ phiếu, tiền gửi hay trái phiếu doanh nghiệp đang ở mức hấp dẫn hơn, khả năng Kho bạc Nhà nước sẽ phải tiếp tục điều chỉnh tăng lợi suất để thu hút nhà đầu tư. Điều này có thể khiến mặt bằng lãi suất trái phiếu chính phủ duy trì xu hướng nhích lên trong các tuần tiếp theo.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản ghi nhận sụt giảm mạnh so với tuần trước. Tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 49.600 tỷ đồng, giảm 45% so với tuần trước. Trong đó, giao dịch outright chiếm phần lớn với 40.900 tỷ đồng, còn repo đạt 8.700 tỷ đồng. Diễn biến lợi suất tăng chậm lại so với các tuần trước, cho thấy đà điều chỉnh dần ổn định. Cụ thể, lợi suất kỳ hạn 2 năm giữ nguyên ở mức 2,98%/năm, kỳ hạn 5 năm giảm nhẹ 1 điểm cơ bản xuống 3,30%/năm, trong khi kỳ hạn 10 năm và 15 năm lần lượt tăng 3 điểm cơ bản, lên mức 3,95%/năm và 4,04%/năm.

Một điểm đáng chú ý là khối ngoại đã quay lại mua ròng 299 tỷ đồng trong tuần, sau khi bán ròng 419 tỷ đồng ở tuần trước đó. Dòng vốn ngoại đảo chiều tích cực, dù quy mô còn khiêm tốn, được xem là tín hiệu hỗ trợ tâm lý thị trường trong bối cảnh lợi suất nội địa đang tiệm cận vùng hấp dẫn hơn so với khu vực.

Trong tuần đầu tháng 11, Kho bạc Nhà nước dự kiến tiếp tục gọi thầu 13 nghìn tỷ đồng, bao gồm 3.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 8.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 1.500 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 30 năm. Giới phân tích dự báo mức lãi suất trúng thầu có thể tiếp tục nhích nhẹ khi nhu cầu vốn tăng cao, trong khi các tổ chức đầu tư vẫn đang cân nhắc giữa kỳ vọng lợi suất và rủi ro kéo dài kỳ hạn nắm giữ./.