Trong khuôn khổ chương trình tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu quốc tế (non-deal roadshow), Đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam do Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tiếp xúc với các nhà đầu tư vào trái phiếu Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế tại London, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.



Tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, Việt Nam khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến đầu tư

Tại cuộc gặp gỡ, Đoàn công tác gửi đi thông điệp chung của Chính phủ Việt Nam, đó là kiên định mục tiêu ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng bền vững, đi đôi với an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng; quyết tâm cải cách thể chế, nâng cao tính minh bạch dữ liệu và tăng cường phối hợp chính sách.

Đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với các nhà đầu tư quốc tế.

Đoàn đã cập nhật thông tin tới nhà đầu tư về tình hình phát triển kinh tế trong 2 năm 2024 - 2025. Theo đó, trong bối cảnh kinh tế, chính trị quốc tế còn nhiều thách thức, Việt Nam vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, lạm phát được kiểm soát.

Chính phủ Việt Nam kiên định mục tiêu ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng bền vững, đi đôi với an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng.

Trong 9 tháng năm 2025, kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng đạt 7,85%, lạm phát bình quân 3,27%, thu ngân sách đạt 97,9% dự toán (tăng 30,5%), xuất khẩu đạt 348,74 tỷ USD (tăng 16%), nhập khẩu 331,92 tỷ USD (tăng 18,8%), thặng dư thương mại 16,82 tỷ USD. Vốn FDI đăng ký đạt 28,5 tỷ USD (tăng 15,2%), giải ngân 18,8 tỷ USD (tăng 8,5%, cao nhất trong 5 năm). Năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8%, tiến tới tăng trưởng hai con số từ năm 2026.

Đặc biệt, tại Hội nghị cấp cao ASEAN từ ngày 26 đến 28/10/2025, Hoa Kỳ và Việt Nam đã công bố Tuyên bố chung về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường lẫn nhau.

Về thu hút vốn FDI và cơ hội chuỗi cung ứng, Việt Nam đặt mục tiêu thu hút vốn đăng ký 39 - 40 tỷ USD/năm; giải ngân 27 - 28 tỷ USD/năm.

Về hợp tác và cân bằng thương mại, Việt Nam thúc đẩy hợp tác với các đối tác lớn trên tinh thần tôn trọng tiêu chuẩn lẫn nhau và tạo thuận lợi thương mại. Định hướng ưu tiên là các giải pháp phi thuế, tăng minh bạch và khuyến khích đầu tư - thương mại hai chiều, góp phần cân bằng cán cân với các đối tác chủ chốt.

Về tài khóa, đầu tư công, Chính phủ ưu tiên chi đầu tư phát triển, tập trung cho các dự án hạ tầng chiến lược về giao thông, năng lượng, phát triển hạ tầng. Tỷ trọng chi đầu tư phát triển thời gian qua chiếm khoảng 32% chi ngân sách nhà nước; danh mục dự án được cơ cấu lại, cắt giảm số lượng dự án để nâng cao hiệu quả đầu tư...

Định hướng giai đoạn 2026 - 2030 là tài khóa mở rộng có kiểm soát, tăng huy động cho đầu tư cơ sở hạ tầng, khoa học - công nghệ. Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế tài khóa và thuế theo hướng khuyến khích sản xuất - kinh doanh...

Khai thác hiệu quả cơ hội thị trường vốn quốc tế phục vụ phát triển

Đoàn cũng cập nhật tình hình ổn định hệ thống ngân hàng tại Việt Nam. Theo đó, tăng trưởng tín dụng đến 26/9/2025 đạt 13,2%. Tỷ lệ nợ xấu cuối tháng 6/2025 là 3,86% (giảm so với năm 2024 và 2023). Thanh khoản hệ thống bảo đảm với tỷ lệ dự trữ khoảng 16% so với mức quy định 10%. Ngân hàng Nhà nước định hướng tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát rủi ro bất động sản; không cho vay để tái cấp vốn khoản vay theo quy định pháp luật.

Thông qua tiếp xúc, các nhà đầu tư bày tỏ sự quan tâm đến triển vọng phát triển và đánh giá cao triển vọng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam.

Về nợ công, Việt Nam tiếp tục duy trì kiểm soát chặt chẽ, giữ tỷ lệ nợ công ở mức an toàn, ở mức 34% GDP vào cuối năm 2024 - thấp hơn nhiều so với trần nợ 60%. Cấu trúc nợ chủ yếu là nợ trong nước, giúp giảm thiểu rủi ro tỷ giá và phụ thuộc vốn nước ngoài; đồng thời, chi phí vay vẫn ở mức ưu đãi, giảm nghĩa vụ trả nợ, tạo dư địa tài khóa ổn định.

Về định hướng phát hành trái phiếu quốc tế, Chính phủ ghi nhận nhu cầu vốn lớn cho phát triển hạ tầng; đang nghiên cứu, xem xét cơ hội thị trường để phát hành trái phiếu Chính phủ quốc tế, với các kỳ hạn tham chiếu 5 - 10 năm nhằm tạo chuẩn mực định giá cho khu vực doanh nghiệp. Mục tiêu dài hạn là tiếp tục cải thiện minh bạch, dữ liệu và quản trị rủi ro, hướng tới nâng hạng tín nhiệm quốc gia, góp phần giảm chi phí huy động.

Các cuộc tiếp xúc tại London cho thấy, nhà đầu tư rất quan tâm đến triển vọng của Việt Nam, cũng như đánh giá cao triển vọng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam.

Đồng thời, nhà đầu tư cũng nhận được thông điệp, cam kết từ Chính phủ Việt Nam về việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy đầu tư, bảo đảm an toàn hệ thống tài chính và khai thác hiệu quả cơ hội thị trường vốn quốc tế phục vụ phát triển đất nước. Chính phủ Việt Nam đồng hành cùng cộng đồng nhà đầu tư khi đầu tư tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam và Bộ Tài chính Việt Nam sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp, sản phẩm phù hợp với chi phí tối ưu để tiếp cận thị trường vốn quốc tế, nhằm bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển đất nước./.