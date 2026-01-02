(TBTCO) - Trong ngày đầu năm 2026, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh và Lào Cai bố trí nhân lực túc trực thông quan hàng hoá cho doanh nghiệp. Theo phản ánh của cơ quan hải quan, tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá của doanh nghiệp sôi động, mở đầu cho một năm hoạt động thương mại biên giới thuận lợi...

Hải quan Tân Thanh thông quan hàng hoá kim ngạch đạt hơn 42 triệu USD

Trao đổi với phóng viên ngày 2/1/2026, đại diện lãnh đạo Hải quan Tân Thanh, Lạng Sơn cho biết, đơn vị nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chi cục Hải quan khu vực VI và của Cục Hải quan về việc bố trí nhân lực túc trực để hỗ trợ doanh nghiệp, bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu không bị gián đoạn trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày (1/1 - 4/1/2026).

Hoạt động thông quan hàng hoá tại cửa khẩu Tân Thanh trong chiều ngày 2/1/2026. Ảnh: CTVLS

Ngay trong ngày 1/1/2026, đơn vị đã đảm bảo thông quan cho 80 xe hàng xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn, chủ yếu nông sản, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1 triệu USD. Làm thủ tục cho 401 xe hàng nhập khẩu, chủ yếu là nông sản, linh kiện điện tử hàng gia dụng... Tổng kim ngạch nhập khẩu 41 triệu USD (các loại hình nhập khẩu như: nhập kinh doanh, nhập sản xuất, chuyển cửa khẩu...). Như vậy tính chung trong ngày đầu năm 2026, đơn vị đã làm thủ tục thông quan cho lượng hàng hoá đạt kim ngạch hơn 42 triệu USD.

"Lượng hàng hoá xuất và nhập khẩu sẽ tăng cao hơn trong ngày hôm nay (ngày 2/1/2026) khoảng trên 100 xe xuất khẩu và khoảng 430 xe nhập khẩu, dự kiến kim ngạch hàng hoá sẽ đạt 45 triệu USD... Đây là tín hiệu tích cực báo hiệu hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá của doanh nghiệp năm 2026 tiếp tục được đà tăng trưởng trong năm qua..." - lãnh đạo Hải quan cửa khẩu Tân Thanh chia sẻ.

Hải quan cửa khẩu Lào Cai thu ngân sách hơn 11 tỷ đồng trong ngày đầu ra quân

Theo ghi nhận của phóng viên, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá giao thương Việt Nam - Trung Quốc vẫn giữ được nhịp sôi động ngay trong ngày đầu năm mới.

Trong ngày đầu năm 2026, Hải quan cửa khẩu Lào Cai đã tiếp nhận 181 tờ khai, phục vụ gần 400 lượt xe xuất nhập khẩu hàng hoá với tổng kim ngạch đạt trên 3 triệu USD, thu ngân sách hơn 11 tỷ đồng.

Hàng hóa xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, tỉnh Lào Cai. Ảnh: TL

Theo cơ quan hải quan, ngày 1/1/2026, không khí thông quan tại cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) diễn ra sôi động ngay từ đầu giờ sáng, với các đoàn xe xuất nhập khẩu nối dài làm thủ tục qua cửa khẩu.

Nhờ công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ, lực lượng hải quan rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho dòng hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Ở chiều nhập khẩu, 25 xe ben tự đổ cùng nhiều lô thiết bị cơ khí, máy móc cũng được thông quan nhanh, đúng quy trình.

Trong ngày đầu năm 2026, Hải quan Cửa khẩu Lào Cai đã tiếp nhận 181 tờ khai, phục vụ gần 400 lượt xe xuất - nhập khẩu, với tổng kim ngạch đạt trên 3 triệu USD, thu ngân sách hơn 11 tỷ đồng.

Theo cơ quan hải quan, năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt hơn 1,8 tỷ USD, đóng góp trên 1.212 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm thanh long, sầu riêng, vải, sắn, gỗ, cà phê; trong khi nhập khẩu tập trung vào rau củ, máy móc, sắt thép, phân bón. Công tác giám sát hải quan được thực hiện chặt chẽ, nhưng vẫn bảo đảm thông quan thông suốt và hỗ trợ doanh nghiệp.