Hải quan khu vực VI khẳng định vị trí số 1 về năng lực cạnh tranh DDCI

Kết quả công bố Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2025 cho thấy, Chi cục Hải quan khu vực VI tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong khối các sở, ban, ngành toàn tỉnh. Điểm số dẫn đầu phản ánh quá trình cải cách hành chính thực chất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất nhập khẩu và thu ngân sách trên địa bàn.

Dấu ấn của cải cách thực chất

Trong bối cảnh yêu cầu cải cách ngày càng cao, việc Chi cục Hải quan khu vực VI dẫn đầu toàn khối sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn cho thấy sự ghi nhận rõ nét từ doanh nghiệp đối với những chuyển biến thực chất trong quản lý và phục vụ.

Ông Nguyễn Văn Hoàn - Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI (thứ 2 từ trái sang) đón nhận danh hiệu số 1 bảng xếp hạng DDCI. Ảnh: CTV

Bảng xếp hạng DDCI 2025 của tỉnh Lạng Sơn được xây dựng trên cơ sở 4.151 phiếu khảo sát hợp lệ của cộng đồng doanh nghiệp, phản ánh trực tiếp mức độ hài lòng đối với chất lượng điều hành và thái độ phục vụ của các cơ quan nhà nước.

Cụ thể, năm 2025, môi trường thủ tục thông thoáng và đồng hành cùng doanh nghiệp đã được thể hiện bằng những con số tăng trưởng ấn tượng. Gần 6.500 doanh nghiệp làm thủ tục qua địa bàn, tăng 29% so với năm 2024; trong đó hơn 3.000 doanh nghiệp mới, tăng 34,2%.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 96 tỷ USD, tăng 41,5% (năm 2024 đạt khoảng 67,8 tỷ USD). Đây không chỉ là kết quả thương mại tích cực, mà còn là “lá phiếu tín nhiệm” của doanh nghiệp đối với một môi trường hành chính minh bạch, ổn định và hiệu quả.

Thu ngân sách nhà nước qua địa bàn ghi nhận bước đột phá lịch sử, với số thu trên 14.000 tỷ đồng, bằng 213,9% chỉ tiêu pháp lệnh và tăng 85% so với năm 2024. Chi cục Hải quan khu vực VI nằm trong nhóm đơn vị có mức đóng góp ngân sách cao nhất của khối hải quan cửa khẩu biên giới đường bộ.

Ông Nguyễn Văn Hoàn - Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI cho rằng, thành công nêu trên có được là nhờ trọng tâm điều hành thời gian qua đã chuyển đổi tư duy quản lý từ hành chính sang phục vụ, lấy hiệu quả thực tế và sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo. Chi cục thường xuyên rà soát quy trình, cắt giảm khâu trung gian, tăng ứng dụng công nghệ, xử lý nhanh các tình huống phát sinh nhưng vẫn tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật, góp phần giúp Chi cục giữ vững vị trí quán quân trong khối các sở, ban, ngành trên bảng xếp hạng DDCI tỉnh Lạng Sơn 2025.

Tiếp tục giữ vững ngọn cờ đầu

Bước vào năm 2026, Hải quan khu vực VI đứng trước nhiều thách thức mới. Lưu lượng hàng hóa qua biên giới dự báo tiếp tục tăng, yêu cầu chống buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng phức tạp, trong khi doanh nghiệp đòi hỏi mức độ phục vụ nhanh hơn, minh bạch hơn và số hóa sâu hơn.

Cùng với đó, quá trình chuyển đổi số ngành Hải quan đặt ra yêu cầu cao về nguồn nhân lực, kỷ luật công vụ, sự đồng bộ hệ thống. Việc duy trì vị trí số 1 DDCI không chỉ là áp lực về điểm số, mà còn là trách nhiệm duy trì niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

Trên nền tảng kết quả đạt được, Hải quan khu vực VI xác định 4 nhóm mục tiêu trọng tâm cho năm 2026.

Đó là, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng số hóa toàn diện, tăng tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến, giảm tối đa thời gian thông quan; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, chú trọng kỷ luật, đạo đức công vụ và văn hóa phục vụ doanh nghiệp; đổi mới phương thức hỗ trợ doanh nghiệp, tăng đối thoại chuyên đề, tháo gỡ vướng mắc ngay từ khâu chính sách và quy trình nghiệp vụ; kết hợp chặt chẽ giữa tạo thuận lợi thương mại và kiểm soát rủi ro, bảo đảm môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch, đúng pháp luật./.