Đảng bộ Hải quan khu vực VI phấn đấu thu ngân sách năm 2026 đạt 18.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Sáng 30/12/2025, Đảng bộ Hải quan khu vực VI tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đảng bộ Hải quan khu vực VI đặt mục tiêu lãnh đạo thu ngân sách nhà nước năm 2026 phấn đấu đạt 18.000 tỷ đồng.

Năm 2025, Đảng bộ Hải quan khu vực VI được Đảng ủy UBND tỉnh Lạng Sơn đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, một dấu mốc quan trọng trong bối cảnh đơn vị trải qua hai đợt sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong thời gian ngắn. Đảng ủy và lãnh đạo Chi cục đã giữ vững nguyên tắc ổn định tổ chức, không để gián đoạn hoạt động hành chính, bảo đảm thông quan thông suốt và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng bộ Hải quan khu vực VI đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách năm 2026 đạt 18.000 tỷ đồng. Ảnh: CTV

Niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục là điểm nhấn nổi bật. Năm 2025, có hơn 3.000 doanh nghiệp mới đến làm thủ tục, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 13.800 tỷ đồng, tăng khoảng 85% so với năm trước và thuộc nhóm có số thu cao của toàn ngành Hải quan.

Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản trị và xử lý thủ tục, góp phần tạo thuận lợi thương mại qua biên giới. Công tác phát triển nguồn nhân lực được triển khai theo hướng nâng cao tư duy số, xây dựng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Đảng bộ cũng chú trọng hoạt động an sinh xã hội, gắn trách nhiệm của đơn vị với địa phương biên giới.