(TBTCO) - Ngày 25/11/2025, Chi cục Hải quan Khu vực VI đã tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do cơn bão số 14 gây ra, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.

Tại buổi phát động, Chi cục Hải quan khu vực đã quyên góp được 132 triệu đồng, thể hiện tấm lòng hướng về đồng bào vùng bị thiên tai, giúp họ sớm ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả nặng nề do mưa bão gây ra.

Cán bộ, công chức Hải quan Khu vực VI quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 14 gây ra. Ảnh: CTV

Phát biểu tại sự kiện, ông Mã Thanh Giang, Phó chi cục trưởng Hải quan khu vực VI khẳng định, công tác thiện nguyện là một trong những hoạt động được đơn vị duy trì liên tục nhiều năm qua, thể hiện trách nhiệm của ngành Hải quan đối với cộng đồng và xã hội.

Không chỉ dừng lại ở chương trình ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 14, thời gian qua Hải quan Khu vực VI đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa khác, gây được tiếng vang và lan tỏa tinh thần nhân ái trong toàn ngành.

Cụ thể, Chi cục đã tổ chức quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba; hỗ trợ nhân dân tỉnh Lạng Sơn bị thiệt hại bởi cơn bão số 11; quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão số 14 và các đợt mưa lũ trước đó.

Tính đến nay, tổng giá trị tiền mặt và hiện vật mà Chi cục Hải quan Khu vực VI huy động được qua các đợt vận động đạt hơn 1 tỷ đồng. Đây là con số thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.