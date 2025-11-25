Giá vàng hôm nay (25/11): Thế giới bật tăng mạnh

Sau nhiều phiên liên trục sụt giảm và trồi sụt quanh mốc 4.000 USD/oune, sáng nay, giá vàng thế giới bật tăng mạnh. Trong nước, giá vàng miếng tại các thương hiệu đang niêm yết giá không thay đổi so với sáng 24/11, riêng giá vàng nhẫn tại một số thương hiệu điều chỉnh giảm.

Sáng 25/11/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.134,75 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:22:05 sáng 25/11/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.134,75 USD/oune, tăng 110.42 USD/oune, tương đương với mức tăng 2,168% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,514 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá trên thị trường tự do (27.798 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 25/11, giá vàng miếng tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý đồng loạt đứng yên so với sáng 24/11, giao dịch ở mức cao nhất 148,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đều có giá bán ra là 150,4 triệu đồng/lượng.

Riêng thương hiệu Phú Quý có giá mua vào thấp hơn các thương hiệu khác, giao dịch ở mức 147,9 triệu đồng/lượng, giá bán ra bằng các thương hiệu khác.

Đối với vàng nhẫn, ngược chiều với giá vàng thế giới, giảm ở một số thương hiệu với mức giảm cao nhất là 200.000 đồng/lượng. Hiện các thương hiệu đang niêm yết mức giá cao nhất là 150,6 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá bán ra của vàng miếng.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 146 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với sáng 24/11.

Vàng nhẫn DOJI và vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 146,1 triệu đồng/lượng mua vào và 149,1 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 146,8 triệu đồng/lượng mua vào và 149,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều./.