Ngày 25/11: Giá bạc đồng loạt tăng

|Sáng 25/11/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51.343 USD/oune
Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 25/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc ở mức 1.925.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.985.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 7.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sang 24/11.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát các địa điểm giao dịch khác, giá bạc cũng nhích tăng so với phiên giao dịch trước đó, hiện niêm yết ở mức 1.642.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.672.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 6.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sang 24/11.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.644.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.677.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 6.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 5.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sang 24/11.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 25/11/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.642.000
|
1.672.000
|
1.644.000
|
1.677.000
|
|
1 kg
|
43.777.000
|
44.575.000
|
43.829.000
|
44.726.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.649.000
|
1.680.000
|
1.651.000
|
1.681.000
|
|
1 kg
|
43.983.000
|
44.787.000
|
44.025.000
|
44.838.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 25/11/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.925.000
|
1.985.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
51.333.205
|
52.933.201
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:50:28 sáng 25/11/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51.343 USD/oune, tăng 1,32 USD/oune so với phiên sáng 24/11.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.355.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.360.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 37.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 35.000 ở chiều bán ra so với phiên 24/11.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:50:28 sáng 25/11/2025