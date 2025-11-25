Ngày 25/11: Giá bạc đồng loạt tăng

Sáng nay, cả giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, mức tăng của giá bạc trong nước vẫn còn khiêm tốn so với giá bạc trên thị trường thế giới.

Sáng 25/11/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51.343 USD/oune

Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 25/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc ở mức 1.925.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.985.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 7.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sang 24/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát các địa điểm giao dịch khác, giá bạc cũng nhích tăng so với phiên giao dịch trước đó, hiện niêm yết ở mức 1.642.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.672.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 6.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sang 24/11.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.644.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.677.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 6.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 5.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sang 24/11.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 25/11/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.642.000 1.672.000 1.644.000 1.677.000 1 kg 43.777.000 44.575.000 43.829.000 44.726.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.649.000 1.680.000 1.651.000 1.681.000 1 kg 43.983.000 44.787.000 44.025.000 44.838.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 25/11/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.925.000 1.985.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 51.333.205 52.933.201

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:50:28 sáng 25/11/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51.343 USD/oune, tăng 1,32 USD/oune so với phiên sáng 24/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.355.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.360.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 37.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 35.000 ở chiều bán ra so với phiên 24/11.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:50:28 sáng 25/11/2025