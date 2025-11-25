Ngày 25/11: Giá bạc đồng loạt tăng
Sáng 25/11/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51.343 USD/oune

Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 25/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc ở mức 1.925.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.985.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 7.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sang 24/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát các địa điểm giao dịch khác, giá bạc cũng nhích tăng so với phiên giao dịch trước đó, hiện niêm yết ở mức 1.642.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.672.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 6.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sang 24/11.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.644.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.677.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 6.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 5.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sang 24/11.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 25/11/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.642.000

1.672.000

1.644.000

1.677.000

1 kg

43.777.000

44.575.000

43.829.000

44.726.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.649.000

1.680.000

1.651.000

1.681.000

1 kg

43.983.000

44.787.000

44.025.000

44.838.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 25/11/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

1.925.000

1.985.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

51.333.205

52.933.201

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:50:28 sáng 25/11/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51.343 USD/oune, tăng 1,32 USD/oune so với phiên sáng 24/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.355.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.360.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 37.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 35.000 ở chiều bán ra so với phiên 24/11.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:50:28 sáng 25/11/2025

Ngày 25/11: Giá bạc đồng loạt tăng