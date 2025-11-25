Sáng ngày 25/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.146 VND/USD, tăng 2 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,02%, hiện ở mức 100,20.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.937 VND/USD - 26.351 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.151 - 26.401 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.151 đồng 26.401 đồng Vietinbank 26.015 đồng 26.401 đồng BIDV 26.181 đồng 26.401 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.491 - 30.385 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.599 đồng 31.159 đồng Vietinbank 29.582 đồng 31.302 đồng BIDV 29.945 đồng 31.106 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 152 đồng - 168 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 162.41 đồng 172.73 đồng Vietinbank 162.78 đồng 174.28 đồng BIDV 165.17 đồng 172.40 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 25/11/2025, tăng 68 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.798 - 27.918 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,02%, hiện ở mức 100,20.

Đồng USD trong phiên giao dịch ngày thứ Hai giảm, khi các nhà đầu tư cân nhắc những bình luận mang tính ôn hòa từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), qua đó làm gia tăng kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng tới và hạn chế đà tăng của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt.

Đồng EUR tăng 0,1% so với USD, lên mức 1,1526 USD/EUR. So với Franc Thụy Sĩ, đồng USD giảm 0,1%, còn 0,8079 Franc.

Đồng USD giảm sâu hơn đôi chút, sau khi Thống đốc Fed Christopher Waller ngày thứ Hai cho biết, số liệu hiện tại cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn đủ yếu để hỗ trợ một đợt hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, tại cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày 9 và 10/12 của Ngân hàng trung ương Mỹ.

Đồng Yên giảm so với USD, đồng bạc xanh tăng 0,2%, lên 156,755 Yên. Đồng tiền Nhật Bản đã giảm, do sự kết hợp giữa chính sách tài khóa nới lỏng và mặt bằng lãi suất thuộc hàng thấp nhất thế giới, khiến giới giao dịch đặt câu hỏi liệu nhà chức trách Nhật Bản có thể can thiệp để chặn đà suy yếu tiền tệ hay không.

Tuy nhiên, đồng Yên đã tăng giá trở lại vào thứ Sáu tuần trước, phục hồi từ mức thấp nhất trong 10 tháng, sau khi Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama tăng cường cảnh báo về can thiệp để ngăn chặn sự suy giảm của đồng Yên.

Ở các cặp tiền khác, đồng Bảng Anh tăng nhẹ lên 1,3108 USD trước khi công bố ngân sách vào thứ Tư. Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves đang tìm kiếm sự cân bằng trong chi tiêu để hỗ trợ tăng trưởng đang chững lại, và chứng minh với các nhà đầu tư rằng Anh có thể đạt được các mục tiêu tài khóa của mình./.