AI và mạng 5G mở ra kỷ nguyên mới cho nền kinh tế số Việt Nam

Đây là thông tin được Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư Phạm Văn Hoành cho biết tại Hội thảo “Phát triển kinh tế số trong kỷ nguyên mới”, được Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức tại Hà Nội, sáng ngày 25/11.

Kinh tế số đang ngày càng trở thành một động lực quan trọng

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Phạm Văn Hoành - Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư nhấn mạnh, năm 2025 là năm bản lề mở ra kỷ nguyên mới. Việt Nam đang đứng trước một cơ hội lịch sử để bứt phá, vươn lên thành quốc gia phát triển trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Việt Nam lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực trung tâm để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao. Đây là thời đại mà tri thức, sáng tạo và công nghệ là nguồn lực sản xuất quan trọng nhất để Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và kinh tế số.

Sự hội tụ giữa 5G và AI đang trở thành xu hướng toàn cầu. Đó chính là hạ tầng cho đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các lĩnh vực như sản xuất thông minh, nông nghiệp công nghệ cao và logistics… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số.

Theo Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư, kinh tế số đang ngày càng trở thành một động lực quan trọng, đóng vai trò then chốt trong việc định hình lực lượng sản xuất và phương thức tăng trưởng mới, tạo điều kiện cho nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức trong thời đại số.

Nằm ở trung tâm của Đông Nam Á, với nhiều tiềm năng tăng trưởng kinh tế số, Việt Nam được đánh giá có tốc độ phát triển kinh tế số cao trong khu vực. Có thể nói, Việt Nam có cơ hội “bắt kịp” và thực tế đang “đi cùng” thế giới trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Kinh tế số Việt Nam đã đạt được những bước tiến trong thời gian gần đây với mục tiêu nâng giá trị gia tăng của nền kinh tế số so với GDP đạt 30% vào năm 2030.

Nhận thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế số, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và có nhiều chủ trương, giải pháp kịp thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương thức sản xuất số. Nhiệm vụ phát triển kinh tế số và xã hội số được đặt ở mức ưu tiên cao trong chiến lược phát triển quốc gia. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia đầu tiên trong khu vực ban hành chương trình, chiến lược về chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế số với nhiều mục tiêu cụ thể cần đạt được.

“Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, sự kết hợp giữa AI và mạng 5G đang mở ra một kỷ nguyên mới cho nền kinh tế số tại Việt Nam. Đây là kỷ nguyên mà tri thức, đổi mới sáng tạo và công nghệ là nguồn lực sản xuất quan trọng nhất. Sự hội tụ của 5G và AI đại diện cho cơ sở hạ tầng đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sản xuất thông minh, y tế, giáo dục, ngân hàng và tài chính, và nhiều lĩnh vực khác” - ông Hoành cho hay.

Tập trung vào các chính sách đột phá về khoa học công nghệ

Ông Hoành cho biết, Việt Nam ban hành Chiến lược AI lần đầu tiên là năm 2021, chiến lược này đang được cập nhật. Dự kiến, cuối năm nay, Việt Nam sẽ có bản cập nhật Chiến lược AI và Luật AI. Đây không chỉ là khung pháp lý, mà còn là tuyên ngôn về tầm nhìn quốc gia, AI phải trở thành hạ tầng trí tuệ của đất nước, phục vụ nhân dân, phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Để thúc đẩy phát triển hơn nữa nền kinh tế số quốc gia, bốn nghị quyết chiến lược đột phá mới (Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW…) được ban hành. “Bộ tứ trụ cột” sẽ tập trung vào các chính sách đột phá về khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, cải cách hệ thống pháp luật, phát triển doanh nghiệp tư nhân sẽ mở ra không gian mới cho cộng đồng doanh nghiệp và thị trường phát triển mạnh mẽ. Đây là những trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Theo ông Phạm Văn Hoành, với sự tham gia của nhà hoạch định chính sách, các tổ chức, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, Hội thảo được kỳ vọng là kênh đối thoại giữa các cơ quan nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, kết nối cơ hội đầu tư kinh doanh; cũng như mang đến những gợi mở thiết thực và hữu ích cho cộng đồng nhà đầu tư và các bên liên quan.

“Chúng ta đang chứng kiến những chuyển biến sâu sắc chưa từng có trên phạm vi toàn cầu về địa chính trị, địa kinh tế, về cạnh tranh chiến lược, về sự dịch chuyển mạnh mẽ của các trung tâm kinh tế, bùng nổ khoa học công nghệ, cùng với những thách thức về biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh truyền thống và phi truyền thống. Những chuyển động này vừa tạo thách thức, vừa tạo cơ hội cho tất cả các quốc gia” - ông Hoành nói.

Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư cho rằng, tại Việt Nam, phát triển kinh tế số mặc dù có nhiều bước tiến, tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển kinh tế số của đất nước, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan và cộng đồng doanh nghiệp để Việt Nam có thể đạt được những mục tiêu đề ra.

Nhằm nhìn lại hành trình phát triển kinh tế số Việt Nam thời gian vừa qua, cũng như phân tích những động lực mới, xu hướng thị trường và không gian phát triển mới cho các ngành kinh tế và doanh nghiệp. Hội thảo 2025 là bước tiếp theo của Hội thảo chuyển đổi số thường niên do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức, tiếp bước cùng hành trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số của cả nước.