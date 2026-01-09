(TBTCO) - Gia Lai vừa công bố Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang là nhà đầu tư đáp ứng thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 1 và Vân Canh 2; tương tự Công ty cổ phần Năng lượng Vinenergo là nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt kết quả mời quan tâm của nhà đầu tư tham gia đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy Điện gió Vân Canh 1 và Vân Canh 2.

Cả 2 dự án được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 14/10/2025, tiến độ thực hiện dự án trong vòng 3 năm kể từ ngày có kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Theo đó, nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm 2 dự án là Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang.

Điện gió là một trong các dự án được tỉnh Gia Lai chú trọng thu hút đầu tư trong năm 2026 với mục tiêu phát triển xanh, bền vững. Ảnh minh họa.

Dự án Nhà máy Điện gió Vân Canh 1 được thực hiện trên diện tích 56 ha tại xã Canh Liên. Dự án có công suất thiết kế 160 MW; sản lượng điện hàng năm khoảng 502 triệu kWh/năm; cấp điện áp đấu nối vào lưới điện quốc gia 220 kV.

Tổng vốn đầu tư hơn 6.904 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án hơn 6.880 tỷ đồng, còn lại là chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trong khi đó, Dự án Nhà máy Điện gió Vân Canh 2 được thực hiện trên diện tích 62,01 ha tại xã Canh Liên và Vân Canh. Dự án có công suất thiết kế 180 MW; sản lượng điện hàng năm khoảng 623,2 triệu kWh/năm; cấp điện áp đấu nối vào lưới điện quốc gia 220kV.

Tổng vốn đầu tư hơn 7.771 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án hơn 7.440 tỷ đồng, còn lại là chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

“Không được chuyển nhượng, mua bán, chuyển quyền sở hữu dưới bất cứ hình thức nào kể cả cổ phần hoặc phần vốn góp trong công ty/doanh nghiệp trừ khi có sự chấp thuận bằng văn bản của UBND tỉnh. Trong trường hợp nhà đầu tư vi phạm quy định này, Dự án có thể bị thu hồi mà cơ quan chức năng không có bất kỳ nghĩa vụ bồi thường nào”, UBND tỉnh Gia Lai nêu rõ.

Trước đó, theo kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án vào ngày 5/12/2025, Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang (SBG) là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ cho 2 dự án điện gió nêu trên.

SBG được thành lập vào ngày 6/4/2005, có trụ sở tại tỉnh Bắc Ninh, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản. Tính tại thời điểm cuối năm 2024, SBG có vốn điều lệ 3.400 tỷ đồng.

SBG được biết đến là chủ đầu tư Khu công nghiệp Quang Châu tại tỉnh Bắc Giang trước đây (nay là tỉnh Bắc Ninh) với quy mô hơn 500 ha đi vào hoạt động từ năm 2008. SBG hiện là công ty con của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC), tại thời điểm ngày 30/10/2025, KBC nắm giữ 96,46% lợi ích và 100% quyền biểu quyết tại SBG.

Trong thông báo đăng tải mới đây, KBC thông tin, với chiến lược đầu tư vào phát triển điện gió, KBC đang tiên phong trong việc cung cấp giải pháp năng lượng sạch cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; đặc biệt là trong cam kết với các nhà đầu tư công nghệ cao, AI data center, smart city, AI city, AI hightech parks,….

Lãnh đạo Công ty cho biết, KBC quyết tâm "đi trước đón đầu" với cam kết cung cấp điện sạch (năng lượng tái tạo), hướng đến mục tiêu Net Zero (phát thải ròng bằng 0), phù hợp xu hướng phát triển bền vững…

UBND tỉnh Gia Lai cũng vừa phê duyệt kết quả mời quan tâm của nhà đầu tư tham gia đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy Điện gió Vĩnh Thuận.

Theo đó, nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm dự án là Công ty cổ phần Năng lượng Vinenergo. Đây cũng là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện theo biên bản mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án vào ngày 5/12/2025 của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.

Dự án Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2216/QĐ-UBND, ngày 14/10/2025. Dự án có tổng vốn đầu tư 4.679 tỷ đồng trong đó chi phí thực hiện dự án hơn 4.645 tỷ đồng, còn lại là chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Dự án được thực hiện trên diện tích hơn 50 ha tại xã Vĩnh Quang với công suất thiết kế 143 MW; sản lượng điện hàng năm khoảng 239,9 triệu kWh/năm; cấp điện áp đấu nối vào lưới điện quốc gia 110kV. Tiến độ thực hiện dự án trong vòng 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư dự án.

VinEnergo sẽ triển khai khảo sát, nghiên cứu và đề xuất đầu tư các dự án năng lượng mặt trời, năng lượng gió có tiềm năng, hướng tới quy mô tổng công suất khoảng 20 GW đến năm 2035.

UBND tỉnh Gia Lai sẽ đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án của VinEnergo được bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia, đảm bảo tiến độ và mục tiêu đã đề ra./.