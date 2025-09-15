Gia Lai hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng mới

(TBTCO) - Không chỉ thu hút hàng loạt dự án năng lượng tái tạo với vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng, tỉnh Gia Lai đang xúc tiến hình thành trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo.

Loạt dự án năng lượng "đổ bộ"

Cuối tháng 3/2024, Nexif Ratch Energy và UBND tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) ký Biên bản ghi nhớ để phát triển dự án Điện gió trên bờ tại xã Canh Liên.

Đến ngày 21/8/2025, Công ty TNHH Nexif Ratch Energy SE Asia chính thức được UBND tỉnh Gia Lai cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Điện gió Vân Canh tại xã Canh Liên, vốn đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng, công suất 143 MW.

Ông Cyril Disscesscuo - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Nexif Ratch Energy SE Asia khẳng định, việc dự án Nhà máy Điện gió Vân Canh được phê duyệt đánh dấu một bước quan trọng trong hành trình của doanh nghiệp. Dự án này là một trong những khoản đầu tư năng lượng tái tạo mới đầu tiên theo Quy hoạch Điện VIII sửa đổi. Công ty đang chờ hoàn tất các thủ tục cấp phép để triển khai thực hiện.

Dự kiến, sau khi đi vào hoạt động, Dự án Nhà máy Điện gió Vân Canh đạt công suất khoảng 392 triệu kWh/năm, đủ cung cấp điện cho khoảng 130.000 người. “Chúng tôi đặt mục tiêu khởi công xây dựng dự án vào năm 2027 và bắt đầu vận hành thương mại vào giữa năm 2028”, ông Cyril Disscesscuo cho hay.

Nhận định về tiềm năng phát triển của Gia Lai, ông Cyril Disscesscuo nhấn mạnh, Gia Lai đang trải qua quá trình chuyển đổi năng động. Với diện tích đất liền lớn thứ hai cả nước và dân số trên 3,5 triệu người, nơi đây đang nhanh chóng trở thành trung tâm chiến lược kết nối Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Gia Lai có nhiều tiềm năng để phát triển năng lượng sạch. Ảnh: S.T

Giám đốc điều hành Công ty TNHH Nexif Ratch Energy SE Asia cũng chia sẻ, theo Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh, Gia Lai dự kiến ​có 106 dự án năng lượng với tổng công suất 5.500 MW, bao gồm 29 dự án điện mặt trời và 38 dự án điện gió. Điều này khẳng định vai trò chiến lược của Gia Lai trong việc đảm bảo tương lai năng lượng của đất nước nhờ nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào và vị trí chiến lược. Do đó, nếu được đầu tư đúng mức sẽ đảm bảo được năng lượng quốc gia.

Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai trở thành địa phương có tiềm năng vượt trội tại miền Trung - Tây Nguyên, nhất là về phát triển năng lượng sạch.

Vừa qua, tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025, có 10 doanh nghiệp cam kết rót 47.900 tỷ đồng vào các dự án năng lượng tái tạo tại Gia Lai.

Danh sách bao gồm: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (10.000 tỷ đồng); Công ty cổ phần Năng lượng Nhơn Hòa 2 (9.500 tỷ đồng); Công ty cổ phần Điện gió Nhơn Hòa 1 (6.000 tỷ đồng); Tập đoàn Tài Tâm (5.000 tỷ đồng); Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (4.500 tỷ đồng); Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Tây Nguyên Gia Lai (3.500 tỷ đồng). Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (3.200 tỷ đồng); Công ty cổ phần Lizen Việt Nam (2.800 tỷ đồng); Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi Gia Lai (1.800 tỷ đồng); Công ty cổ phần Điện mặt trời Trang Đức (1.600 tỷ đồng).

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam nhận bản ghi nhớ đầu tư dự án điện gió, điện mặt trời tại Gia Lai. Ảnh: S.T

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh đang tập trung phát triển các dự án năng lượng theo Quy hoạch Điện VIII. Đối với các dự án ký kết biên bản ghi nhớ tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư, sẽ được triển khai ngay sau hội nghị. Ngoài ra, còn có một số nhà đầu tư quan tâm mong muốn mở rộng thêm dự án.

Theo dự báo, quy mô năng lượng tái tạo của tỉnh Gia Lai khoảng 4 GW. Giai đoạn trước và dự kiến trong giai đoạn 2026 - 2030, Gia Lai triển khai khoảng 1 GW, còn 3 GW chưa triển khai.

UBND tỉnh Gia Lai cho biết, theo Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh, tổng công suất các dự án năng lượng trên địa bàn dự kiến đạt khoảng 9,6 GW, tạo nền tảng để hình thành trung tâm năng lượng sạch và bền vững của khu vực. Với lợi thế đa dạng từ điện gió, điện mặt trời, thủy điện, LNG và sinh khối, tỉnh đã thu hút nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

“3 GW này chưa có trong Quy hoạch Điện VIII. Do đó, tỉnh mong muốn các nhà đầu tư lớn và có tiềm năng tập trung nghiên cứu, khảo sát để đưa ra phương án đối với các dự án đầu tư năng lượng tái tạo mới”, ông Tuấn kỳ vọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng cho hay, theo chỉ đạo của Chính phủ, bên cạnh việc tập trung cho các dự án trong Quy hoạch điện VIII, tỉnh sẵn sàng mở rộng, tăng thêm dung lượng cho các quy hoạch mới để góp phần đảm bảo an ninh, an toàn năng lượng quốc gia trong thời gian tới.

Kế hoạch xây dựng trung tâm đào tạo nhân lực

Không chỉ dừng lại ở các dự án năng lượng tái tạo, Gia Lai đang xúc tiến hình thành Trung tâm Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo tại xã Phù Mỹ Đông, với tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 2.300 tỷ đồng, quy mô diện tích hơn 23 ha.

Đây là dự án trọng điểm mang tầm chiến lược, không chỉ góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng tái tạo, mà còn mở ra một hướng đi mới trong tiến trình phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng bền vững của tỉnh.

Đại diện Sở Tài chính Gia Lai cho hay, Trung tâm Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo sẽ được xây dựng với hệ thống hạ tầng đồng bộ và hiện đại, bao gồm xưởng sản xuất hydrogen xanh; trung tâm điều trị oxy cao áp; khu đào tạo trong nhà và ngoài khơi; tháp luyện tập; khu lưu trú thấp tầng và cao tầng; hệ thống turbine gió; trang trại năng lượng mặt trời cùng nhiều hạng mục phụ trợ.

Với quy mô tiếp nhận khoảng 400 học viên mỗi khóa và đội ngũ hơn 100 giảng viên, cán bộ chuyên môn, dự án được kỳ vọng trở thành cơ sở đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng xanh tại Việt Nam.

Liên quan dự án này, ngày 18/6/2025, UBND tỉnh Bình Định (cũ) đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với Tập đoàn GEO (Đức) và Công ty TNHH O-DOOR Việt Nam. Sau đó, ngày 14/7/2025, Trường Đại học Quy Nhơn và Tập đoàn GEO, Công ty TNHH O-DOOR Việt Nam tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về xây dựng và vận hành Trung tâm Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo tại tỉnh Gia Lai.

Ngày 21/8/2025, Sở Tài chính Gia Lai đăng tải thông báo mời thầu dự án Trung tâm Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo.