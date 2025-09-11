(TBTCO) - UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư Hội Phú, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Đây là bước tiến quan trọng trong việc triển khai dự án khu dân cư hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị và nâng cao chất lượng sống tại địa phương.

Dự án Khu dân cư Hội Phú có tổng diện tích 97.743,4 m², tọa lạc tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, với các ranh giới cụ thể: phía Đông giáp suối Hội Phú, phía Tây và Nam giáp khu dân cư hiện trạng, phía Bắc giáp đất dự phòng theo quy hoạch chi tiết.

Khu đất được quy hoạch đồng bộ, bao gồm các hạng mục: đất công trình công cộng đô thị (2.045 m²), đất thương mại - dịch vụ (4.774 m²), đất công viên cây xanh (3.779,9 m²), đất ở (40.550,8 m²) và đất giao thông, bãi đậu xe, hạ tầng kỹ thuật (46.593,7 m²). Trong đó, phần đất ở gồm nhà ở liền kề, biệt thự, nhà ở xã hội và đất tái định cư, đáp ứng nhu cầu đa dạng về nhà ở.

Phần diện tích đấu giá quyền sử dụng đất là 35.354 m², bao gồm đất nhà ở liền kề, biệt thự và đất thương mại - dịch vụ. Phần còn lại (62.389,4 m²) không đấu giá, bao gồm đất công viên, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng và nhà ở xã hội, sẽ được bàn giao cho địa phương quản lý sau khi hoàn thiện.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo kết nối với hệ thống hiện trạng, và bàn giao các hạng mục như công viên, trường mầm non, nhà sinh hoạt cộng đồng trong thời hạn 30 tháng kể từ ngày giao đất.

Đơn vị trúng đấu giá là Công ty TNHH Một thành viên Trang Đức, trụ sở tại số 38 Lê Hồng Phong, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai. Giá trúng đấu giá đạt 97,86 tỷ đồng, tương ứng với gần 98 tỷ đồng. Công ty sẽ thực hiện dự án theo tiến độ cụ thể: hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, quỹ đất tái định cư, nhà ở xã hội và một phần nhà ở thương mại trong 60 tháng; hoàn thiện toàn bộ công trình, bao gồm trung tâm thương mại và khách sạn, trong 96 tháng kể từ ngày giao đất. Nếu vi phạm tiến độ, nhà đầu tư có thể bị thu hồi dự án và xử lý tài chính theo quy định.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế tỉnh cùng các cơ quan liên quan giám sát, hướng dẫn Công ty Trang Đức thực hiện đúng tiến độ và nghĩa vụ tài chính. Dự án này không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, tạo diện mạo mới cho phường Hội Phú. Với quy hoạch bài bản và tiến độ rõ ràng, Khu dân cư Hội Phú hứa hẹn trở thành điểm nhấn trong phát triển đô thị bền vững tại Gia Lai./.