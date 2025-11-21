Cục Dự trữ Nhà nước khẩn cấp xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai và Khánh Hòa

(TBTCO) - Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 3903/QĐ-BTC giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Khánh Hòa, để kịp thời hỗ trợ cho nhân dân các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ.

Triển khai chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành các quyết định giao nhiệm vụ cho các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực khẩn trương triển khai việc xuất cấp gạo dự trữ.

Khẩn cấp xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ với tỉnh Gia Lai và tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Đức Minh

Cụ thể, tại Quyết định số 724/QĐ-CDT ngày 20/11/2025, Cục Dự trữ Nhà nước giao nhiệm vụ cho Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI thực hiện xuất cấp (không thu tiền) trong tình huống đột xuất, cấp bách 2.000 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho (đợt 1) năm 2025 cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai để kịp thời hỗ trợ cho nhân dân các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ.

Tại Quyết định số 725/QĐ-CDT ngày 20/11/2025, Cục Dự trữ Nhà nước giao nhiệm vụ cho Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII thực hiện xuất cấp (không thu tiền) trong tình huống đột xuất, cấp bách 2.000 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho (đợt 1) năm 2025 cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các chi cục dự trữ nhà nước XI, XIII vận chuyển từ kho dự trữ quốc gia đến địa điểm, giao nhận cụ thể theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân 2 tỉnh: Gia Lai, Khánh Hòa, với thời gian xuất cấp từ ngày 20/11/2025 đến hết ngày 10/12/2025.

Chỉ đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước 2 khu vực nêu trên khẩn trương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh: Gia Lai, Khánh Hòa để xuất cấp, giao, nhận gạo dự trữ quốc gia theo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích; thực hiện đúng quy trình, trình tự, thủ tục xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực kịp thời báo cáo về Cục Dự trữ Nhà nước để xem xét, chỉ đạo.